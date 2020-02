Le Conseil des Jeux du Canada lance le processus de candidature pour les Jeux d'été du Canada de 2025 à Terre-Neuve-et-Labrador

OTTAWA, le 25 févr. 2020 /CNW/ - Le Conseil des Jeux du Canada (CJC) a officiellement lancé le processus de candidature des Jeux d'été du Canada 2025, qui se tiendront à Terre-Neuve-et-Labrador.

L'événement s'est déroulé aujourd'hui à l'Édifice de la Confédération de St. John's. Étaient notamment présents l'honorable Dwight Ball, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, l'honorable Lisa Dempster, ministre des Enfants, des Aînés et du Développement, Derek Bennett, du secrétariat des Jeux du Canada, Danny Breen, maire de St. John's, Nathan Young, médaillé d'or des Jeux olympiques de la Jeunesse, et Lynn Blouin, directrice du conseil d'administration du CJC et présidente du comité d'évaluation des candidatures 2025.

L'examen des normes d'accueil et du processus de candidature des Jeux d'été du Canada 2025 a commencé en mars 2018, le CJC et le gouvernement provincial tenant leurs premières discussions officielles sur la tenue possible de l'événement. En mars 2019, le CJC recevait une communication officielle de ce gouvernement, qui confirmait sa volonté d'aller de l'avant et annonçait son intention de sonder l'intérêt de ses municipalités à l'automne.

À l'automne 2019, le CJC et le gouvernement provincial ont tenu une séance d'information pendant laquelle Sport Newfoundland and Labrador ainsi que des représentants provinciaux et municipaux ont pu demander des précisions concernant les normes d'accueil et le processus de candidature. Les communautés ayant la capacité d'accueillir les Jeux, que ce soit seule ou en collaboration, ont été invitées à y participer. Celles qui le souhaitaient avaient jusqu'au 30 novembre 2019 pour soumettre leur lettre d'intention, ce qu'a fait la Ville de St. John's.

Prochaines étapes

Au cours des 11 prochains mois, St. John's préparera sa candidature pour les Jeux d'été du Canada 2025.

2025. Le CJC a mis sur pied un comité d'évaluation qui examinera la candidature en deux phases.

Dans un premier temps, St. John's doit déposer un dossier technique d'ici le 29 mai 2020. Pour évaluer sa capacité à tenir les Jeux, le comité vérifiera si les sites sportifs, les sites non sportifs et le Village proposés sont conformes aux normes d'accueil.

Si cette phase est couronnée de succès, St. John's sera invitée à passer à la phase 2. Elle aura alors jusqu'au 1 er décembre 2020 pour soumettre son dossier complet, dans laquelle elle présentera sa vision des Jeux, sa stratégie de marketing et de communication et son plan budgétaire, le tout appuyé par une résolution de la municipalité.

décembre 2020 pour soumettre son dossier complet, dans laquelle elle présentera sa vision des Jeux, sa stratégie de marketing et de communication et son plan budgétaire, le tout appuyé par une résolution de la municipalité. Le comité analysera et notera la proposition en fonction des documents présentés et d'une visite des sites. Il sera alors en mesure de déterminer si St. John's est en mesure d'accueillir les Jeux d'été du Canada 2025, et si une éventuelle attribution des droits d'accueil doit être assortie de conditions.

si une éventuelle attribution des droits d'accueil doit être assortie de conditions. Le comité recommandera ensuite une ville hôte au conseil d'administration du CJC.

Le conseil d'administration du CJC avisera Terre-Neuve-et- Labrador de la décision, puis le tout sera rendu public en février 2021.

de la décision, puis le tout sera rendu public en février 2021. Terre-Neuve-et- Labrador a accueilli les Jeux d'été du Canada 1977 à St. John's, puis ceux d'hiver 1999 à Corner Brook .

a accueilli les Jeux d'été du 1977 à St. John's, puis ceux d'hiver 1999 à . Les Jeux d'été du Canada devraient générer des retombées économiques de 80 à 110 millions de dollars.

Citations

« Nous voulons les Jeux d'été du Canada 2025! Les accueillir, c'est une occasion incroyable de favoriser le développement de nos athlètes et de nos infrastructures, et d'attirer jusqu'à 20 000 personnes dans notre province. J'invite tout le monde à appuyer notre candidature, qui témoigne de notre capacité à tenir des événements sportifs de haut calibre. »

Dwight Ball, premier ministre, Terre-Neuve-et-Labrador

« Nous sommes impatients de retrouver Terre-Neuve-et-Labrador, car cette province pourra une fois de plus démontrer sa passion pour le sport amateur canadien et les jeunes athlètes du pays. Elle a déjà tenu deux éditions remarquables des Jeux du Canada, et nous sommes convaincus que le rendez-vous sera encore mémorable. »

Evan Johnston, président, Conseil des Jeux du Canada

« Lancer le processus de candidature des Jeux d'été du Canada 2025 en compagnie du Conseil des Jeux du Canada est une grande source de fierté pour notre province, nos communautés et nos athlètes. Pour ces derniers, ce sera une occasion de développement extraordinaire, puisqu'ils auront l'occasion de se mesurer, à la maison, à leurs pairs de partout au pays. En plus de créer des souvenirs inoubliables, les Jeux laisseront, tant sur le plan du développement sportif que des infrastructures, un legs dont profiteront les athlètes de demain. Je souhaite à la Ville de St. John's de mener à bien ce processus, et j'ai très hâte d'être de ces Jeux lors desquels Terre-Neuve-et-Labrador fera connaître des athlètes talentueux, des bénévoles enthousiastes et une culture distinctive. »

Lisa Dempster, ministre des Enfants, des Aînés et du Développement social, Terre-Neuve-et-Labrador

« La Ville de St. John's est ravie de participer au processus de candidature en vue des Jeux d'été du Canada 2025. Nous avons déjà accueilli avec succès de grands événements nationaux et internationaux, comme le Brier Tim Hortons 2017, ce qui témoigne du dévouement, de la fierté civique et de la solidarité de nos résidents et bénévoles. Je suis convaincu que ces acquis font de St. John's la candidate parfaite pour tenir ces Jeux. Si nous sommes choisis, nous aurons la chance de présenter à des milliers d'athlètes, d'entraîneurs, de bénévoles et de membres des équipes de mission de partout au pays notre ville à la culture et à l'hospitalité sans pareilles. »

Danny Breen, maire de St. John's

« Pour les jeunes athlètes du pays, les Jeux du Canada sont un tremplin vers l'excellence. Ils ouvrent aussi des portes, comme me l'ont montré les Jeux olympiques de la jeunesse. C'est fantastique de savoir que les Jeux d'été du Canada seront de retour dans la province en 2025! Allez, Terre-Neuve-et-Labrador! »

Nathan Young, membre de l'équipe de curling de T.-N.-L. lors des Jeux du Canada 2019

À propos des Jeux du Canada

Tenus tous les deux ans, en alternance entre l'été et l'hiver, les Jeux du Canada sont le plus grand événement multisports au pays pour les athlètes amateurs de la relève. Chaque édition réunit, pendant deux semaines de compétition dans 16 à 19 sports, près de 3 400 athlètes l'été et 2 350 l'hiver, soutenus par plus de 4 000 bénévoles. Organisés dans chaque province au moins une fois depuis leur création à Québec en 1967, les Jeux sont fiers de leur contribution au système de développement sportif ainsi que de leurs legs durables en installations sportives, fierté collective et unité nationale.

L'organisation des Jeux du Canada est rendue possible grâce à la contribution et au soutien du gouvernement du Canada, des gouvernements provinciaux et territoriaux, des municipalités hôtes et du Conseil des Jeux du Canada.

