L'Ordre des ingénieurs du Québec lance son tout premier Baromètre de l'action climatique des ingénieurs et de la relève en génie

MONTRÉAL, le 15 déc. 2025 /CNW/ - L'Ordre des ingénieurs du Québec dévoile les résultats de sa première étude approfondie sur l'engagement climatique de ses membres ingénieurs et des personnes candidates à la profession d'ingénieur (CPI). Cette étude, le Baromètre 2025 de l'action climatique de l'Ordre des ingénieurs du Québec, est un outil de référence qui brosse un portrait nuancé de leur disposition à agir pour le climat, tant sur le plan professionnel que personnel.

FACE À L'URGENCE D'AGIR, LA COMMUNAUTÉ DU GÉNIE QUÉBÉCOIS EST AU CŒUR DES SOLUTIONS.

Loin d'être en retrait, les membres ingénieurs et les CPI manifestent une volonté claire de contribuer à des solutions concrètes et durables. Le Baromètre révèle qu'une vaste majorité se sent interpellée par la crise climatique et souhaite renforcer son engagement en dépit des obstacles rencontrés.

Ainsi, 78% des membres ingénieurs « croient que le génie doit être un élément moteur de la lutte et l'adaptation aux changements climatiques » et 67% d'entre elles et eux croient qu'« il y a urgence d'agir au Québec contre les changements climatiques ».

« Ce tout premier portrait de l'action climatique de la profession est porteur d'espoir », affirme Sophie Larivière-Mantha, ing., MBA, ASC, présidente de l'Ordre. « Une majorité claire de nos membres souhaitent, ou jouent déjà, un rôle actif dans la lutte contre les changements climatiques. »

Néanmoins, près la moitié des membres ingénieurs identifie le contexte politique et économique actuel comme risque limitant leur capacité d'action pour les années à venir, et environ un tiers d'entre eux et elles trouvent difficile de convaincre leur clientèle ou leurs collègues à adopter des solutions plus durables.

SIX PROFILS POUR ILLUSTRER LES VISAGES DE L'ENGAGEMENT

Si l'adhésion à l'action climatique est largement partagée, les formes d'engagement varient. En s'appuyant sur huit indicateurs, allant de la motivation au climatoscepticisme, le Baromètre distingue six profils représentatifs de la profession. Ceux-ci sont présentés en détail dans le rapport du Baromètre, allant des plus engagés aux moins impliqués. Voici toutefois quelques éléments intéressants à noter:

40 % des membres appartiennent à des segments engagés , soit les Catalyseurs de changement et les Adeptes à l'élan freiné.

, soit les Catalyseurs de changement et les Adeptes à l'élan freiné. 41 % affichent un fort potentiel d'évolution, notamment les Idéalistes en manque d'outils et les Volontaires en apprentissage.

LA RELÈVE PRÊTE ET MOBILISÉE

L'élan pour le climat est encore plus marqué chez la relève. Les CPI sont particulièrement bien représentés dans le profil des Catalyseurs de changement, le segment le plus engagé. Aussi, 78% des CPI, affirment être convaincus qu'il est de leur responsabilité professionnelle de contribuer à la lutte et l'adaptation aux changements climatiques.

« Mené par ses convictions, la relève en génie apporte un regard neuf sur les enjeux environnementaux et elle pourra accélérer le mouvement vers une pratique plus responsable et qui mobilisera leurs pairs » a soutenu Sophie Larivière-Mantha.

UN OUTIL POUR MIEUX COMPRENDRE, MIEUX AGIR

Grâce à son tout premier Baromètre 2025 de l'action climatique, l'Ordre dispose maintenant d'un portrait nuancé de l'engagement, des freins et des attentes de la profession face aux changements climatiques. Fort de cette compréhension, il pourra mieux outiller ses membres afin qu'elles et ils puissent convaincre leurs clients et les donneurs d'ouvrage des bienfaits des solutions vertes. Les changements climatiques représentent un risque pour les entreprises qu'elles doivent tenir en compte, mais aussi une opportunité que ce soit grâce aux retours sur les investissements faits dans les technologies vertes ou d'économie de coûts considérables.

« Ce baromètre n'est qu'un premier pas pour l'Ordre. », conclut Sophie Larivière-Mantha. « Il nous permettra d'adapter notre accompagnement aux besoins réels des membres et de la relève, et de faire du génie québécois un acteur incontournable de la transition climatique. »

POUR TÉLÉCHARGER L'ENSEMBLE DU RAPPORT

Visitez-le : https://www.oiq.qc.ca/grands-dossiers/developpement-durable/

MÉTHODOLOGIE DU BAROMÈTRE

Les résultats sont issus d'une enquête par questionnaire en ligne réalisée auprès de 2 274 membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec ainsi que les personnes candidates à la profession d'ingénieur (CPI). La collecte de données a été réalisée par la firme de recherche Fino client du 5 juin au 1er juillet 2025.

À PROPOS DE L'ORDRE DES INGÉNIEURS

L'Ordre des ingénieurs du Québec a eu 100 ans en 2020. Il compte quelque 77 000 membres et personnes candidates à la profession d'ingénieur. Il a pour mission d'encadrer l'exercice de l'ingénierie et de soutenir le développement de la profession afin d'assurer la protection du public. L'Ordre est devenu le premier ordre professionnel carboneutre en 2022.

