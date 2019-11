Le Conseil des Montréalaises célèbre son 15e anniversaire

MONTRÉAL, le 27 nov. 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion du 15e anniversaire de leur instance, les membres du Conseil des Montréalaises (CM), fières de contribuer à faire résonner une voix féministe en faveur de l'égalité entre toutes les femmes et les hommes à Montréal, ont convié leurs partenaires et membres à venir prendre part à un cocktail festif à la Maison des Régions le 27 novembre à partir de 18 h.

« Les valeurs de justice sociale demeurent le fondement de notre organisation qui a vu le jour grâce à la ténacité des groupes de femmes ayant réclamé sa mise en place lors du Sommet de Montréal, en 2002, fait valoir la présidente du CM, Dorothy Alexandre. Cet événement se veut une occasion privilégiée de faire découvrir aux citoyennes et aux citoyens le travail visible et invisible du Conseil des Montréalaises depuis sa création. »

En présence de Cathy Wong, présidente du conseil municipal et d'Émilie Thuillier, mairesse de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville et membre du comité exécutif de la Ville, les convives auront la chance de découvrir le chemin parcouru et les réalisations du CM au cours des 15 dernières années. Le travail collectif étant la pierre angulaire des nombreux mémoires, études et avis ayant été produits par le CM, ses membres tenaient à souligner la contribution de toutes celles ayant participé aux activités du Conseil et à l'avancement de l'égalité entre toutes les femmes et les hommes à Montréal.

« Le Conseil des Montréalaises est une instance précieuse pour la Ville de Montréal. Grâce à leur expertise féministe et leur vision, ses membres font chaque année des recommandations à l'administration municipale qui permettent de rendre notre ville plus égalitaire », affirme Cathy Wong, présidente du conseil municipal.

« Depuis 15 ans, le Conseil des Montréalaises contribue à un Montréal plus inclusif et plus représentatif en favorisant une meilleure prise de décision des élu.es. Le travail assidu et bénéfique des membres se fait valoir tant au sein du Conseil, que par leur engagement dans la communauté montréalaise », déclare Émilie Thuillier, mairesse de l'arrondissement d'Ahunstic-Cartierville et membre du comité exécutif, responsable de la démocratie, de la transparence, des communications, de l'expérience citoyenne et du patrimoine.

Des membres du Conseil des Montréalaises sont disponibles pour des entrevues.

À propos du Conseil des Montréalaises

Créé en 2004, le Conseil des Montréalaises est composé de 15 membres bénévoles. Il agit en tant qu'instance consultative auprès de l'administration municipale sur les questions de condition féminine et d'égalité entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes.

Pour plus d'informations, consultez le site du CM : www.ville.montreal.qc.ca/conseildesmontrealaises.

SOURCE Conseil des Montréalaises

Renseignements: Conseil des Montréalaises, Kenza Bennis, Téléphone : 514 451-6038, kenza.bennis@montreal.ca

Related Links

ville.montreal.qc.ca/conseildesmontrealaises