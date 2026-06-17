/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Mise à jour - 1 mois postdéploiement Dossier santé numérique (DSN)/

QUÉBEC, le 16 juin 2026 /CNW/ - Santé Québec et ses établissements du Nord-de-l'Île-de-Montréal (NIM) et de la Mauricie-et-Centre-du-Québec (MCQ) convient les représentantes et les représentants des médias à un point de presse visant à faire le bilan du premier mois suivant le déploiement du Dossier santé numérique (DSN).

Cette mise à jour permettra notamment de présenter les constats faits sur le terrain, ainsi que les retombées observées pour les usagers et usagères et les équipes cliniques.

Date : Mercredi, 17 juin 2026

Heure : 9 h à 9 h 45

Lieu : En virtuel (Teams)

Porte-paroles

Natalie Petitclerc, présidente-directrice générale, Santé Québec Mauricie-et-Centre-du-Québec

Adélaïde de Melo, présidente-directrice générale, Santé Québec Nord-de-l'Île-de-Montréal

Erika Bially, vice-présidente aux technologies de l'information, Santé Québec

Accréditation médias

Les représentantes et les représentants des médias sont invités à confirmer leur présence auprès de l'équipe des relations médias de Santé Québec.

Un lien de connexion à la conférence de presse sera transmis au moment de la confirmation.

SOURCE Santé Québec

Pour renseignements : Relations médias, Santé Québec, [email protected]