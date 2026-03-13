OTTAWA, ON, le 13 mars 2026 /CNW/ - Le Conseil du partenariat pour des emplois durables (le Conseil) reconnaît que plusieurs des priorités du gouvernement, ainsi que celles identifiées par des partenaires clés, se reflètent dans le Plan d'action canadien pour des emplois durables 2026-2030, déposé le 23 février 2026. Le Conseil demeure d'ailleurs déterminé à consulter les Canadiens et à fournir des recommandations sur la création et la protection d'emplois durables, un travail que nous estimons hautement nécessaire dans le contexte des bouleversements que nous connaissons.

Toutefois, le Conseil estime que le plan ne reflète pas encore la vision prospective exigée par la loi. En tant que vision réalisée grâce à une véritable collaboration et à un engagement significatif de la part du gouvernement du Canada, il est impératif que le gouvernement fournisse davantage de clarté sur la manière dont il entend mettre en œuvre les priorités énoncées et sur la façon dont il prévoit travailler avec le Conseil.

En particulier, le Conseil accueille favorablement des précisions supplémentaires sur la manière dont le gouvernement prévoit soutenir la création et la protection d'emplois durables partout au Canada, sur la façon dont les travailleurs et leurs communautés seront soutenus alors que l'économie continue d'évoluer, et sur le rôle concret que le Conseil jouera dans l'avancement de ces travaux à l'avenir.

Pour que cet effort réussisse, le Conseil et les parties prenantes canadiennes doivent jouer un rôle actif et continu à la fois dans la mise en œuvre du plan et dans l'assurance que les préoccupations des travailleurs sont prises en compte.

Le Conseil est fier de son premier rapport annuel et des 32 recommandations qu'il contient. Ces recommandations ont été façonnées directement par les travailleurs, leurs familles et leurs communautés touchées par la transition, y compris les travailleurs de l'usine CAMI, que le Conseil a rencontrés le jour même de la fermeture de l'usine. Nous avons été déçus de ne pas voir ces recommandations reflétées dans le plan actuel. Les travailleurs étaient présents. Le Conseil était présent. Nous encourageons le gouvernement à faire de même.

Nous continuerons de plaider pour la mise en œuvre de ces recommandations, mais le plaidoyer a ses limites lorsqu'il n'y a pas de véritable place à la table. Un engagement continu avec le Conseil et un dialogue social significatif doivent être au cœur de l'élaboration et de la mise en œuvre du plan canadien pour les emplois durables. Cela signifie des politiques qui stimulent la croissance économique, créent une demande pour des emplois durables, protègent les travailleurs et les communautés dans le contexte de la décarbonation et de la transformation économique, et soutiennent les travailleurs grâce à des programmes reconnus de perfectionnement et de reconversion des compétences, appuyés par des protections sociales robustes et par un engagement constant envers des emplois de qualité.

Le Conseil poursuivra ses travaux visant à élaborer des recommandations et à assurer leur intégration dans un plan ambitieux et efficace pour les emplois durables.

À propos du Conseil du partenariat pour des emplois durables

Le Conseil du partenariat pour des emplois durables est un organisme consultatif établi par la Loi canadienne sur les emplois durables. Il a pour mission de consulter les Canadiens et de fournir des orientations sur la création et la protection d'emplois durables partout au Canada, alors que l'économie est en transition.

SOURCE Congrès du travail du Canada (CTC)

Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec : Michelle Llambias Meunier, Coprésidente, [email protected]; Lionel Railton, Coprésident, [email protected]; Relations avec les médias du CTC, [email protected], 613-526-7426