Le conseil d'administration de l'Autorité accueille Manon Débigaré en tant que nouvelle membre

QUÉBEC, le 12 déc. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec a annoncé, le 11 décembre 2024, la nomination de Manon Débigaré en tant que membre du conseil d'administration (le « conseil ») de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité »).

Manon Débigaré est une actuaire diplômée de l'Université Laval ayant cumulé de nombreuses fonctions de haut niveau au sein de Desjardins Groupe d'assurances générales (DGAG). Au cours de ses 33 ans de carrière au sein de cette institution, elle a notamment été, de 2016 à 2023, chef de la gestion des risques, membre du comité de direction et officier de DGAG, ainsi que membre du comité de gestion de la Première Vice-présidence gestion des risques du Mouvement Desjardins. Mme Débigaré est Fellow de la Casualty Actuarial Society (FCAS) depuis 1993, membre de la Maison des leaders depuis 2012 et coach de gestion. Elle offre de son temps à titre de bénévole d'expertise auprès de différents organismes sans but lucratif.

Mme Débigaré est nommée en remplacement de Mario Cusson, dont le mandat à titre de membre du conseil est expiré depuis le 10 mai 2024. M. Cusson se retire du conseil après trois années au service de l'organisation. Il avait été nommé au Conseil consultatif de régie administrative (CCRA) de l'Autorité en mai 2021. Le CCRA a par la suite été aboli et remplacé par l'actuel conseil de l'Autorité, en décembre 2021.

« Nous sommes heureux d'accueillir Manon Débigaré parmi les membres du conseil. Son imposant bagage d'expériences de gestionnaire et ses nombreuses années de service dans un secteur névralgique de l'industrie financière nous apporteront certainement une perspective intéressante sur des questions qui nous interpellent toutes et tous », a déclaré Robert Panet-Raymond, président du conseil. « Je tiens également à féliciter Mario Cusson pour ses années de service et son engagement envers l'organisation et à le remercier pour ses judicieux conseils », a ajouté M. Panet-Raymond.

Le conseil de l'Autorité est aujourd'hui composé de Robert Panet-Raymond, président, Yves Ouellet, président-directeur général de l'Autorité et membre non indépendant, Marie-Claude Beaulieu, Jacqueline Codsi, Anne-Marie Croteau, Jean Dagenais, Manon Débigaré, Nicole Gadbois-Lavigne, Hajar Jerroumi, Guy Langlois, Tanya Sirois et Miville Tremblay.

À propos de l'Autorité des marchés financiers

En tant que régulateur, l'Autorité des marchés financiers agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.

