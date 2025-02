OTTAWA, ON, le 2 février 2025 /CNW/ - David Wiens, président des Producteurs laitiers du Canada, a émis la déclaration suivante suite à l'annonce de droits de douane sur les produits canadiens entrant aux États-Unis :

« Comme tous les Canadiens, les producteurs laitiers sont profondément préoccupés par les répercussions considérables que les droits de douane élevés imposés par les États-Unis sur les produits canadiens auront sur les consommateurs, les industries et les économies de part et d'autre de la frontière. Nous restons solidaires avec notre gouvernement fédéral et tous les partis, afin de montrer une détermination dans l'adversité tout en étant commis à l'élaboration de solutions pour sortir le pays rapidement de cette impasse.

Nourrir le Canada, c'est ce que nous faisons, et nos producteurs laitiers sont toujours prêts à faire leur part pour assurer la sécurité alimentaire de tous les Canadiens. »

Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) sont l'organisation nationale de politique, de représentation et de promotion représentant plus de 9 000 producteurs laitiers canadiens. Les PLC s'efforcent de créer des conditions stables pour le secteur laitier dans notre pays. L'organisation s'efforce également de maintenir des politiques qui favorisent la durabilité de la production laitière canadienne et qui font la promotion des produits laitiers et de leurs bienfaits pour la santé.

