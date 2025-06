OTTAWA, ON, le 17 juin 2025 /CNW/ - Le Conseil des aéroports du Canada (CAC) a publié les résultats d'une nouvelle étude d'impact économique qui démontre l'importante contribution des aéroports du Canada à l'économie nationale. L'étude souligne que 61 aéroports à travers le pays soutiennent 435 800 emplois à temps plein, génèrent 32,9 milliards de dollars en salaires annuels, contribuent 49,6 milliards de dollars au PIB et génèrent une production économique totale de 123,5 milliards de dollars en 2024.

« En cette période d'incertitude mondiale et de changements économiques, ce rapport réaffirme ce que nos membres et nos collectivités comprennent depuis longtemps : les aéroports sont non seulement des centres de transport essentiels, mais aussi de puissants moteurs économiques », a déclaré Monette Pasher, présidente du CAC. « Ils sont essentiels pour s'assurer que le Canada reste connecté, compétitif et prêt à relever les défis d'un environnement mondial en mutation. »

L'étude, élaborée à l'aide d'un modèle économique actualisé basé sur les données de Statistique Canada et plus de 30 rapports économiques d'aéroports, reflète une étude similaire du CAC datant de 2016, offrant une comparaison directe de la croissance de l'industrie au fil du temps. Les principales conclusions à l'échelle nationale sont les suivantes :

Le nombre total d'emplois soutenus par l'activité aéroportuaire a augmenté de 22,8 % par rapport à 2016.

Le total des salaires annuels a augmenté de 49,5 %, pour atteindre 32,9 milliards de dollars.

Le PIB total lié aux aéroports a atteint 49,6 milliards de dollars.

La production économique annuelle a augmenté de 56,3 % par rapport aux niveaux de 2016.

« Cette croissance témoigne de la résilience du secteur de l'aviation et de son rôle essentiel pour relier les Canadiens, soutenir les entreprises locales et favoriser le commerce », a ajouté Mme Pasher. « Pour l'avenir, il est essentiel de continuer à investir dans les infrastructures aéroportuaires et de mettre en place des politiques qui soutiennent une croissance durable. »

Bien que la pandémie ait perturbé l'industrie de l'aviation, les dernières données montrent que les aéroports du Canada se sont fortement rétablis. Le nombre de passagers s'approche à nouveau des sommets atteints avant la pandémie et le transport de marchandises par voie aérienne a considérablement augmenté, ce qui témoigne d'un regain de confiance dans le commerce et les voyages à l'échelle mondiale.

L'étude souligne également la nature interconnectée de l'activité économique des aéroports, où les emplois dans les aéroports contribuent à soutenir un écosystème plus large d'emplois dans des secteurs tels que le tourisme, la logistique et l'industrie manufacturière.

« Cette étude donne aux décideurs politiques une vision claire de l'impact économique considérable que les aéroports génèrent chaque jour », a conclu Mme Pasher. « Avec un soutien adéquat, les aéroports peuvent faire encore plus pour stimuler la création d'emplois, le commerce, le tourisme et la prospérité à long terme. »

Bien que les grands aéroports canadiens aient fortement rebondi depuis la pandémie de COVID-19, certains sont confrontés à des pressions de développement qui pourraient mettre en péril la croissance nécessaire. Dans le même temps, de nombreux petits aéroports régionaux et isolés continuent à être confrontés à une réduction de la fréquence des vols et à un affaiblissement de la connectivité. Ce déclin a des conséquences économiques réelles. Selon le rapport, un seul vol régional peut soutenir jusqu'à 210 emplois et générer 41,2 millions de dollars de retombées économiques. Il est essentiel de garantir un service aérien fiable dans ces régions pour préserver les économies locales et permettre à tous les Canadiens de profiter des avantages de l'aviation.

L'intégralité de l'étude d'impact économique est disponible à l'adresse suivante : www.cacairports.ca.

À propos du Conseil des aéroports du Canada

Le Conseil des aéroports du Canada (CAC), une division du Airports Council International-North America, est la voix des aéroports du Canada. Ses 60 membres représentent plus de 100 aéroports, dont tous les aéroports privés du Réseau national d'aéroports (RNA) et de nombreux aéroports municipaux partout au Canada.

Les aéroports du Canada soutiennent 435 800 emplois, fournissent 32,9 milliards de dollars en salaires annuels, génèrent 49,6 milliards de dollars en PIB et produisent 123,5 milliards de dollars en rendement économique annuel.

SOURCE Conseil des aéroports du Canada

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : Julie Pondant, Conseil des aéroports du Canada, [email protected]