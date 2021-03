TORONTO, le 15 mars 2021 /CNW/ - Les membres du Conseil 4000 d'Unifor ont voté massivement pour accepter une convention collective avec VIA Rail qui s'appuie sur des acquis pour l'avenir.

« Je félicite le Conseil 4000, le comité de négociation et tous les membres qui ont appuyé leur syndicat pendant cette longue et difficile ronde de négociations, a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor. Alors que le service ferroviaire voyageurs au pays a été soudainement mis à l'arrêt, le comité a tout de même réussi à négocier une convention collective qui améliore les conditions de travail de tous les membres. »

« Cela montre la force d'Unifor, alors que le transport ferroviaire de passagers était en pleine crise, notre syndicat a quand même répondu aux priorités que les membres avaient besoin de voir dans cette nouvelle convention collective, a déclaré Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor. Lorsque les travailleuses et travailleurs ferroviaires s'unissent et soutiennent leur syndicat, nous pouvons réaliser de grands progrès. »

La nouvelle convention collective de deux ans couvre 1 700 travailleuses et travailleurs de l'entretien, du personnel de service à bord, des chefs, des agents de vente et du personnel du service à la clientèle de VIA Rail. Parmi les faits saillants, mentionnons une augmentation de salaire de deux pour cent pour tous les travailleurs et travailleuses, une augmentation des cotisations au régime de retraite des participants au régime hybride, ainsi que des avantages sociaux nouveaux et bonifiés.

« Il s'agit d'une bonne convention dans une période vraiment exceptionnelle, a déclaré Dave Kissack, président du Conseil 4000 d'Unifor. Alors même que nous étions à la table des négociations, nous avons négocié des compléments de salaire liés à la pandémie, des protections d'avantages sociaux et nous avons navigué dans un contexte de menaces sans précédent pour la santé et la sécurité des membres. Malgré ces défis, nous avons trouvé un chemin vers la conclusion de cette convention que les membres ont soutenue. »

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

