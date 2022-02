TORONTO, le 1er févr. 2022 /CNW/ - Le conseil d'administration de Banques alimentaires Canada est heureux d'annoncer la nomination de Kirstin Beardsley au poste de chef de la direction à compter d'aujourd'hui, le 1er février 2022. La nomination de Mme Beardsley découle d'un long processus d'examen de centaines de candidatures issues d'entreprises, de gouvernements et de grands organismes de bienfaisance.

Voici ce qu'a affirmé John Bayliss, le président du conseil d'administration : « En plus de posséder un énorme bagage de compétences, d'expérience et de leadership, Kristin apporte passion, enthousiasme et énergie à l'œuvre de Banques alimentaires Canada et contribuera à son incidence positive sur notre pays. Le conseil d'administration compte sur le leadership dynamique de Kirstin pour cristalliser notre vision d'un Canada où personne ne souffre de la faim. »

Bilingue, Mme Beardsley est actuellement chef des Services du réseau de Banques alimentaires Canada et elle a supervisé la transformation du réseau de banques alimentaires au Canada. Elle possède une grande compréhension de l'insécurité alimentaire au Canada et des activités du réseau de banques alimentaires, et elle a dirigé des plans stratégiques et des groupes de travail de l'organisation au cours des sept dernières années. À titre de chef des Services du réseau, Mme Beardsley a dirigé de nouvelles approches robustes à l'échelle du réseau en matière d'apprentissage, de relations gouvernementales, de défense des intérêts, de recherche, de répartition des fonds nationaux et de programmes d'aide aux dix organisations provinciales et de renforcement de l'efficacité des banques alimentaires locales.

« Je suis très motivée par ce que nous pouvons accomplir ensemble pour éliminer l'insécurité alimentaire, qui est de toute évidence l'un des plus importants problèmes auxquels les gens sont confrontés au pays. Notre travail me passionne, et je nourris une même passion pour les personnes incroyables qui œuvrent dans les banques alimentaires et qui changent la vie de tant de gens chaque jour. » nous dit Beardsley

M. Bayliss conclut : « Forte d'une incroyable équipe, notre organisation possède maintenant le leadership et le conseil d'administration nécessaires pour aller de l'avant et changer les choses afin de soulager la faim aujourd'hui et de prévenir la faim demain. »

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada fait preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires partout au pays. Depuis 40 ans, les banques alimentaires aident les Canadiens vivant dans l'insécurité alimentaire. Selon les données du Bilan-Faim, plus de 4 500 banques alimentaires et organismes communautaires joignent leurs efforts pour servir les personnes les plus vulnérables. L'an dernier, ils ont reçu plus de 1,3 million de visites par mois. Depuis 2010, le réseau a reçu et distribué plus de 650 millions de kilos de denrées alimentaires. De plus, Banques alimentaires Canada a versé plus de 100 millions de dollars pour maximiser les retombées collectives et la capacité locale des banques alimentaires tout en militant afin de réduire la nécessité d'y recourir. Notre vision est claire : nous voulons créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Pour en savoir plus, visitez le site http://www.banquesalimentairescanada.ca/ .

