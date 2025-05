Le conseil d'administration de Santé Québec annonce un président-directeur général par intérim au CISSS des Îles

MONTRÉAL, le 9 mai 2025 /CNW/ - Le conseil d'administration (CA) de Santé Québec annonce que M. Jacques Couillard agira à titre de président-directeur général par intérim du CISSS des Îles. Cette décision a été entérinée le 1er mai dernier.

Cette annonce fait suite au départ de Mme Sophie Doucet, qui occupait le poste de présidente-directrice générale jusqu'à tout récemment.

M. Couillard entrera en fonction le 12 mai prochain. Son mandat consistera à assurer la continuité de soins et de services de qualité, sécuritaires et adaptés aux besoins de la population des Îles-de-la-Madeleine. Il veillera également à préparer l'arrivée d'un ou d'une nouvelle PDG.

« La vaste et longue expérience de M. Couillard dans le réseau de la santé et des services sociaux à titre de haut dirigeant de divers établissements de santé, son humanité, son professionnalisme et son entregent font de lui le candidat tout désigné pour assurer une transition harmonieuse à la direction du CISSS des Îles » note Christiane Germain, présidente du conseil d'administration de Santé Québec. « Nous remercions également Mme Doucet pour son engagement ces dernières années au CISSS des Îles. »

Jacques Couillard, PDG par intérim du CISSS des Îles

Jacques Couillard est un dirigeant expérimenté, reconnu pour son leadership bienveillant et son engagement envers les personnes vulnérables. Ayant œuvré plus de 30 ans dans le réseau de la santé et des services sociaux, il se distingue par son approche à la fois humaine et efficace et sa capacité à mobiliser ses équipes. Son style de gestion, centré sur la collaboration et l'amélioration continue, vise à offrir des soins personnalisés et de qualité. Au fil de ses nombreuses expériences de travail, il a eu à jouer de nombreux rôles clés, notamment auprès de clientèles complexes, comme les personnes en situation d'itinérance, les personnes âgées en perte d'autonomie et les enfants en besoin de protection. En 2024, il a été récipiendaire du Prix Persillier-Lachapelle en reconnaissance à l'ensemble de sa carrière.

