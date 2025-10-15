EXO À LA DEMANDE : DISPONIBLE À CANDIAC, DELSON, SAINTE-CATHERINE ET SAINT-CONSTANT À COMPTER DU 8 NOVEMBRE

MONTRÉAL, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Exo annonce que le service exo à la demande sera offert dès le samedi 8 novembre 2025 dans les villes de Candiac, Delson, Sainte-Catherine et Saint-Constant, durant les fins de semaine et les jours fériés. Ce lancement fait suite à la mise en œuvre réussie du service à Beloeil et McMasterville depuis 2020, ainsi qu'à Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park et Boisbriand en 2024.

Le service exo à la demande offre aux usagers une solution de transport collectif personnalisée et pratique, proposant des trajets plus directs, plus fréquents et mieux adaptés aux besoins locaux. Il est disponible les fins de semaine et les jours fériés, assurant une couverture accrue du territoire, tout en respectant le cadre du budget d'exploitation d'exo.

Exo à la demande à Candiac, Delson, Saint-Constant et Sainte-Catherine impliquera la conversion à coût nul du service de fin de semaine et les jours fériés. Les lignes affectées par cette conversion sont les lignes 142, 143, 146, 147 (Candiac et une partie de La Prairie) de même que les lignes 151 à 156 (Delson, Saint-Constant, Sainte-Catherine).

Les clients peuvent réserver leurs déplacements de trois façons :

Sur l'application mobile exo à la demande (disponible sur l'App Store ou Google Play). Les clients qui utilisent l'application peuvent même suivre en temps réel l'heure d'arrivée du véhicule et reçoivent une notification à son approche ;

En ligne : exoalademande.exo.quebec.

Une séance d'information virtuelle d'environ une heure se tiendra le mercredi 29 octobre prochain à 18 h 30. Elle visera à présenter le service exo à la demande et à permettre aux participants de poser leurs questions à nos experts. Le lien Teams pour la webdiffusion se trouve ici et s'activera dès le début de la séance.

Le service à la clientèle d'exo reste disponible en amont et tout au long de la période d'adaptation au service d'exo à la demande, et ce, par téléphone ou par courriel. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page de Service à la clientèle d'exo : Exo - Service à la clientèle.

Citation

« Le déploiement du service exo à la demande dans les villes de Candiac, Delson,

Sainte-Catherine et Saint-Constant s'inscrit dans une vision stratégique visant à optimiser notre offre de mobilité. Pour favoriser l'utilisation du transport collectif, il est essentiel d'améliorer l'offre de service et de l'adapter aux nouvelles attentes des usagers. Pour exo, le transport à la demande représente une approche innovante pour y parvenir. »

- Marie Hélène Cloutier, directrice exécutive - Mobilité, clients et partenaires, exo

Exo à la demande à Candiac, Delson, Sainte-Catherine et Saint-Constant en bref

Qu'est-ce que le transport à la demande?

Exo à la demande offre aux usagers une option de transport collectif personnalisée et pratique. Le client réserve son déplacement via une application mobile, en ligne ou par téléphone en précisant son lieu de destination et l'heure de départ. L'algorithme jumèle les passagers et crée un trajet optimisé pour minimiser le temps de parcours.

Secteurs et lignes visés par le projet :

Le transport à la demande à Candiac, Delson, Sainte-Catherine et Saint-Constant impliquera la conversion du service de fin de semaine et les jours fériés pour certaines lignes. Ainsi, certaines lignes d'autobus du service régulier seront remplacées par le service exo à la demande pendant la fin de semaine et les jours fériés.

Heures de service :

Les samedis, dimanches et jours fériés, de 5 h 30 à 2 h 45.

Nombre de véhicules :

De deux à six minibus (capacité de 24 personnes maximum par véhicule).

Comment réserver un déplacement :

Quand réserver un déplacement :

De trente minutes à sept jours avant son déplacement.

Titres de transport acceptés à bord :

Le service exo à la demande est gratuit pour le secteur Richelain / Roussillon.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

SOURCE exo

Informations aux médias : Rosalie Lavoie, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]