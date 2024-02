Le Conseil du patronat du Québec salue le dépôt du projet de loi 51 sur la modernisation du secteur de la construction

MONTRÉAL, le 1er févr. 2024 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) salue la volonté du gouvernement de vouloir moderniser la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction afin que cette dernière reflète les besoins actuels de l'industrie.

« Le projet proposé par le gouvernement est un pas dans la bonne direction. Le gouvernement a pris en considération plusieurs de nos recommandations comme plus de flexibilité dans les corps de métiers, une meilleure mobilité des travailleurs et une volonté de faciliter la reconnaissance de la formation et des diplômes délivrés hors du Québec. Les mesures proposées permettront d'offrir des solutions à la pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur. Il est essentiel d'augmenter la productivité du secteur de la construction pour répondre à la crise du logement et d'avoir les moyens de réaliser nos grands projets d'infrastructures » déclare Karl Blackburn, président et chef de la direction, Conseil du patronat du Québec

Le CPQ se questionne sur certains éléments comme l'ajout d'une nouvelle structure pour les relations de travail dans ce secteur et les conséquences de créer un Fonds de rétroactivité salariale. La création de ce Fonds viendra ajouter une cotisation supplémentaire aux employeurs, ce qui aura pour conséquence d'augmenter les coûts des travaux.

Au cours des derniers mois, le CPQ a eu l'occasion de partager au ministre du Travail plusieurs préoccupations de ses membres qui regroupe l'ensemble des joueurs patronaux en construction. Le consensus patronal des associations de l'industrie de la construction touchait notamment la polyvalence des métiers, la mobilité de la main-d'œuvre, l'attractivité de la main-d'œuvre et le maintien en emploi.

Le CPQ prendra le temps d'analyser en profondeur le projet de loi. Il compte déposer un mémoire et espère être invité à se prononcer lors des consultations particulières.

