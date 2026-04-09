CORRECTIF - Les sites dont le contenu est généré par intelligence artificielle et les organisations militantes comme Rebel News ne sont pas des médias d'information

Erratum

Une version précédente de ce communiqué identifiait le site Web visé par la décision D2025-11-175 comme JournaldeSherbrooke.info; il s'agit plutôt du site Web JournaldeSherbrooke.com. Nos excuses.

MONTRÉAL, le 8 avril 2026 /CNW/ - Le Conseil de presse du Québec publie aujourd'hui trois décisions du comité de recevabilité concernant des plaintes qu'on lui a soumises. Dans les trois cas, il a jugé que l'entité visée n'était pas un média d'information, car ses publications ne sont pas de nature journalistique.

Deux des décisions concernent des sites Internet dont le contenu est généré par intelligence artificielle, tandis que la troisième vise l'organisation militante Rebel News.

Mise en garde : des sites Internet se déguisent en médias d'information !

D2025-11-175 : Tommy Brochu c. le site Web JournaldeSherbrooke.com

D2026-01-008 : Roger-Luc Chayer c. le site Web Montréal-Minute.com

Le Conseil de presse met en garde le public contre les sites Internet qui ont toute l'allure d'un média d'information, mais dont le contenu est généré par intelligence artificielle. Il considère que les sites Web JournaldeSherbrooke.com et Montréal-Minute.com ne sont pas des médias d'information, étant donné que leur contenu n'est pas de nature journalistique.

« Considérant que la déontologie, soit l'ensemble des règles régissant un métier ou une profession, s'applique au travail d'êtres humains, le Conseil de presse se penche sur le travail effectué par des êtres humains [...] Les sanctions du Conseil sont d'ordre moral. Or, l'intelligence artificielle (IA), dépourvue de conscience et, donc, de réflexion, ne possède pas de moralité. La déontologie ne s'applique donc pas à des modèles d'intelligence artificielle, mais bien aux êtres humains. »

Dans le cas de JournaldeSherbrooke.com, le Conseil tranche : « il est impossible de conclure à une démarche journalistique, en raison de son utilisation avouée de l'intelligence artificielle à des fins de rédaction et de production de la nouvelle. Sans compter que l'essentiel de l'information mise en ligne sur le site Web n'est pas du contenu original. [...] Pour toutes ces raisons, le site Web JournaldeSherbrooke.com ne peut être considéré comme un média d'information tel que défini par le Conseil de presse du Québec. »

En ce qui concerne le site Montréal-Minute.com, très peu d'informations sont disponibles à son sujet, souligne le Conseil : « le site ne compte aucune présentation de l'entreprise, de son ou ses propriétaire(s) ou de l'équipe qui y travaillerait, ni de coordonnées pour joindre quiconque. Qui plus est, le seul "auteur" des textes, présenté comme un certain Brin Troussier, ne semble pas exister ailleurs que sur montreal-minute.com. » Par ailleurs, « [l]'ensemble du contenu présenté sur le site semble provenir d'autres médias, vraisemblablement à l'aide de l'intelligence artificielle. [...] Pour toutes ces raisons, le site Web Montréal-Minute.com ne peut être considéré comme un média d'information tel que défini par le Conseil de presse du Québec. »

Lire la décision D2025-11-175

Lire la décision D2026-01-008

L'activisme est incompatible avec la pratique du journalisme

D2025-12-193 : Iliass Zguet c. Alexandra Lavoie et Rebel News

Le Conseil de presse considère que Rebel News n'est pas un média d'information parce que son contenu n'est pas de nature journalistique.

L'organisation Rebel News se définit comme un « organe de presse » et affirme faire de la nouvelle « différemment » et ne pas être « neutre ».

Par ailleurs, le nom d'Ezra Levant, président-directeur général de Rebel News, apparaît au Registre des lobbyistes canadien et Rebel News est inscrit comme « tiers » auprès d'Élections Canada. D'autres représentants de Rebel News prennent également part à des activités militantes.

« L'activisme est incompatible avec la pratique du journalisme, qui doit se faire de façon indépendante, et non pas par intérêt politique ou idéologique, rappelle le Conseil dans sa décision. L'objectif d'un média d'information est d'informer le public pour qu'il puisse faire ses propres choix et participer pleinement à la vie démocratique, non pas d'influencer le résultat des élections. [...] En défendant ses intérêts politiques et idéologiques, Rebel News ne peut pas couvrir l'actualité de façon indépendante, et ainsi offrir une image fidèle de la réalité à ses lecteurs et ses auditeurs. Ses collaborateurs, que Rebel News appelle des "journalistes", ne travaillent ainsi pas dans l'intérêt du public, mais bien dans l'intérêt de ses causes politiques. »

Le Conseil conclut ainsi que « [l]a plateforme Rebel News ne peut pas être considérée comme un média d'information tel que défini par le Conseil de presse du Québec, puisqu'il ne s'agit pas d'une publication de "nature journalistique" ».

Lire la décision complète

À propos

Le Conseil de presse du Québec est un organisme privé, à but non lucratif, qui œuvre depuis 1973 à la protection de la liberté de la presse et à la défense du droit du public à une information de qualité. Son action s'étend à tous les médias d'information distribués ou diffusés au Québec, qu'ils soient membres ou non du Conseil, qu'ils appartiennent à la presse écrite ou électronique. Le Conseil reçoit les plaintes du public et rend des décisions relativement à la déontologie journalistique. Mécanisme d'autorégulation de la presse, le Conseil ne peut être assimilé à un tribunal civil, il ne possède aucun pouvoir judiciaire, réglementaire, législatif ou coercitif; il n'impose aucune sanction autre que morale.

Le Conseil de presse remercie Cision d'avoir rendu possible l'envoi de ce communiqué.

SOURCE CONSEIL DE PRESSE DU QUEBEC

RENSEIGNEMENTS : Caroline Locher, secrétaire générale, Conseil de presse du Québec, [email protected]