MONTRÉAL, le 23 mai 2023 /CNW/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB) est heureuse d'annoncer que Sophie Brochu se joindra à son conseil d'administration en septembre 2023.

Mme Brochu compte plus de 30 ans d'expérience dans le secteur énergétique. De 2020 à avril 2023, elle a exercé les fonctions de présidente-directrice générale d'Hydro-Québec, le plus important producteur d'électricité au Canada et parmi les plus grands producteurs d'hydroélectricité du monde.

Sophie Brochu (Groupe CNW/CGI inc.)

« Nous sommes honorés d'accueillir Sophie Brochu au sein de notre conseil d'administration, a souligné Serge Godin, fondateur et président exécutif du conseil. Son expertise de pointe du secteur de l'énergie ainsi que son expérience à la direction de grandes organisations cotées en bourse et gouvernementales profiteront grandement à nos clients, à nos professionnels et à nos actionnaires. De plus, son approche centrée sur l'humain est conforme à la culture et aux valeurs de CGI. »

« Je suis fière de me joindre au conseil d'administration de CGI et d'avoir l'occasion de contribuer à la croissance continue de cette entreprise phare », a précisé Sophie Brochu. « Je suis ravie de me joindre au conseil alors que CGI continue de consolider sa position à titre de l'une des plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en management et en TI au monde. »

Mme Brochu a passé la majorité de sa carrière chez Énergir, où elle a agi à titre de présidente et chef de la direction de l'entreprise de 2007 à 2019. Sous sa gouverne, le distributeur gazier a ajouté le gaz naturel renouvelable à son portefeuille d'approvisionnements et est devenu un acteur de premier plan dans les secteurs éoliens et solaires, tant au Canada qu'aux États-Unis.

Titulaire d'un baccalauréat ès arts en sciences économiques de l'Université Laval, Mme Brochu est membre du conseil d'administration de la Banque de Montréal. Très active sur le plan social, elle œuvre depuis de nombreuses années auprès de Centraide du Grand Montréal et est cofondatrice de la ruelle de l'avenir, organisme qui lutte contre le décrochage scolaire dans les quartiers Centre-Sud et Hochelaga de Montréal. Elle préside le conseil de la Fondation Forces AVENIR et compte parmi les leaders de L'effet A, initiative ayant pour but de favoriser la présence des femmes à tous les niveaux des organisations.

Mme Brochu s'est vu décerner des doctorats honoris causa par l'Université de Montréal (HEC Montréal) et par l'Université Bishop's. Elle est membre de l'Ordre du Canada et officière de l'Ordre national du Québec.

