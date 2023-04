Le prix Hommage du Grand Prix canadien souligne l'apport de personnes ou de familles qui ont fait montre d'un sens exceptionnel du service et de l'engagement envers l'industrie du détail et le secteur de l'épicerie au Canada. Les lauréats représentent l'esprit de communauté et de confiance de l'industrie. Durant toute leur carrière, ils ont démontré un engagement sans faille envers la croissance et la capacité d'innovation de leur entreprise, la communauté qu'ils desservent et l'esprit de philanthropie.

John a commencé chez MLI en 1971, alors qu'il était étudiant, et y a travaillé l'été jusqu'en 1979. Après avoir obtenu son diplôme de l'Université Western Ontario, il s'est joint à Xerox Canada, chez qui il a été de 1980 à 1986. Il est ensuite retourné chez MLI, où il a obtenu le poste de vice-président en juillet 1986, avant d'en devenir le président-directeur général en juin 1989. John est devenu le PDG de Club Coffee au moment de l'acquisition de cette entreprise par MLI, en 2007.

John a été actif pendant plus de 37 ans au sein de conseils de l'industrie et de sociétés privées, de groupes de travail et d'associations, ayant notamment été président national du Canadian Association of Family Business ; président de la Young Presidents Organization (chapitre d'Ottawa) ; directeur de Food, Health and Consumer Products of Canada (FHCP) et de ses prédécesseures (GPMC et FCPC) ; et, à partir de juin 2019, vice-président, Alimentation, de FHCP.

« La carrière remarquable de M. Pigott et sa contribution à l'industrie de l'épicerie en font un lauréat tout désigné du prix Hommage du Grand Prix canadien, a déclaré Michael Graydon, Président-directeur général de Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada. Son leadership à la tête de Club Coffee et de Morrison Lamothe est rien de moins qu'exemplaire, lui qui a suscité l'innovation au sein de ces entreprises, tout en assurant leur croissance et en accordant la priorité au développement durable et à la qualité. Nous sommes heureux de souligner les accomplissements exceptionnels de M. Pigott et son apport extraordinaire à l'industrie de l'épicerie en lui remettant ce prix mérité. »

« Un tel prix, pour moi, témoigne avant tout du travail acharné et du dévouement des équipes de Club Coffee et de Morrison Lamothe, a commenté pour sa part John Pigott. Cela souligne et confirme le bien-fondé de notre engagement inébranlable à offrir des produits de qualité, et je me réjouis à l'idée de poursuivre cette tradition d'excellence au sein de la communauté des affaires canadienne. »

M. Pigott intègre le groupe sélect des lauréats du prix Hommage, dans lequel on trouve notamment Margaret Hudson, PDG de Burnbrae Farms, Darrell Jones, Président de Save-On-Foods, Donald et David Sobey, présidents émérites de Sobeys, Paul et Michael Higgins, directeurs généraux de Mother Parkers Tea & Coffee, Anthony Longo, PDG de Longo's ainsi que Cindy et Tina Lee, fondatrices et directrices générales de T&T Supermarket.

Le prix Hommage sera remis à M. Pigott au cours du gala du Grand Prix canadien des nouveaux produits du CCCD, qui se déroulera le 31 mai 2023 au Centre des congrès de Toronto de 16 h 30 à 20 h 30 HAE.

Pour acheter des billets afin d'assister au gala, rendez-vous à https://cccdgrandprix.ca/billets-gala/.

Le gala du Grand Prix canadien des nouveaux produits clôturera la deuxième journée du plus important événement de l'industrie du détail au Canada, L'événement STORE 23 du CCCD, qui accueillera plus de 75 conférenciers et réunira plus de 2 000 dirigeants du secteur du détail de partout en Amérique du Nord et de l'étranger les 30 et 31 mai 2023 au Centre des congrès de Toronto.

Les médias sont invités à assister à l'événement.

À propos de Morrison Lamothe et de Club Coffee

Morrison Lamothe, entreprise familiale de troisième génération qui était à l'origine une boulangerie, a été fondée en 1933 à Ottawa, en Ontario, par les beaux-frères Cecil Morrison et Richard Lamothe. L'entreprise, qui fournissait du pain frais, a grandi pour devenir la plus importante boulangerie de la région de la capitale dans les années 1960. Elle s'est diversifiée en développant des services de restauration et de traiteur à la fin des années 1940, puis en se lançant dans la fabrication d'aliments congelés dans les années 1960. Elle a racheté les marques Holiday Farms en 1984 et Northern Fine Foods en 1990. En 2005, Morrison Lamothe s'est diversifiée encore plus grâce à son acquisition de Club Coffee, l'un des plus importants torréfacteurs de café en Amérique du Nord. En 2022, l'entreprise Club Coffee est devenue un élément d'OFI, le nouveau groupe créé à partir d'Olam.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

L'industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d'employeurs du secteur privé au Canada. Plus de 2 millions de Canadiens y travaillent. Notre secteur génère annuellement plus de 85 G$ en salaires et avantages sociaux. Les ventes au détail de base (excluant les automobiles et l'essence) se sont élevées à plus de 462 G$ en 2022. Les membres du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) sont responsables de plus des deux tiers des ventes au détail au pays. Le CCCD est une association à but non lucratif financée par cette industrie et représente les petites moyennes et grandes entreprises de vente au détail dans toutes les collectivités du pays. En tant que la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD est fier de représenter plus de 54 000 commerces de détail de tous types, des magasins à rayons aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants, les boutiques en ligne et les établissements de restauration rapide. www.commercedetail.org/

À propos de Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada

Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada est la voix de l'industrie des produits alimentaires, de santé et de consommation, qui emploie plus de 350 000 Canadiens dans des entreprises de toutes tailles. Celles-ci fabriquent et distribuent des produits sûrs et de grande qualité qui se retrouvent dans les maisons saines, les collectivités saines et un Canada sain. Apprenez-en plus au www.fhcp.ca (en anglais) et au www.oneveryshelf.ca (en anglais) et suivez-nous à @FHCP_PASC.

Personne-ressource :

Branka Stavric, Directrice principale, Marketing et Communications, Conseil canadien du commerce de détail : [email protected]

Anthony Fuchs, Vice-président, Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada : [email protected]

SOURCE Retail Council of Canada