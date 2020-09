SURREY, BC, le 14 sept. 2020 /CNW/ - Alors que le Conseil de police de Surrey s'apprête à se réunir demain, mardi le 15 septembre, le président de la Fédération de la police nationale, Brian Sauvé, demande au Conseil d'insister pour que soit identifié et examiné le coût réel et total du plan largement impopulaire de transition de la police mis de l'avant par le maire, Doug McCallum.

« Malgré les inquiétudes soulevées par les résidents dans de nombreuses enquêtes, par la FPN et par de nombreux conseillers municipaux de Surrey, le public ne dispose toujours pas d'une comptabilité claire des millions de dollars manquants pour ce plan impopulaire », a déclaré M. Sauvé. « Nous avons déjà vu les coûts informatiques gonfler de 500 000 dollars, mais il y a des dizaines d'autres coûts importants, cachés ou inconnus, sur lesquels le Conseil doit faire la lumière ».

La Fédération de la police nationale a établi une première liste des principaux coûts que la ville de Surrey n'a pas comptabilisés ou divulgués :

Doublement potentiel des coûts informatiques, sur la base d'estimations d'experts

Responsabilité civile et frais juridiques pour les accidents, les actions civiles et autres réclamations

Coûts administratifs liés à l'embauche de nouveaux agents, y compris les tests polygraphiques

Coûts liés à la santé pour soutenir les membres souffrant de stress professionnel à long terme et d'autres blessures, notamment le TSPT

Perte des exonérations fiscales fédérales et provinciales, y compris l'exonération de la taxe fédérale sur les ventes

Perte de subventions fédérales supplémentaires, dont une subvention de 30 % pour le service des Équipes intégrées d'enquête sur les homicides (EIEH)

Coûts liés à la négociation d'une nouvelle convention collective

Coûts potentiels liés à la négociation d'un complément de pension pour les membres de la GRC transférant à la police de Surrey

Coûts administratifs supplémentaires pour l'organisation d'événements publics importants, tels que des défilés ou des célébrations

Dépenses pour payer les membres de la GRC afin qu'ils reviennent pour témoigner au tribunal sur des affaires en cours à Surrey pendant trois à cinq ans

« Le nouveau Conseil de police de Surrey a maintenant la capacité d'insister sur les réponses à ces questions importantes qui nécessitent un examen attentif, en particulier à la lumière des impacts financiers et sociaux de la COVID-19 sur les résidents et du déficit de plusieurs millions de dollars de Surrey », a ajouté M. Sauve. « Bien que le maire puisse trouver politiquement opportun d'ignorer ces questions, nous demandons au Conseil de gouverner dans l'intérêt des résidents et de prendre le temps nécessaire pour révéler aux contribuables combien ce plan coûteux et impopulaire leur coûtera réellement ».

