Déclaration de la présidente du CTC Bea Bruske sur le rapport du Sénat : Maintenir le Canada en mouvement

OTTAWA, ON, le 11 juin 2026 /CNW/ - Les travailleuses et travailleurs constituent le pilier des chaînes d'approvisionnement du Canada. Ce sont eux qui assurent leur bon fonctionnement tous les jours. Et nous savons qu'une économie solide dépend d'une négociation collective forte et de droits des travailleurs vigoureux.

Alors que le Canada cherche des moyens de renforcer la fiabilité des chaînes d'approvisionnement, il ne faut pas perdre de vue un principe fondamental : le droit de grève est un droit de la personne et la pierre angulaire d'une négociation collective libre et équitable.

La recommandation du Sénat risque d'affaiblir le pouvoir de négociation des travailleurs au nom de la fiabilité des chaînes d'approvisionnement. Les droits des travailleurs ne peuvent pas devenir un dommage collatéral dans la quête de solutions.

Ce rapport fait fausse route. Sur chaque question, il prend parti contre les travailleurs et pour l'affaiblissement des droits de négociation collective. À un moment où les travailleuses et travailleurs font déjà les frais de l'incertitude économique et d'une guerre commerciale dont ils ne sont pas responsables, alors que de nombreuses entreprises continuent de réaliser des profits massifs, le Canada n'a absolument pas besoin d'une autre attaque à l'endroit du pouvoir travailleur.

SOURCE Congrès du travail du Canada (CTC)

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