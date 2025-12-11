OTTAWA, ON, le 11 déc. 2025 /CNW/ - Le conseil d'administration des Producteurs laitiers du Canada (PLC) est heureux d'annoncer qu'il a nommé Annie AcMoody au poste de Cheffe de la direction des PLC. Sa nomination entrera en vigueur le 9 février 2026. Annie travaille depuis plus de cinq ans chez les PLC, où elle a occupé des postes de plus en plus élevés et a contribué de manière significative à nos initiatives en politique, économie, commerce et durabilité.

Annie AcMoody travaille depuis plus de cinq ans chez les PLC et possède près de 20 ans d’expérience en analyse économique et politique dans le secteur laitier. (Groupe CNW/Les Producteurs laitiers du Canada)

Annie possède près de 20 ans d'expérience en analyse économique et politique dans le secteur laitier et est titulaire d'une maîtrise en agro-économie. Son expérience professionnelle s'étend à la fois au Canada et aux États-Unis, ce qui lui confère une expertise approfondie et une grande crédibilité sur les questions clés qui touchent le secteur laitier. Grâce à ses grandes compétences de leadership et à son approche collaborative, elle est exceptionnellement bien placée pour guider les PLC dans la réalisation de leurs priorités stratégiques.

« Nous sommes heureux d'accueillir Annie en tant que nouvelle Cheffe de la direction des PLC », a déclaré David Wiens, président des PLC. « La vision stratégique et l'expertise d'Annie seront précieuses pour soutenir à la fois le secteur laitier et les membres des PLC. Son style de leadership inclusif contribuera également à perpétuer notre culture de collaboration ouverte. »

Annie succède à Lucie Bérubé, qui occupait le poste de Cheffe de la direction par intérim depuis avril 2025. Le conseil d'administration remercie Lucie pour son leadership et son dévouement, qui ont permis d'assurer stabilité et continuité chez les PLC pendant cette période. Lucie reprendra ses fonctions de Cheffe des opérations, et travaillera en étroite collaboration avec Annie pour soutenir le succès continu des PLC.

À propos des Producteurs laitiers du Canada

Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) sont l'organisation nationale de politique, de représentation et de promotion représentant plus de 9 000 producteurs laitiers canadiens. Les PLC s'efforcent de créer des conditions stables pour le secteur laitier dans notre pays. L'organisation s'efforce également de maintenir des politiques qui favorisent la durabilité de la production laitière canadienne et qui font la promotion des produits laitiers et de leurs bienfaits pour la santé. Visitez le producteurslaitiersducanada.ca pour plus d'information.

SOURCE Les Producteurs laitiers du Canada

Contact médias : Vanessa Schwarz, Directrice, Communications corporatives, C : 343 596-7152, [email protected]