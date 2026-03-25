Le PDG de Browns est honoré pour plus de cinq décennies de leadership visionnaire, d'excellence dans le commerce de détail et d'engagement philanthropique.

TORONTO, le 25 mars 2026 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est heureux d'annoncer que Michael Brownstein, PDG de Browns, recevra son fameux prix Hommage (en anglais) au cours du gala des Prix d'excellence dans le commerce de détail de cette année. Cette distinction est décernée à un leader de premier plan du secteur du détail dont le succès commercial et le leadership communautaire ont eu un effet durable sur l'industrie du détail.

Michael Brownstein lauréat du Prix Hommage des Prix d’excellence dans le commerce de détail (Groupe CNW/Retail Council of Canada)

M. Brownstein a passé plus de cinq décennies à bâtir l'une des entreprises de détail les plus respectées au Canada. Après avoir obtenu son diplôme de l'Université McGill, il s'est joint à Browns en 1973, prenant la direction de l'entreprise en tant que président en 1998. Au cours des 25 années suivantes, il a transformé une institution montréalaise appréciée en une puissance nationale, étendant la bannière Browns à plus de 70 points de vente au Canada et consolidant le statut de la marque comme le plus grand détaillant indépendant de chaussures en Amérique du Nord. Il a aussi lancé une chaîne sœur très florissante, B2, qui s'est développée et est aujourd'hui présente dans neuf sites au pays.

Sous sa direction, Browns est devenu - et demeure - un détaillant de renom, reconnu pour son service à la clientèle exceptionnel, sa conception de magasin innovante et une gamme de produits qui reflète invariablement les tendances mondiales de la chaussure. Sa capacité à cultiver et à entretenir des partenariats avec des marques internationales de premier plan explique la réputation qu'il a su bâtir dans le secteur au fil des décennies.

« Michael Brownstein représente exactement le type de leader pour lequel ce prix a été créé », a déclaré Kim Furlong, présidente-directrice générale du Conseil canadien du commerce de détail. Sa carrière s'étend sur plus de cinq décennies d'excellence dans le commerce de détail et est fondée non seulement sur le succès commercial, mais aussi sur des valeurs d'intégrité, de mentorat et d'engagement sincère auprès de la communauté. »

La contribution de M. Brownstein à l'industrie de la chaussure est considérable. En 1998, il est devenu le premier lauréat hors d'Italie à recevoir la plus haute distinction mondiale de l'industrie de la chaussure : le prestigieux prix MICAM. Il soutient également la prochaine génération de leaders du secteur du détail et des affaires, partageant régulièrement son expérience et ses connaissances avec les étudiants de la Faculté de gestion Desautels de l'Université McGill.

Le gala des Prix d'excellence dans le commerce de détail clôturera la première journée de L'événement STORE 26 du CCCD, le plus important événement du secteur du détail au Canada. Du 1er au 3 juin 2026, L'événement STORE 26 du CCCD mettra en vedette plus de 75 conférenciers spécialisés et attirera des chefs de file de l'industrie du détail de partout en Amérique du Nord et d'ailleurs.

Les médias sont invités à participer à ce prestigieux événement, au cours duquel seront célébrés Michael Brownstein et d'autres lauréats de renom.

À propos des Prix d'excellence dans le commerce de détail

Les Prix d'excellence dans le commerce de détail, décernés chaque année par le Conseil canadien du commerce de détail, soulignent les performances exceptionnelles et l'innovation dans l'industrie canadienne du détail. Le Prix Hommage récompense un cadre supérieur qui compte au moins 25 années consécutives de service dans l'industrie du détail et qui a obtenu du succès sur le plan commercial, en plus de faire montre d'un engagement communautaire exceptionnel. Parmi les lauréats passés du Prix Hommage figurent François Roberge de la Vie en Rose, Walter Lamothe de Bentley, ainsi que les fondateurs de Roots Michael Budman et Don Green. Pour en savoir plus, veuillez consulter la page retailawards.ca (en anglais).

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

L'industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d'employeurs du secteur privé au Canada. Plus de 2,3 millions de Canadiens y travaillent. Notre secteur joue un rôle économique de premier plan, générant annuellement plus de 101 G$ en salaires et avantages sociaux. En 2025, les ventes au détail de base (excluant les automobiles et l'essence) se sont élevées à plus de 532 G$. Les membres du CCCD sont responsables de plus des deux tiers de ces ventes et représentent plus de 95 % du marché de l'alimentation. Ils sont présents partout au Canada et gèrent plus de 65 000 commerces de détail de tous types, des magasins à rayons aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants, les boutiques en ligne et les établissements de restauration rapide. En tant que la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD est une association à but non lucratif financée par cette industrie qui représente les petites, moyennes et grandes entreprises de vente au détail dans toutes les collectivités du pays. https://www.commercedetail.org/

SOURCE Retail Council of Canada

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec : Santo Ligotti, VP, Marketing et Services aux membres, Conseil canadien du commerce de détail, 416 274-2956, [email protected]