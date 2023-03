Le Conseil général du SCFP-Québec accorde son appui aux dirigeants sortants

MONTRÉAL, le 13 mars 2023 /CNW/ - La semaine dernière se tenait une réunion du Conseil général du SCFP-Québec. Celle-ci a entre autres permis de préparer le 33e congrès de l'organisation qui aura lieu en mai prochain. L'événement revêt par ailleurs un caractère bien particulier cette année puisque ce sera le moment de souligner le 60e anniversaire du SCFP au Québec.

Lors de la rencontre, les dirigeants sortants, Patrick Gloutney, président et Frédéric Brisson, secrétaire général, ont annoncé leur intention de briguer un nouveau mandat. Ils ont aussi demandé l'appui du Conseil général. Les membres présent(e)s leur ont unanimement accordé leur appui.

« C'est un honneur pour moi de savoir que le Conseil général nous appuie pour cette réélection. Ce mandat, qui a débuté en pleine pandémie, n'a pas été simple. Les membres n'ont pas eu la chance de nous voir autant qu'à l'habitude. Si j'obtiens leur confiance, j'ai bien l'intention de reprendre la route, d'aller voir notre monde et de discuter des enjeux qui les touchent », a déclaré Patrick Gloutney.

Quant à Frédéric Brisson, il insiste sur l'importance de poursuivre le travail amorcé en collaboration avec les membres du Bureau et du Conseil général. « Depuis les états généraux, nous avons plein de projets afin de redynamiser le SCFP au Québec. On veut pouvoir profiter des prochains mois pour mettre plusieurs chantiers en place. Ces projets seront par la suite présentés aux membres lors du congrès et on a hâte de les mettre en œuvre avec leur appui », a-t-il ajouté.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 11 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Ronald Boisrond, Services des communications du SCFP, 514 802-2802