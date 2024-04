KAHNAWÀ:KE, QC, le 18 avril 2024 /CNW/ - 18 Onerahtókha 2024 - Aujourd'hui, dans le cadre d'une cérémonie tenue sur le territoire mohawk de Kahnawà:ke, le Conseil des Mohawks de Kahnawà:ke et Hydro-Québec ont signé les ententes historiques officialisant la copropriété de la ligne d'interconnexion Hertel-New York.

Signées par Kahsennenhawe Sky-Deer, Ohén:ton Í:iente ne Ratitsénhaienhs (grande cheffe) de Kahnawà:ke, Michael Sabia, président-directeur général d'Hydro-Québec, et Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, les ententes établissent que le Conseil des Mohawks de Kahnawà:ke et Hydro-Québec seront copropriétaires, par l'entremise de la société en commandite Horizon Kahnawà:ke Hydro-Québec, de la ligne Hertel-New York une fois qu'elle sera mise en service, en 2026.

La ligne Hertel-New York, une ligne de transport souterraine de 400 kV, reliera le poste Hertel, à La Prairie, à un point de traversée à la frontière de l'État de New York. Elle transportera 1 250 MW d'énergie renouvelable destinée à la Ville de New York, assez pour alimenter un million de domiciles.

« Les monteurs de charpentes métalliques Kanien'kehá:ka ont participé à la construction de la silhouette de New York ; aujourd'hui, Kahnawà:ke contribue de nouveau à la vie des New-Yorkais en transportant de l'énergie renouvelable qui illuminera cette même silhouette bâtie avec l'aide des Mohawks, a déclaré Kahsennenhawe Sky-Deer. Cette entente est particulièrement remarquable, car c'est la première fois qu'Hydro-Québec conclut une entente de copropriété d'un actif de transport avec un tiers et une communauté autochtone. »

« Quand mon regard se porte sur l'avenir, une chose est claire : l'immense défi que représente la transition énergétique nécessitera de la créativité et de l'ouverture d'esprit, déclare Michael Sabia, président-directeur général d'Hydro-Québec. L'entente que nous signons aujourd'hui avec le Conseil des Mohawks de Kahnawà:ke montre à quel point nous pouvons faire preuve d'innovation. Je suis convaincu qu'elle pourra servir d'exemple quant à nos nouvelles façons de travailler avec nos partenaires autochtones de tout le Québec, une approche novatrice qui est au cœur de l'idée même de réconciliation économique. »

« L'entente signée aujourd'hui me donne espoir que d'autres partenariats semblables verront le jour à l'avenir afin que plus de communautés participent à la réalisation de projets importants », affirme Ian Lafrenière.

Dans le cadre des ententes relatives au projet, Hydro-Québec s'engage à faire un don de 10 M$ au nouveau Centre d'art et de culture de Kahnawà:ke, ce qui fera de l'entreprise son principal mécène. Ce don reflète les liens serrés qui ont été tissés entre Kahnawà:ke et Hydro-Québec au cours des dernières années.

Renseignements: Lisa Lahache, attachée politique, Conseil Mohawk de Kahnawà:ke, [email protected] / 450 632-7500; Maxime Tardif, attaché de presse, Cabinet du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, [email protected] / 819 444-7064; Lynn St-Laurent, porte-parole, Hydro-Québec, [email protected] / 514 289-5005