OTTAWA, ON, le 25 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, une trentaine d'aéroports au Canada se réuniront pour célébrer la deuxième Journée des travailleurs aéroportuaires annuelle, un événement national qui reconnaît les contributions essentielles des personnes qui assurent le fonctionnement du système d'aviation du Canada. Des agents de première ligne aux techniciens en coulisses, cette journée rend hommage aux personnes qui relient les gens et les biens, les collectivités et le Canada au reste du monde.

Cette année, le Conseil des aéroports du Canada (CAC) est fier d'élargir la célébration en remettant huit prix nationaux à des travailleurs aéroportuaires exceptionnels partout au pays. Ces prix reflètent l'excellence et la diversité des opérations de transport de passagers et de fret.

Les récipiendaires de cette année sont :

Jocelyn Alexander , Aéroport international de Calgary - Étoile montante

, Aéroport international de - Étoile montante Mike Lazenby , Dexterra Group, Aéroport international d' Edmonton - Excellence en matière d'optimisation de l'efficacité

, Dexterra Group, Aéroport international d' - Excellence en matière d'optimisation de l'efficacité Zaina Alhillou, Qafiya Consulting Inc., PortsToronto - Innovatrice aéroportuaire

Roger Hussey , Inland Technologies, Aéroport international de St John's - Responsable environnemental

, Inland Technologies, Aéroport international de - Responsable environnemental Water Fasan, Toronto -Pearson - Service exceptionnel

-Pearson - Service exceptionnel Karen Funk , Autorité aéroportuaire de Victoria - Excellence opérationnelle

, Autorité aéroportuaire de - Excellence opérationnelle Lahcen Bouachra, Alstef Canada Inc., Aéroport international Montréal-Trudeau - Leadership exceptionnel

Vivian Chan , Aéroport international de Vancouver - Championne de l'industrie

« Cette journée vise à reconnaître le dévouement et l'importance des travailleurs aéroportuaires à travers le pays », a déclaré Monette Pasher, présidente du Conseil des aéroports du Canada. « Avec plus de 200 000 personnes travaillant directement dans des aéroports, soutenant les opérations de passagers et de fret, et 150 millions de passagers attendus dans les aéroports du Canada en 2025, il est important de prendre un moment pour remercier les équipes qui rendent tout cela possible. »

Les aéroports du Canada sont plus que des plaques tournantes, ce sont des infrastructures vitales qui alimentent l'économie. À l'échelle nationale, ils soutiennent 435 800 emplois, fournissent 32,9 milliards de dollars en salaires annuels, génèrent 49,6 milliards de dollars en PIB et produisent 123,5 milliards de dollars en recettes économiques annuelles totales.

Partout au pays, les aéroports participants organiseront des événements pour remercier leurs équipes qui font fonctionner le secteur de l'aviation au Canada. Ces célébrations sont une petite façon de remercier les équipes dont le travail est essentiel à la sécurité, à l'efficacité et au succès du système de transport aérien du Canada.

Des opérateurs d'équipement aux agents du service à la clientèle, en passant par le personnel de sécurité, les mécaniciens et les pompiers, le large éventail de rôles dans les aéroports reflète la diversité et l'étendue des talents dans l'industrie. La Journée des travailleurs aéroportuaires est un effort national coordonné visant à rendre hommage à cette main-d'œuvre et à souligner le rôle vital qu'elle joue dans notre économie et nos communautés.

Participez à la célébration et partagez votre appréciation en utilisant #JournéeDesTravailleursAéroportuaires2025.

À propos du Conseil des aéroports du Canada

Le Conseil des aéroports du Canada (CAC), une division du Conseil international des aéroports - Amérique du Nord, est le porte-parole de la communauté aéroportuaire du Canada. Ses 60 membres représentent plus de 100 aéroports, y compris tous les aéroports privés du Réseau national des aéroports (RNA) et de nombreux aéroports municipaux à travers le Canada.

