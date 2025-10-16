Le conseil d'administration d'exo nomme Marc Rousseau à la direction générale

MONTRÉAL, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Le conseil d'administration d'exo annonce la nomination de Marc Rousseau au poste de directeur général de l'organisation. Reconnu pour son leadership rassembleur et son sens aigu des affaires, Marc Rousseau a joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre de projets structurants au sein d'exo, notamment en matière d'optimisation des opérations et d'amélioration de la livraison du service et de l'expérience client.

Marc Rousseau, directeur général d'exo (Groupe CNW/exo)

Fort de plus de 30 ans d'expérience en gestion organisationnelle et opérationnelle, Marc Rousseau s'est joint à exo en janvier 2021 à titre de directeur exécutif - Exploitation, après avoir occupé les fonctions de directeur général de la Société de transport de l'Outaouais et de vice-président des opérations chez Keolis Canada.

« Marc possède une compréhension fine de notre organisation et du secteur du transport collectif au Québec et au Canada. Son sens stratégique, sa rigueur et sa capacité à mobiliser les équipes autour d'une vision commune en font le leader tout désigné pour guider exo dans cette nouvelle étape de son développement », souligne Josée Bérubé, présidente sortante du conseil d'administration d'exo.

« C'est avec fierté et honneur que j'accepte le mandat que me confie le conseil d'administration. Je suis conscient des défis complexes auxquels fait face le transport collectif à l'échelle métropolitaine, mais aussi des occasions qui s'offrent à nous. Grâce à l'appui de l'équipe expérimentée qui m'entoure, j'ai confiance qu'exo pourra faire émerger les meilleures solutions au bénéfice des citoyennes et citoyens des couronnes, et ce dans un esprit d'ouverture et de collaboration avec nos partenaires », affirme Marc Rousseau, directeur général d'exo.

Sous sa direction, exo entend poursuivre sa transformation pour offrir un service toujours plus performant et adapté aux besoins des citoyennes et citoyens des couronnes nord et sud de la région métropolitaine.

Cliquez ici pour consulter la biographie de Marc Rousseau.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

À propos de Génération exo

À l'occasion de son 8e anniversaire, exo a lancé Génération exo, une plateforme d'inspiration électorale qui rassemble ses idées et propositions pour faire progresser la mobilité durable dans les couronnes. Cette initiative vise à placer le transport collectif au cœur des priorités politiques et à renforcer dès aujourd'hui les bases d'une mobilité durable pour l'avenir.

