Le concours Totalement Teen d'A&W offre la chance de voyager à travers le pays

À partir du 1er août, l'achat d'un Teen Burger dans un restaurant A&W du Québec pourrait vous permettre de gagner plusieurs prix.

MONTRÉAL, le 1er août 2024 /CNW/ - A&W lance son concours Totalement Teen mettant en vedette son classique Teen Burger™, et ce, exclusivement au Québec. En participant, les amatrices et amateurs d'A&W et de burgers ont l'opportunité de voyager n'importe où au pays en dégustant le Teen Burger, en plus de remporter de formidables prix.

Comment participer

À l'achat d'un Teen Burger dans un des restaurants A&W du Québec, vous obtiendrez une carte permettant de gagner une variété de prix potentiels. Les cartes seront offertes jusqu'à épuisement des stocks.

A&W Concours Totalement Teen (Groupe CNW/Services alimentaires A&W du Canada Inc.)

Les prix en jeu

Les participant.e.s du concours Totalement Teen courent la chance de gagner un grand prix d'une valeur de 5000 $ qui leur permettra de savourer un Teen Burger dans le restaurant A&W de leur choix à travers le pays (séjour d'environ quatre nuitées pour deux personnes), ainsi que divers autres prix, tels que des cartes-cadeaux A&W de 500 $ et 50 $. En plus s'ajoute la possibilité de remporter instantanément des produits incontournables du menu A&W, tels que le Teen Burger, la Root Beer, les frites style maison et le chausson aux pommes.

« Question de bien finir l'été, nous voulions permettre à nos invité.e.s et adeptes du Teen Burger de vivre une expérience unique et de découvrir le pays en lançant le concours Totalement Teen », affirme Stéphan Bisson, directeur marketing chez A&W. « Le Teen Burger a toujours été un des produits les plus appréciés de notre menu. On s'est donc dit, pourquoi ne pas créer une recette gagnante en offrant de superbes prix à l'achat de notre burger emblématique? »

Le Teen Burger est garni d'une juteuse boulette de bœuf nourri à l'herbe parfaitement assaisonnée, de fromage cheddar fondu, de délicieux bacon croustillant, de feuilles de laitue croquante, des tranches d'oignon, de tomate et de cornichon et de la succulente sauce Teen™, le tout servi sur un pain fraîchement grillé.

À partir du 1er août, le Teen Burger devient doublement gagnant en permettant aux Québécoises et Québécois de remporter de nombreux prix. En plus d'être délicieux, ce burger peut vous permettre de voyager à travers le pays.

À propos d'A&W Canada :

A&W est fière d'être une entreprise canadienne, entièrement détenue et exploitée par des intérêts canadiens, en plus d'être reconnue comme étant l'une des chaînes à burgers les plus originales et ayant la croissance la plus rapide au Canada. Étant la chaîne offrant les plus savoureux burgers au Canada, nous sommes connus pour nos délicieux classiques comme le Teen Burger™, les rondelles d'oignon faites à la main ainsi que la Root Beer A&W™. Vous pouvez déguster nos burgers, nos déjeuners, nos boissons et bien plus encore dans l'un de nos 1 000 restaurants et plus, partout au pays. Pour plus d'informations, visitez aw.ca.

