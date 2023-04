TORONTO, le 20 avril 2023 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est fier d'annoncer que Serge Boulanger, qui a occupé les fonctions de vice-président principal, centrales nationales d'achat et marques privées chez METRO inc. avant de prendre sa retraite en février dernier, recevra le prix Hommage 2023 du Grand Prix canadien des nouveaux produits. Ce prix souligne la carrière remarquable de M. Boulanger et sa contribution exceptionnelle à l'industrie de l'alimentation.

Serge Boulanger, Lauréat du prix Hommage 2023 du Grand Prix Canadien des nouveaux produits (Groupe CNW/Retail Council of Canada)

Le prix Hommage du Grand Prix canadien souligne l'apport de personnes ou de familles qui ont fait montre d'un sens exceptionnel du service et de l'engagement envers l'industrie du détail et le secteur de l'alimentation au Canada. Les lauréats représentent l'esprit de communauté et de confiance de l'industrie. Durant toute leur carrière, ils ont démontré un engagement sans faille envers la croissance et la capacité d'innovation de leur entreprise, la communauté qu'ils desservent et l'esprit de philanthropie.

L'impressionnante carrière de Serge Boulanger a commencé au département de marketing de METRO en 1996. Serge a ensuite grimpé les échelons de l'organisation en prenant la tête de plusieurs initiatives impressionnantes, pilotant notamment en 2008 la conversion des cinq bannières traditionnelles vers la marque Metro en Ontario. En 2009, il a été nommé vice-président et directeur général de la division de METRO responsable des produits de pharmacie et a lancé avec succès les bannières Brunet Plus et Brunet Clinique au Québec, ainsi que le programme Ma Santé, qui permet aux patients d'avoir accès à leur dossier pharmacologique en ligne - une première sur le marché canadien. En 2012, il a été promu au poste de vice-président principal, centrales nationales d'achat et marques privées. Au fil des années, il s'est vu confier de nouvelles responsabilités, notamment dans le cadre de partenariats avec le Groupe Première Moisson, Phoenicia, la Cuisine Centrale de prêt-à-manger de METRO et JBS Foods. Serge a aussi reçu en 2007 un prix environnemental du gouvernement du Québec, le Prix Phénix, pour le lancement des sacs d'épicerie réutilisables, qui sont maintenant une norme de l'industrie.

« Nous sommes extrêmement heureux de remettre le prix Hommage du Grand Prix canadien à Serge Boulanger, s'est réjouie Diane J. Brisebois, Présidente-directrice générale du Conseil canadien du commerce de détail. Le leadership, l'innovation et le dévouement extraordinaires de Serge envers l'industrie du détail ont laissé une empreinte durable, et sa contribution à la croissance et aux succès de l'industrie de l'alimentation au Canada est tout simplement inestimable. »

« C'est un privilège d'avoir pu faire partie de cette industrie, a déclaré pour sa part M. Boulanger. Je suis reconnaissant des occasions qui m'ont été offertes et des expériences qui ont façonné ma carrière. Je suis fier d'avoir contribué à la croissance et à l'innovation du secteur de l'alimentation, et je tiens à partager cette reconnaissance avec mes collègues, partenaires et mentors, qui m'ont appuyé et m'ont inspiré tout au long de cette aventure. Je vous remercie pour cet honneur. »

M. Boulanger intègre le groupe sélect des lauréats du prix Hommage, dans lequel on trouve notamment Margaret Hudson, PDG de Burnbrae Farms, Darrell Jones, Président de Save-On-Foods, Donald et David Sobey, présidents émérites de Sobeys, Paul et Michael Higgins, directeurs généraux de Mother Parkers Tea & Coffee, Anthony Longo, PDG de Longo's ainsi que Cindy et Tina Lee, fondatrices et directrices générales de T&T Supermarket.

Le prix Hommage sera remis à M. Boulanger au cours du gala du Grand Prix canadien des nouveaux produits du CCCD, qui se déroulera le 31 mai 2023 au Centre des congrès de Toronto de 16 h 30 à 20 h 30 HAE.

Le gala du Grand Prix canadien des nouveaux produits clôturera la deuxième journée du plus important événement de l'industrie du détail au Canada, L'événement STORE 23 du CCCD, qui accueillera plus de 75 conférenciers et réunira plus de 2 000 dirigeants du secteur du détail de partout en Amérique du Nord et de l'étranger les 30 et 31 mai 2023 au Centre des congrès de Toronto.

Les médias sont invités à assister à l'événement.

À propos de METRO inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 19 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario, procurant de l'emploi à plus de 95 000 personnes. Sa raison d'être est de nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, de franchiseur, de distributeur, de fabricant et de commerce en ligne, l'entreprise exploite ou approvisionne un réseau de 975 magasins d'alimentation sous plusieurs bannières, dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, et de 645 pharmacies, principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy. Pour en savoir plus, veuillez visiter la page corpo.metro.ca.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

L'industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d'employeurs du secteur privé au Canada. Plus de 2 millions de Canadiens y travaillent. Notre secteur génère annuellement plus de 85 G$ en salaires et avantages sociaux. Les ventes au détail de base (excluant les automobiles et l'essence) se sont élevées à plus de 462 G$ en 2022. Les membres du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) sont responsables de plus des deux tiers des ventes au détail au pays. Le CCCD est une association à but non lucratif financée par cette industrie et représente les petites moyennes et grandes entreprises de vente au détail dans toutes les collectivités du pays. En tant que la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD est fier de représenter plus de 54 000 commerces de détail de tous types, des magasins à rayons aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants, les boutiques en ligne et les établissements de restauration rapide. www.commercedetail.org/

Renseignements: Branka Stavric, Directrice principale, Marketing et Communications, Conseil canadien du commerce de détail, [email protected]