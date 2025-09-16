OTTAWA, ON, le 16 sept. 2025 /CNW/ - Les Producteurs laitiers du Canada (PLC), Lactanet et leurs partenaires de l'industrie laitière annoncent conjointement le lancement du nouveau Pôle laitier canadien.

Cette plateforme complète et entièrement bilingue est conçue pour traduire les plus récents résultats en recherche laitière sous forme de ressources pratiques et accessibles, au profit des producteurs laitiers d'ici. S'appuyant sur une initiative précédente de transfert de connaissances, le site Web est l'endroit tout désigné pour consulter des outils, des vidéos, des fiches d'information, et bien plus. Chacune des ressources s'appuie sur des données scientifiques récentes, et le tout est présenté de façon conviviale, tant pour les producteurs que pour leurs conseillers.

« Le Pôle laitier canadien capitalise sur les investissements de longue date de l'industrie dans la recherche en agissant comme une ressource centralisée et unique pour le transfert de connaissances », a affirmé David Wiens, président des PLC. « Cet engagement à favoriser la diffusion du savoir vient renforcer nos efforts soutenus en recherche, donnant aux producteurs les moyens de prendre des décisions éclairées pour la gestion de leurs fermes. »

Le Pôle laitier canadien est une initiative des PLC et regroupe quatre thèmes principaux : la durabilité environnementale, le bien-être animal, la santé animale et la gestion du troupeau. Les PLC ont travaillé de concert avec Lactanet, les regroupements provinciaux de producteurs laitiers ainsi que des spécialistes de l'industrie pour concevoir et déployer cette plateforme.

À propos des Producteurs laitiers du Canada

Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) sont l'organisation nationale de politique, de représentation et de promotion représentant plus de 9 000 producteurs laitiers canadiens. Les PLC s'efforcent de créer des conditions stables pour le secteur laitier dans notre pays. L'organisation s'efforce également de maintenir des politiques qui favorisent la durabilité de la production laitière canadienne et qui font la promotion des produits laitiers et de leurs bienfaits pour la santé.

SOURCE Les Producteurs laitiers du Canada

Ressource pour les médias : Vanessa Schwarz, Directrice, Communications corporatives, M : 343 596-7152, [email protected]