Le CIFQ salue la nomination de M. Jean-François Simard au poste de ministre des Ressources naturelles et des Forêts

QUÉBEC, le 10 sept. 2025 /CNW/ - Le Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ) félicite chaleureusement le nouveau ministre des Ressources naturelles et des Forêts, monsieur Jean-François Simard, pour sa nomination, et tient à lui offrir toute sa collaboration dans la réalisation de son important mandat.

« Le CIFQ et ses membres s'engagent à collaborer avec le nouveau ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ainsi qu'avec le gouvernement, afin de maximiser la contribution de la forêt au développement socio-économique du Québec et de s'assurer que l'ensemble du secteur forestier soit un acteur majeur dans la lutte contre les changements climatiques », a déclaré le président-directeur général du CIFQ, M. Jean-François Samray.

« Le statu quo n'est plus possible : l'un des premiers défis que devra relever le nouveau ministre des Forêts est certainement de mener à bien la refonte du régime forestier et la stratégie industrielle qui l'accompagne. Nous sommes impatients de débuter le travail avec M. Simard pour maintenir une industrie forestière compétitive et en santé et nous assurer que ses retombées socio-économiques et environnementales pourront profiter aux Québécoises et Québécois de toutes les régions », a conclu M. Samray.

Le CIFQ rappelle que les entreprises du secteur forestier constituent un moteur de développement économique pour des centaines de communautés, tout en fournissant des biens essentiels, issus d'une ressource locale, renouvelable et durable, qui permettent de remplacer les plastiques à usage unique et les matériaux intensifs en carbone, notamment dans le secteur de la construction.

L'organisation profite de l'occasion pour saluer également la nomination de M. Bernard Drainville à titre de ministre de l'Environnement, de la Lutte aux changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

À propos du Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ)

Principal porte-parole de l'industrie forestière du Québec, le CIFQ représente les intérêts des entreprises de sciage résineux et feuillus, de déroulage, de pâtes, papiers, cartons et panneaux et fabricants de bois d'ingénierie.

Rappelons que l'industrie forestière est un moteur de développement économique pour le Québec pour plus de 900 municipalités au Québec. Comme indiqué dans l'étude d'impact réalisée par PwC portant sur l'année 2021, elle emploie près de 130 000 travailleurs et génère des revenus d'emploi totalisant plus de 7,5 G$. En termes de contribution aux différents paliers de gouvernements, elle a versé 6,8 G$ en revenus fiscaux et parafiscaux. Elle représente 12 % des exportations du Québec et la contribution au PIB de l'ensemble de l'activité générée par l'industrie totalise près de 18 G$. Avec sa capacité de séquestration et de stockage du carbone et son potentiel dans la production de bioénergies et de bioproduits, le secteur forestier est un outil contribuant à la lutte contre les changements climatiques.

