LE CONSEIL DU PATRONAT DU QUÉBEC DÉVOILE SON MÉMOIRE SUR LE PL89 ET APPELLE À UNE MEILLEURE CONCILIATION ENTRE CONFLITS DE TRAVAIL ET SERVICES À LA POPULATION

MONTRÉAL, le 18 mars 2025 /CNW/ - De passage en commission parlementaire, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) dévoile son mémoire sur le projet de loi 89, Loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out. Le CPQ est d'avis que le projet de loi 89 propose des solutions concrètes pour atténuer les impacts des conflits de travail sur la population. Dans un contexte marqué par une hausse sans précédent du nombre de conflits touchant divers secteurs, cette démarche est particulièrement pertinente. Il est essentiel d'adopter une approche équilibrée qui protège les citoyens tout en préservant les mécanismes de négociation des conventions collectives.

« Le dépôt du projet de loi 89 témoigne d'une reconnaissance essentielle des impacts des arrêts de travail sur l'ensemble des citoyens. Cette initiative constitue une avancée nécessaire pour moderniser nos relations de travail et mettre en place un cadre législatif qui assure la continuité des services essentiels. Il ne s'agit pas de remettre en cause le droit de grève, mais de l'harmoniser avec la nécessité de garantir un accès ininterrompu aux biens et services indispensables pour la population. La situation actuelle démontre qu'il est impératif d'agir, et le projet de loi représente une réponse pragmatique et équilibrée qui permet de protéger à la fois les droits des travailleurs et l'intérêt collectif », a déclaré Karl Blackburn, président et chef de la direction, Conseil du patronat du Québec.

Dans son mémoire, le CPQ met en lumière plusieurs éléments-clés :

La nécessité d'un meilleur encadrement des conflits de travail : Le nombre croissant de grèves longues et imprévisibles perturbe des secteurs indispensables comme l'éducation, les transports et la santé.

: Le nombre croissant de grèves longues et imprévisibles perturbe des secteurs indispensables comme l'éducation, les transports et la santé. L'importance d'une approche équilibrée : Le PL89 vise à assurer un meilleur équilibre entre les droits des parties et la protection de la population.

: Le PL89 vise à assurer un meilleur équilibre entre les droits des parties et la protection de la population. Des recommandations pour améliorer le projet de loi : Le CPQ propose des clarifications et des ajustements afin de garantir une mise en œuvre efficace, notamment en précisant le rôle du Tribunal administratif du travail et en élargissant les secteurs couverts par la loi, comme la construction.

Le CPQ invite le gouvernement à considérer ses recommandations et réaffirme son engagement à collaborer pour une réforme constructive et équitable du cadre législatif québécois.

