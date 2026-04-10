Le Conseil de presse publie son rapport annuel

MONTRÉAL, le 10 avril 2026 /CNW/ - En marge de son assemblée générale annuelle, le Conseil de presse du Québec rend aujourd'hui public son rapport d'activités pour l'année 2025.

L'année 2025 a été marquée par une augmentation du nombre de plaintes et un rayonnement accru du Conseil de presse.

« Notre talentueuse équipe a été présente aux quatre coins du Québec pour parler de déontologie journalistique, faire de la formation et travailler à créer pour le public des outils de sensibilisation à une information de qualité », se réjouit le président du conseil d'administration du Conseil de presse, Pierre-Paul Noreau.

Parallèlement, de nouveaux médias d'information se sont joints au Conseil, s'ajoutant à une liste grandissante de médias membres constitutifs.

« Le CPQ est très fier d'avoir accueilli en 2025 plusieurs nouveaux membres, dont trois membres constitutifs, soit La Terre de Chez Nous, Nouveau Projet et Protégez-Vous, ajoute le président. Une nouvelle catégorie de membres a aussi été créée pour faire place aux médias étudiants, communautaires et émergents. La Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec, Quebec Community Newspapers Association, CHOQ.ca, Reflet de société, La Converse, Nouvelles d'ici, Électricité +, The Gleaner et The Low Down sont ainsi devenus nos neuf premiers membres associés, s'engageant par leur signature à respecter notre Guide de déontologie journalistique. »

La transformation du milieu des médias soulève par ailleurs d'importantes questions pour le Conseil, qui s'adapte à une nouvelle réalité.

« La transformation numérique a redessiné en profondeur le paysage médiatique », affirme la secrétaire générale du Conseil de presse, Caroline Locher, qui explique la complexité des dossiers traités par le Conseil. « Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un média d'information? Une chaîne YouTube, une page Substack, le site Internet d'un journaliste, un balado… peuvent-ils être considérés comme des médias d'information? Les "influenceurs" qui commentent l'information ou font des entrevues avec des acteurs de l'actualité peuvent-ils être considérés comme des journalistes? L'intelligence artificielle génère-t-elle de l'information? Voilà le genre de questions auxquelles le Conseil a été confronté en 2025. »

218 plaintes analysées

Sur 218 plaintes déposées en 2025 au Conseil de presse, 75 étaient recevables.

Le service de médiation, offert gratuitement sur une base volontaire, a porté fruit : parmi les dossiers soumis en médiation en 2025, près de la moitié ont mené à une entente à l'amiable.

Au cours de la dernière année, le comité des plaintes a rendu 33 décisions. Il a retenu 53 % des dossiers analysés, soit plus que l'année précédente (37 %). La commission d'appel a quant à elle analysé deux dossiers et a maintenu les deux décisions du comité des plaintes.

En matière de délais, le public, les journalistes et les médias pouvaient s'attendre, en 2025, à un processus de révision de moins d'un an, alors qu'il avait atteint presque deux ans pendant la période pandémique de 2021-2022, en raison d'un volume sans précédent de plaintes.

Le rapport d'activités 2025 peut être consulté dans son intégralité sur le site Web du Conseil, au conseildepresse.qc.ca.

À propos

Le Conseil de presse du Québec est un organisme privé, à but non lucratif, qui œuvre depuis 50 ans à la protection de la liberté de la presse et à la défense du droit du public à une information de qualité. Son action s'étend à tous les médias d'information distribués ou diffusés au Québec, qu'ils soient membres ou non du Conseil, qu'ils appartiennent à la presse écrite ou électronique. Le Conseil reçoit les plaintes du public et rend des décisions relativement à la déontologie journalistique. Mécanisme d'autorégulation de la presse, le Conseil ne peut être assimilé à un tribunal civil, il ne possède aucun pouvoir judiciaire, réglementaire, législatif ou coercitif; il n'impose aucune sanction autre que morale.

Le Conseil de presse remercie Cision d'avoir rendu possible l'envoi de ce communiqué.

SOURCE CONSEIL DE PRESSE DU QUEBEC

RENSEIGNEMENTS : Caroline Locher, secrétaire générale, Conseil de presse du Québec, [email protected], Tél. : 514 529-2818