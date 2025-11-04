Exo tiendra sa prochaine rencontre publique d'information à Châteauguay le 4 décembre

MONTRÉAL, le 4 nov. 2025 /CNW/ - Exo convie la communauté et sa clientèle à sa prochaine rencontre publique d'information le jeudi 4 décembre dès 18 h, au centre culturel Georges-Vanier de Châteauguay. Cet événement sera l'occasion pour exo de revenir sur les faits saillants de l'automne, de présenter les priorités de l'organisation pour les mois à venir et d'échanger sur les dossiers de mobilité durable en couronne. Des experts d'exo prendront part aux échanges et répondront aux questions du public.

Informations importantes

Lieu : Centre culturel Georges-Vanier (salle Jean-Pierre Houde) situé au 15, boulevard Maple à Châteauguay

: Centre culturel Georges-Vanier (salle Jean-Pierre Houde) situé au 15, boulevard Maple à Châteauguay Date : 4 décembre 2025

: 4 décembre 2025 Heure : Ouverture des portes à 17 h 30 - Début de la séance publique à 18h

: Ouverture des portes à 17 h 30 - Début de la séance publique à 18h Modalité : En présentiel et en ligne

L'entrée est libre.

Cette rencontre publique est conçue pour encourager l'engagement citoyen et pour promouvoir une meilleure compréhension des services offerts par exo. La soirée débutera par des panels de discussion réunissant divers intervenants, suivis d'une période de questions. Des kiosques d'information permettront ensuite aux participants d'échanger directement avec les experts d'exo sur l'ensemble de nos services (autobus, train et transport adapté), dans une ambiance conviviale.

Posez vos questions en ligne ou en personne

Les participants sont invités à poser leurs questions de trois manières différentes :

À l'avance via le site web d'exo avant le 2 décembre à 12 h;

Sur place, au microphone, lors de la rencontre publique;

En ligne, sur le fil de discussion, lors de la rencontre publique.

Veuillez noter que lors de la période de questions, nous prioriserons celles posées sur place, dans la salle. Si le temps nous le permet, nous conclurons avec des questions posées sur notre site web et en direct sur le fil de discussion de l'événement transmis en ligne. Toutes les questions seront répondues, que ce soit en direct lors de la rencontre publique ou par courriel suivant l'événement.

Participation en ligne

Pour suivre la webdiffusion de l'événement le 4 décembre, inscrivez-vous ici.

Pour plus d'informations sur la rencontre ou pour soumettre vos questions à l'avance : https://exo.quebec/fr/a-propos/seances-publiques

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

