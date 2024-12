LE CONSEIL DU PATRONAT DU QUÉBEC ET LE CONSEIL EMPLOI MÉTROPOLE JETTENT LES BASES D'UNE RÉFLEXION SUR LES DÉFIS ET LES OBSTACLES LIÉS À L'ADOPTION DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EN ENTREPRISE

MONTRÉAL, le 9 déc. 2024 /CNW/ - Au terme du Forum sur l'intelligence artificielle tenu aujourd'hui à Montréal, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) annonce la création d'un comité sur l'intelligence artificielle (IA), dont l'objectif est de mieux accompagner les entreprises de la région métropolitaine (RMR) de Montréal dans cette transformation technologique.

Le projet Déploiement et intégration responsable de l'IA sur le marché du travail de la RMR de Montréal découle ainsi des échanges et des réflexions qui ont été tenus lors du Forum, au cours desquelles un grand constat a pu être dégagé : les défis auxquels sont confrontées les entreprises pour intégrer l'IA sont nombreux. Une grande portion de PME a du mal à cerner les besoins opérationnels auxquels l'IA répondrait, notamment en raison du manque de connaissances sur les technologies en IA accessibles. C'est à cette problématique que veut s'attaquer le CPQ, en collaboration avec le Conseil emploi métropole (CEM).

« La création d'un nouveau comité répondra à un besoin manifeste chez les gestionnaires qui ont peu d'outils concrets à leur disposition pour développer leurs compétences en matière d'IA. Ce lieu d'échanges et de concertation permettra un partage des meilleures pratiques », déclare M. Daye Diallo, vice-président Politiques de main-d'œuvre et intelligence économique du CPQ.

« Le Conseil emploi métropole est engagé à soutenir la mise en œuvre concertée d'initiatives de mobilisation des partenaires du marché du travail pouvant contribuer au succès de l'adaptation et de l'intégration responsable de l'IA sur le marché du travail de la RMR de Montréal. Nous sommes fiers de soutenir le lancement du projet Déploiement et intégration responsable de l'IA sur le marché du travail de la RMR de Montréal qui, au-delà des échanges d'aujourd'hui, va mener à des travaux subséquents nous permettant de renforcer notre expertise pour faire face aux défis actuels et de demain dans des secteurs névralgiques de la métropole », déclare M. Jean Lortie, président de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) et du CEM.

Le CPQ remercie le CEM pour le soutien financier dans le cadre de son appel à projets pour soutenir le déploiement, l'adaptation et l'intégration de l'IA sur le marché du travail, ainsi que les partenaires présentateurs du forum, AWS, Airudi et Microsoft, lesquels ont tous contribué à la réalisation de cet événement.

