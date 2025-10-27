MONTRÉAL, le 27 oct. 2025 /CNW/ - Exo annonce la mise en service de la première de ses dix nouvelles locomotives Charger, conçues par Siemens Mobilité. À partir d'aujourd'hui, elles remplaceront progressivement les locomotives F59PH, utilisées depuis plus de 35 ans.

Des locomotives neuves pour un réseau plus performant

MOBILITÉ DURABLE ET MODERNISATION DU RÉSEAU : EXO DÉPLOIE DE NOUVELLES LOCOMOTIVES À FAIBLES ÉMISSIONS (Groupe CNW/exo)

Ce déploiement vient réaffirmer l'engagement d'exo à l'égard de l'optimisation de la fiabilité de son réseau, de l'expérience client et de sa performance environnementale. Les nouvelles locomotives peuvent tirer un plus grand nombre de voitures (dix au lieu de huit), ce qui donne à exo une plus grande marge de manœuvre. Elles sont plus écologiques que celles qu'elles remplacent et elles respectent des normes d'émissions plus récentes et plus sévères.

Le remplacement des locomotives se fera de manière progressive jusqu'en octobre 2026, lorsque les dix nouvelles auront été mises en service. Cette transition permettra à exo de maintenir la pérennité du service de trains de banlieue.

À ce jour, quatre locomotives ont été livrées à exo et les suivantes arriveront de façon continue au cours des prochains mois. Des tests sont réalisés avant la mise en service de chaque locomotive afin d'en valider le bon fonctionnement. Notons que la mise en service de ces nouvelles locomotives n'occasionne aucune modification aux horaires prévus.

La mise en service de l'ensemble des nouvelles locomotives se fera d'abord sur la ligne

Saint-Jérôme, qui dessert la Rive-Nord, la ville de Laval et plusieurs quartiers du nord de l'île de Montréal.

Financement

Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier du Gouvernement du Québec dans le cadre du Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes.

Citations

« Grâce à ses différentes initiatives, notre gouvernement contribue au soutien des organismes dans le développement et l'attractivité du transport durable au Québec. Ainsi, des milliers d'usagers profiteront de locomotives plus modernes et plus écologiques. »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« L'arrivée de cette première locomotive constitue une étape majeure et attendue par les usagers. En effet, le train de banlieue est un élément indispensable dans l'offre de transport collectif de notre grande région métropolitaine. Cette mise en service est un exemple concret de l'importance qu'accorde notre gouvernement à la mobilité durable. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La venue de ces nouvelles locomotives témoigne de la volonté de notre gouvernement d'offrir aux citoyennes et citoyens de la région métropolitaine un réseau de transport collectif moderne, fiable et respectueux de l'environnement. Chaque avancée comme celle-ci rapproche Montréal et ses couronnes d'une mobilité plus durable et plus performante. »

Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La mise en service des nouvelles locomotives sur notre réseau marque une étape importante dans la modernisation de la flotte des trains d'exo. Ce lancement témoigne de notre engagement envers la mobilité durable et l'amélioration continue de la qualité de service offerte à nos usagers, tout en contribuant à une performance environnementale accrue. »

Marc Rousseau, directeur général d'exo

« Un chapitre plus vert et plus durable s'ouvre pour le transport ferroviaire le rail passagers de la région montréalaise. Les locomotives Charger de Siemens Mobilité pour exo sont bien plus que de puissantes machines. Avec leurs émissions réduites, leur fonctionnement plus silencieux, leur freinage régénératif et leur éclairage DEL écoénergétique, elles incarnent une promesse concrète : celle d'un avenir meilleur pour nos enfants, et celle de solutions responsables pour les communautés qui comptent sur nous. Avec plus de 400 locomotives Charger en service en Amérique du Nord et 2 800 locomotives Vectron commandées à l'échelle mondiale, Siemens Mobilité s'impose comme un chef de file mondial offrant une technologie éprouvée pour les générations à venir. »

Yves Desjardins-Siciliano, PDG de Siemens Mobilité Canada

