Le conseil d'administration de Santé Québec annonce la nomination de cinq présidentes-directrices générales adjointes

Détentrice d'un baccalauréat en service social, Mme Morin occupe actuellement les fonctions de directrice générale adjointe - partenariats, services sociaux et réadaptation au CIUSSS de la Capitale-Nationale. Avec un bagage riche de plus de 20 ans d'expérience dans le réseau de la santé et des services sociaux, elle a occupé différents postes de gestion, notamment comme directrice à la direction des programmes Jeunesse.

Elizabeth Arpin - CISSS de la Montérégie-Centre

En plus d'un baccalauréat en soins infirmiers, Mme Elizabeth Arpin est détentrice d'une maîtrise en Sciences infirmières - Administration des services infirmiers. Depuis 2019, elle œuvre au sein du ministère de la Santé et des Services sociaux. Elle a notamment occupé plusieurs postes de direction et elle détient actuellement le titre de directrice générale des secteurs interdisciplinaires.

Erin Cook - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal

Mme Erin Cook est titulaire d'une maîtrise et d'un baccalauréat en soins infirmiers. De plus, elle détient plusieurs certifications d'universités de renom telles que Harvard et l'Université du Texas à Austin. Depuis 2005, elle a occupé plusieurs postes de gestion au CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal. Elle est actuellement directrice de la qualité, de la transformation, de l'évaluation, de la valeur, de l'éthique et des soins virtuels.

Nathalie Beaulieu - CHUM

Mme Beaulieu œuvre au CHUM depuis plusieurs années et elle occupe actuellement le titre de directrice de l'enseignement et de l'Académie. Diététiste clinicienne de formation, elle détient une maîtrise en gestion de développement des organisations et un diplôme d'études supérieures spécialisées de deuxième cycle en développement des organisations.

Nathalie Charbonneau - CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

Mme Charbonneau détient une maîtrise en administration des affaires, un diplôme d'études supérieures en gestion et un baccalauréat en travail social. Elle a occupé plusieurs titres de direction au sein d'organisations de santé et services sociaux et elle est actuellement directrice générale adjointe aux programmes de santé physique et générale spécialisée au CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île - de-Montréal.

À propos de Santé Québec

Santé Québec est une société d'État responsable d'offrir des services de santé et des services sociaux par l'entremise d'établissements publics ainsi que de coordonner et de soutenir l'activité des établissements privés et de certains autres prestataires de services. Son rôle est de s'occuper des opérations et de la performance des activités du réseau afin d'assurer la satisfaction des usagers et usagères.

