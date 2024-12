Le Conseil économique du Nouveau-Brunswick devient membre de l'Alliance des Patronats Francophones

PARIS et MONCTON, NB et MONTRÉAL, le 16 déc. 2024 /CNW/ - L'Alliance des Patronats Francophones (APF) et le Conseil du patronat du Québec (CPQ) sont fiers d'annoncer l'adhésion du Conseil économique du Nouveau-Brunswick (CÉNB) à son réseau international. Cette nouvelle collaboration marque une étape importante pour le renforcement des liens économiques entre les membres de la francophonie et l'ouverture de nouvelles opportunités pour les entreprises du Nouveau-Brunswick et des quatre coins de la francophonie.

Le CÉNB est le principal réseau d'affaires francophone des provinces atlantiques, rassemblant plus de 600 membres issus de divers secteurs économiques. L'adhésion du CÉNB à l'APF représente un atout pour l'Alliance. Grâce à sa profonde connaissance des réalités économiques du Canada atlantique et à son vaste réseau d'entreprises dynamiques, le CÉNB apporte une perspective unique et complémentaire à l'écosystème francophone mondial.

Citations

« L'arrivée du Conseil économique du Nouveau-Brunswick dans notre Alliance est un symbole fort de l'unité et de la diversité de la francophonie économique. Cette adhésion enrichit notre réseau et ouvre la porte à des opportunités accrues pour les entreprises francophones dans des marchés stratégiques. Ensemble, nous construisons un espace économique à la hauteur de nos ambitions. »

Geoffroy Roux de Bézieux, président de l'APF

« Rejoindre l'Alliance des Patronats Francophones est une décision stratégique pour le Conseil économique du Nouveau-Brunswick et ses membres. Cette alliance ouvre des portes inédites pour nos entreprises en leur donnant accès à un réseau international dynamique et à de nouveaux marchés à travers le monde. C'est une formidable opportunité de renforcer leur compétitivité, d'explorer des partenariats innovants et de s'impliquer dans une francophonie économique en pleine expansion. »

Gaétan Thomas, président-directeur général du CÉNB

« Cette adhésion illustre le rôle croissant de la francophonie en tant que moteur économique mondial. Dans un contexte géopolitique marqué par des tensions commerciales accrues et une redéfinition des alliances internationales, la francophonie économique se distingue comme un levier stratégique pour accompagner nos entreprises dans leur diversification et leur croissance. Grâce à des initiatives comme l'Alliance des Patronats Francophones, cet espace favorise la résilience et la prospérité des entreprises, tout en renforçant leur rayonnement à l'échelle internationale. Ce moment est crucial pour consolider les liens entre nos régions et pour amplifier l'impact économique de la francophonie canadienne sur la scène mondiale. »

Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ et vice-président et trésorier de l'APF

À propos de l'Alliance des Patronats Francophones

Fondée en 2021, l'Alliance des Patronats Francophones regroupe des organisations patronales de 35 pays francophones. Sa mission est de promouvoir les échanges économiques entre les nations francophones, d'encourager l'innovation et de faciliter la coopération entre ses membres.

À propos du Conseil économique du Nouveau-Brunswick

Le Conseil économique du Nouveau-Brunswick est le principal réseau d'affaires francophone des provinces atlantiques, représentant plus de 600 entreprises. Sa mission est de défendre les intérêts de ses membres et de favoriser un environnement économique propice à leur croissance.

À propos du Conseil du patronat du Québec

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Source : Victoria Drolet, Conseillère principale aux affaires publiques et gouvernementales, Conseil du patronat du Québec, [email protected], Cell. : (514) 708-6741