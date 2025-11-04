OTTAWA, ON, le 4 nov. 2025 /CNW/ - Le Conseil des aéroports du Canada (CAC) accueille favorablement le budget fédéral présenté aujourd'hui et son accent sur la diversification du commerce, les infrastructures et la croissance économique. Les aéroports du Canada sont des actifs nationaux essentiels qui relient les personnes et les marchandises, soutenant le commerce, le tourisme et le développement régional à travers le pays.

« Les aéroports sont au cœur de l'histoire de la croissance du Canada, » a déclaré Monette Pasher, présidente du Conseil des aéroports du Canada. « Nous sommes heureux de constater que le gouvernement fédéral reconnaît le rôle des aéroports dans la diversification du commerce et la résilience économique. Les investissements dans le commerce et les infrastructures renforceront notre compétitivité et créeront des occasions de croissance dans toutes les régions du pays. »

Le budget prévoit 5 milliards de dollars dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux (FNCC), ce qui permettra aux aéroports de stimuler de nouveaux flux commerciaux et d'appuyer la croissance économique.

Au début des années 1990, les aéroports du Canada ont été transférés à des autorités locales, désengagés de l'exploitation directe du gouvernement fédéral et confiés à la gestion d'autorités aéroportuaires locales à capital non-actions. Ce modèle a permis aux aéroports de fonctionner comme des entreprises et de réinvestir des milliards de dollars dans leurs infrastructures, les positionnant comme des carrefours stratégiques pour le commerce et le transport. Le CAC souhaite en savoir davantage sur l'intention du gouvernement d'examiner les options possibles en matière de privatisation des aéroports.

« Il existe de nombreuses façons de collaborer avec les fonds de pension et les partenaires en capital, » a ajouté Mme Pasher. « Toute option envisagée par le gouvernement doit toutefois faire de l'abordabilité pour les Canadiens une priorité absolue. »

Bien que la demande de voyages ait largement retrouvé ses niveaux d'avant la pandémie dans les grands aéroports, de nombreux aéroports régionaux et nordiques n'ont pas encore pleinement récupéré, ce qui rend les communautés et les entreprises vulnérables à une réduction des services aériens. Ces aéroports jouent un rôle vital pour la connectivité régionale, l'accès médical et le transport sûr vers les régions éloignées, tout en renforçant la présence et la souveraineté du Canada dans l'Arctique.

Le CAC salue le soutien accru du gouvernement fédéral de 55 millions de dollars au Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires (PAIA), la seule source de financement fédérale dédiée aux infrastructures essentielles des petits aéroports et des aéroports régionaux. Les niveaux de financement du PAIA étant restés pratiquement inchangés depuis 25 ans, cette augmentation est cruciale pour assurer la sécurité, la fiabilité et la durabilité à long terme des aéroports régionaux.

Le CAC salue également l'augmentation du financement visant à faire progresser la technologie, l'automatisation et la modernisation des processus au sein de Transports Canada, ce qui améliorera l'expérience des voyageurs, renforcera l'efficacité et soutiendra la croissance du volume de passagers. Les aéroports du Canada se réjouissent de collaborer avec le gouvernement et les partenaires de l'industrie pour mettre en œuvre ces mesures.

Les aéroports poursuivent également leur travail avec le gouvernement afin de faire avancer la prolongation de 50 ans des baux fonciers, garantissant ainsi la stabilité des investissements à long terme. La mise en œuvre de ces changements au premier trimestre de 2026 offrira aux investisseurs la certitude nécessaire pour lancer des projets d'immobilisations prêts à démarrer, procurant des avantages durables tant pour les aéroports que pour les collectivités qu'ils desservent.

« Grâce à un partenariat et à des investissements continus, les aéroports du Canada peuvent stimuler la croissance, améliorer la connectivité et renforcer leur rôle de portes d'entrée vers le commerce mondial, » a conclu Mme Pasher. « Nous sommes impatients de collaborer avec le gouvernement pour veiller à ce que nos aéroports demeurent sûrs, compétitifs et prêts à répondre aux besoins des Canadiens. »

À propos du Conseil des aéroports du Canada

Le Conseil des aéroports du Canada (CAC), une division du Conseil international des aéroports - Amérique du Nord, est le porte-parole de la communauté aéroportuaire du Canada. Ses 60 membres représentent plus de 100 aéroports, y compris tous les aéroports privés du Réseau national des aéroports (RNA) et de nombreux aéroports municipaux à travers le Canada.

Les aéroports du Canada soutiennent 435 800 emplois, fournissent 32,9 milliards de dollars en salaires annuels, génèrent 49,6 milliards de dollars en PIB et produisent 123,5 milliards de dollars en rendement économique annuel.

