Déclaration de la présidente du CTC, Bea Bruske, sur la stratégie d'IA du gouvernement fédéral

OTTAWA, ON, le 4 juin 2026 /CNW/ - L'intelligence artificielle est en train de transformer le travail de millions de personnes au Canada. Les syndicats du Canada sont unis pour réclamer des lois plus rigoureuses sur l'IA, un suivi indépendant, des protections contre la surveillance et la discrimination et un rôle accru des syndicats dans la définition de la façon dont l'IA est utilisée.

À mesure que ces technologies s'enracinent davantage dans nos milieux de travail et nos communautés, il est primordial qu'elles soient développées et déployées de manière à protéger les droits des travailleuses et travailleurs, à répondre aux préoccupations croissantes en matière de sécurité d'emploi et à ne pas aggraver les inégalités existantes, en particulier pour les femmes et les travailleurs marginalisés.

Nous accueillons favorablement l'approche proactive du gouvernement fédéral à cet égard et nous sommes impatients de travailler ensemble pour veiller à ce que l'IA protège les droits, renforce l'équité et profite à tous les travailleurs et travailleuses.

SOURCE Congrès du travail du Canada (CTC)

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