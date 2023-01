OTTAWA, ON, le 12 janv. 2023 /CNW/ - Le Conseil des Jeux du Canada est heureux de dévoiler les cinq remarquables anciens qui seront intronisés à son Hall d'honneur lors des Jeux d'hiver du Canada 2023 à l'Île-du-Prince-Édouard, en février. La cohorte se compose des médaillés olympiques Marc Gagnon, Heather Moyse et Sami Jo Small, de la bâtisseuse Vicki Keith et de la Dre Heather Morrison, à titre d'ancienne distinguée.

« Nous sommes ravis d'introniser ces remarquables anciens au Hall d'honneur, soutient Evan Johnston, président du Conseil des Jeux du Canada. Marc, Heather, Sami Jo, Vicki et la Dre Morrison ont inspiré l'excellence tout au long de leur carrière, dans le sport et au-delà; c'est un privilège de pouvoir saluer leur contribution exceptionnelle au mouvement des Jeux du Canada. »

« Nous sommes vraiment honorés de récompenser ces anciens lors des Jeux à l'Î.-P.-É., affirme Wayne Carew, président du conseil d'administration de la Société hôtesse des Jeux du Canada 2023. C'est avec fierté que nous célébrerons les réalisations de Marc Gagnon, Sami Jo Small et Vicki Keith, tout comme celles de nos compatriotes de l'Î.-P.-É. Heather Moyse et Dre Heather Morrison; chacun et chacune entretient des liens uniques avec notre île. »

La cérémonie d'intronisation se déroulera à Charlottetown le 17 février, la veille de l'ouverture des Jeux d'hiver du Canada à l'Île-du-Prince-Édouard.

Créé en 2007, le Hall d'honneur rend hommage aux anciens des Jeux du Canada et aux personnes qui se sont illustrées pendant l'événement et au cours de leur carrière, tout en contribuant au rayonnement du mouvement des Jeux du Canada.

Athlète - Marc Gagnon (Chicoutimi, Qc)

Légende du patinage de vitesse courte piste, Marc Gagnon a représenté le Québec aux Jeux du Canada 1991 à l'Île-du-Prince-Édouard. Il a remporté cinq médailles olympiques, dont trois d'or, en plus d'avoir été intronisé au Temple de la renommée olympique du Canada et au Panthéon des sports canadiens. Son influence sur son sport se fait encore sentir aujourd'hui, puisqu'il est entraîneur adjoint des équipes nationales masculine et féminine sur courte piste.

« Les Jeux du Canada sont la meilleure chose qui puisse arriver à de jeunes athlètes, témoigne-t-il. En plus d'être l'un des plus grands événements auxquels ils participeront, les Jeux du Canada les préparent émotionnellement aux Jeux olympiques. Personnellement, les Jeux d'hiver du Canada sont, après les Jeux olympiques, la plus belle compétition à laquelle j'ai participé. Je suis sérieux. J'ai pleuré à la fin, quand la flamme s'est éteinte. Honnêtement, que l'on parvienne ou non aux Jeux olympiques, les Jeux du Canada demeurent toute une expérience à vivre. »

Athlète - Heather Moyse (Summerside, Î.-P.-É.)

Heather Moyse a représenté l'Île-du-Prince-Édouard en sprint aux Jeux du Canada 1997. Athlète polyvalente qui a excellé en rugby, en cyclisme sur piste et en bobsleigh, elle a laissé sa marque en remportant deux médailles d'or olympiques en bobsleigh, en 2010 et 2014. Heather a également fait partie de l'équipe nationale de rugby et en 2016, elle est devenue la première Canadienne à être intronisée au Temple de la renommée de World Rugby.

« D'être ainsi reconnue par les Jeux du Canada est un véritable honneur, se réjouit-elle. Les Jeux du Canada accordent une grande importance au développement des personnes et des équipes. Sans que je le réalise à l'époque, ils ont été pour moi un tremplin vers mes réussites sportives. »

Athlète - Sami Jo Small (Winnipeg, Man.)

Triple médaillée olympique et quintuple championne du monde en hockey, Sami Jo Small a représenté le Manitoba aux Jeux du Canada à trois occasions : en hockey en 1991 et en athlétisme en 1993 et 1997. Aux Jeux de 1997 à Brandon, elle a remporté l'or au javelot et l'argent au disque, ce qui lui a valu d'être nommée porteuse du drapeau de l'équipe du Manitoba pour la cérémonie de clôture. Ambassadrice de la cause des filles et des femmes dans le sport, elle préside actuellement le Six de Toronto de la Premier Hockey Federation.

« C'est un immense honneur qui me remplit à la fois d'humilité et d'enthousiasme, explique-t-elle. Les Jeux du Canada signifient beaucoup pour moi; ils ont contribué à mon développement en tant qu'athlète et personne. Mon souvenir sportif préféré est d'avoir porté le drapeau du Manitoba aux Jeux de 1997 devant mes amis et ma famille. »

Bâtisseuse - Vicki Keith (Kingston, Ont.)

Entraîneure de l'équipe de natation de l'Ontario aux Jeux du Canada 2009 et 2017, Vicki Keith est aussi une nageuse de marathon accomplie qui détient 16 records mondiaux et a recueilli plus d'un million de dollars pour aider les enfants ayant un handicap physique. Première personne à avoir traversé les cinq Grands Lacs à la nage, elle est membre de l'Ordre du Canada et a été intronisée au Panthéon des sports canadiens en 2019. Pendant la majeure partie de sa vie, Vicki s'est dévouée à l'entraînement et à la valorisation par le sport des jeunes athlètes ayant un handicap.

« En tant qu'entraîneure aux Jeux du Canada, j'ai été témoin de l'excellence et du professionnalisme des participants à tous les niveaux, que ce soit les athlètes, les entraîneurs, le personnel de soutien ou les bénévoles, affirme-t-elle. C'est très gratifiant d'être reconnue comme une leader parmi ces gens. »

Ancienne distinguée - Dre Heather Morrison (Charlottetown, Î.-P.-É.)

La Dre Heather Morrison a participé aux Jeux du Canada 1989 à titre d'athlète en hockey sur gazon pour Équipe Île-du-Prince-Édouard. Elle a ensuite été gérante d'équipe en 1993. Première femme de sa province à devenir boursière Rhodes, elle a obtenu une maîtrise et un doctorat de l'Université d'Oxford. Après avoir décroché son doctorat en médecine au Canada, elle est devenue administratrice en chef de la santé publique de l'Î.-P.-É. et a aidé la province à traverser la pandémie. Leader et modèle dévouée, la Dre Morrison continue de pratiquer la médecine d'urgence, tout en travaillant à plein temps à la santé publique.

« Mon expérience aux Jeux du Canada m'a enseigné l'importance du travail acharné de longue haleine et du travail d'équipe, confie-t-elle. J'y ai également appris à compter sur mes coéquipières et à être une leader, sur le terrain et à l'extérieur. J'applique ces compétences dans le cadre de mon travail et de mes activités dans la communauté. Merci aux Jeux du Canada. »

À propos du Conseil des Jeux du Canada

Le Conseil des Jeux du Canada (CJC) est l'organisme privé sans but lucratif qui régit le mouvement des Jeux du Canada. Tenus tous les deux ans, en alternance entre l'été et l'hiver, les Jeux du Canada sont le plus haut niveau de compétition au pays pour les athlètes de la relève. Ils ont eu lieu au moins une fois dans chaque province depuis leur création à Québec à l'occasion du centenaire du Canada en 1967. Les Jeux sont fiers de leur contribution au système de développement sportif ainsi que de leurs legs durables en installations sportives, fierté collective et unité nationale. L'organisation des Jeux du Canada est rendue possible grâce au dévouement des sociétés hôtesses ainsi qu'à la contribution et au soutien du gouvernement du Canada, des gouvernements provinciaux et territoriaux et des municipalités hôtes.

Le bureau du CJC est situé à Ottawa, sur les terres ancestrales de la nation algonquine Anishinabeg.

À propos des Jeux d'hiver du Canada 2023 à l'Île-du-Prince-Édouard

Reconnue pour son accueil chaleureux, notre province est ravie d'organiser les Jeux d'hiver du Canada 2023. Plus grand événement multisports au pays, les Jeux réuniront 3 600 athlètes, gérants et entraîneurs de 20 disciplines du 18 février au 5 mars 2023. Avec des retombées économiques attendues de plus de 100 millions de dollars, la 29e édition des Jeux sera le plus grand événement jamais tenu à l'Île-du-Prince-Édouard.

Nos bureaux sont situés à Charlottetown et à Summerside, sur les terres ancestrales non cédées de la nation Micmac.

Ensemble, nous inspirerons la relève, célébrerons le pouvoir du sport et ferons rayonner la chaleur et la culture de l'Île-du-Prince-Édouard aux quatre coins du pays. Athlètes, entraîneurs, bénévoles ou partisans, les Jeux de 2023 feront de nous tous des Insulaires.

