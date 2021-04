Le Conseil central du Montréal métropolitain‒CSN exprime sa pleine solidarité envers les débardeurs du Port de Montréal

MONTRÉAL, le 26 avril 2021 /CNW Telbec/ - Alors que les patrons réclament à grands cris une loi spéciale pour empêcher les travailleurs et les travailleuses de faire la grève, le Conseil central du Montréal métropolitain‒CSN tient à exprimer sa pleine solidarité envers les débardeurs du Port de Montréal, membres du SCFP, section locale 375 et dénonce l'annonce du gouvernement Trudeau à l'effet qu'il s'apprête à déposer une loi spéciale.

La convention collective des débardeurs est échue depuis décembre 2018. L'exercice de moyens de pression dont la grève est un droit fondamental des travailleurs et des travailleuses. Le geste que s'apprête à poser le gouvernement Trudeau est totalement inacceptable et déséquilibre dangereusement le rapport de force quant à l'exercice de ce droit fondamental.

Le gouvernement Trudeau doit renoncer à déposer une loi spéciale et laisser libre cours à la négociation. C'est une question de justice sociale et de respect des droits fondamentaux des Canadiennes et des Canadiens.

À propos du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN

Affilié à la Confédération des syndicats nationaux, le CCMM-CSN regroupe plus de 100 000 membres des secteurs public et privé répartis au sein de 360 syndicats à Montréal, à Laval, au Nunavik et à la Baie James.

