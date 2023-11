MONTRÉAL, le 29 nov. 2023 /CNW/ - L'IPFPC a conclu aujourd'hui son congrès national historique, marquant une étape importante dans le parcours du syndicat pour devenir un « symbole du progrès » et se préparer aux futurs défis et opportunités du paysage syndical.

Le Congrès, placé sous le thème Prêt·es pour l'avenir , a mis en lumière les initiatives stratégiques et les approches prospectives de l'Institut, notamment en ce qui concerne la préparation aux avancées technologiques, la promotion de l'équité et la réconciliation. Le dévoilement de Navigar, un outil innovant de cheminement professionnel piloté par l'intelligence artificielle, témoigne de l'engagement du syndicat à veiller à ce que ses membres disposent des outils nécessaires pour faire face à l'évolution de la nature du travail.

La révélation de l'étude menée en partenariat avec Know History, portant sur le rôle historique de l'Institut dans les pratiques coloniales, a constitué un élément essentiel du congrès. Cette reconnaissance est un pas vers la réconciliation et reflète l'engagement du syndicat à comprendre et à rectifier son passé dans le cadre de ses efforts en vue d'un avenir plus inclusif.

« Ce congrès marque un point tournant dans notre histoire. Nous sommes à l'avant-garde du changement, nous ne sommes pas seulement prêt·es pour l'avenir, mais nous le façonnons activement. Nous nous engageons à être un symbole de progrès, un phare qui éclairera la voie pour nos membres et qui deviendra une référence pour les syndicats à travers le Canada. Nos actions et nos discussions ont jeté les bases d'un avenir où l'innovation, l'équité et la réconciliation ne sont pas seulement des idéaux, mais des réalités dans lesquelles nous vivons et travaillons chaque jour », déclare la présidente de l'Institut, Jennifer Carr, à l'issue du congrès.

Le congrès a également souligné l'importance de se préparer aux changements politiques des années à venir, en veillant à ce que les capacités de négociation, de représentation et de plaidoyer de l'Institut soient plus fortes que jamais. La diversité des intervenant·es et les réflexions partagées ont suscité de nouvelles idées et stratégies pour que le syndicat puisse naviguer efficacement dans l'avenir du travail et y exercer une influence.

À la fin du congrès, l'Institut a réaffirmé son engagement en faveur de l'apprentissage continu, de la diversité et d'un environnement inclusif où on apprécie et on écoute chaque membre. Le syndicat est prêt à tirer parti des idées et de l'élan donnés par cet événement pour conduire des changements significatifs et s'assurer qu'il est bien préparé pour l'avenir.

