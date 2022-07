Le Conseil de l'industrie forestière du Québec tient à souligner le lègue du professeur LUC BOUTHILLIER à la foresterie québécoise

QUÉBEC, le 14 juill. 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec une profonde émotion que le Conseil de l'industrie forestière du Québec a appris le décès de Monsieur Luc Bouthillier.

Chercheur émérite dont l'indépendance, la rigueur et l'intégrité intellectuelle étaient reconnues de tous, il fut l'un des grands penseurs de la foresterie au Québec. Il aura consacré sa vie à rendre les Québécois fiers de leur forêt par son apport au développement durable du Québec, persuadé qu'une saine gestion de celle-ci pouvait faire rimer environnement et économie. Homme de raison et citoyen impliqué, il était toujours à la recherche du consensus, prônant le dialogue afin de rapprocher les visions opposées et ainsi bâtir une vision commune. Ce sont ses aptitudes communicationnelles exceptionnelles qui faisaient de lui un vulgarisateur hors pair rendant accessible le vocabulaire forestier parfois fort complexe pour les non-initiés.

« À l'image de la forêt qu'il a tant aimée, on reconnait un grand scientifique par sa droiture, son intégrité et sa capacité à porter du fruit. Par ses travaux, ses enseignements et son action sociale, Luc Bouthillier a façonné une génération de forestiers, d'industriels et de chercheurs. Sa contribution à la société québécoise est immense et son départ laisse un grand vide, mais tout comme la forêt, il a formé une relève qui saura prendre la place qu'il laisse et ainsi poursuivre le travail. Le CIFQ et ses membres tiennent à souligner son apport à l'avancement du monde forestier et offre leurs plus sincères condoléances à sa famille ainsi qu'à ses collègues. », a confié M. Jean-François Samray, Président-Directeur général du CIFQ.

