Le Conseil de discipline de l'Ordre des ingénieurs du Québec impose à Jacques Lamarre des amendes totalisant 75 000 $ et la révocation de son permis d'ingénieur

MONTRÉAL, le 7 janv. 2026 /CNW/ - Le Conseil de discipline de l'Ordre des ingénieurs du Québec a rendu sa décision sur sanction à l'égard de M. Jacques Lamarre en le condamnant à une amende globale de 75 000 $. De plus, M. Lamarre, qui n'est plus ingénieur, a vu son permis d'ingénieur être révoqué. Par conséquent, il ne lui sera pas possible de redevenir membre de l'Ordre.

Les faits reprochés à M. Lamarre se sont déroulés de 2001 à 2009, alors qu'il était président de la firme SNC-Lavalin. Ces manquements incluent notamment le versement d'avantages financiers pour obtenir des contrats, dont des paiements totalisant 2 millions de dollars à la famille Kadhafi. Par ailleurs, M. Lamarre se voit sanctionné pour avoir commis des actes impliquant de la collusion ou de la corruption, notamment en versant un avantage à un parti politique municipal en vue d'obtenir des contrats. M. Lamarre s'est aussi vu imposer ces sanctions pour avoir participé ou toléré que SNC-Lavalin participe à un système de prête-noms et avoir participé, autorisé ou toléré un système de prête-noms permettant de financer des partis politiques. Par ailleurs, M. Lamarre a négligé de mettre en place les mesures nécessaires pour prévenir ou arrêter ces pratiques.

Le Conseil de discipline précise dans sa décision que « les gestes posés par l'intimé sont très graves. Le public est en droit d'avoir une réponse du Conseil de discipline lorsqu'un ingénieur est visé par des reproches comportant de la collusion, de la fraude et d'une infraction à une loi d'ordre public (…) ». Par ailleurs, le Conseil souligne que la révocation de permis reflète le très haut niveau de gravité des infractions en cause.

Pour rappel, les sanctions imposées par le Conseil de discipline ont pour objectif de protéger le public en dissuadant le professionnel de récidiver et en servant d'exemple à l'égard des autres membres de la profession.

