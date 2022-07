Le Huawei GLOBAL AI CHALLENGE en est à sa quatrième année consécutive depuis son lancement en 2019, et a attiré plus de 2 500 soumissions d'algorithmes de près de 8 000 équipes dans 45 pays et régions au cours de ses trois premières années. Plus de 150 participants ont été récompensés. Un certain nombre de candidats exceptionnels des meilleurs universités et collèges de Chine ont été engagés par Huawei. Le concours allie théorie et pratique, rassemblant de jeunes talents pour développer de nouvelles technologies d'IA tant d'un point de vue théorique que pratique.

Wang Yue, président de Huawei Consumer Cloud Service Application Ecosystem BU, a exposé les grandes ambitions du concours : « Le développement de l'IA a marqué le début d'une ère d'intelligence ubiquiste. Notre objectif est d'inspirer les talents issus des campus du monde entier à explorer de nouvelles frontières en matière d'IA et à résoudre des problèmes mondiaux. »

Conseils d'experts de renommée internationale et de professionnels de Huawei

Le concours a été enrichi par les contributions d'experts internationaux renommés en IA, qui offrent des conseils et du mentorat aux participants. Cette année, la liste d'experts comprend Zhi-Hua Zhou, professeur et chef du département d'informatique et de technologie de l'université de Nanjing et membre étranger de l'Académie de l'Europe, Pascal Van Hentenryck, membre honoraire de l'AAAI, chaire A. Russell Chandler III et professeur à la H. Milton Stewart School, et Giuseppe De Giacomo, boursier de l'AAAI, membre honoraire de l'ACM et professeur titulaire à l'Université Sapienza de Rome. Leur expertise apportera un élément d'autorité de l'industrie au concours et favorisera les réalisations industrielles et universitaires, ainsi que la recherche.

Trois propositions de concours pour relever les défis du monde réel

Les experts ont évalué les propositions de concours potentielles en fonction des cinq critères suivants : innovation technique, valeur pratique, évaluation des risques, popularité et difficulté. Ils se sont finalement entendus sur trois propositions, englobant l'application pratique de l'IA dans les recommandations publicitaires, la cartographie et les services de médias interactifs. La première proposition est « dialogue axé sur la connaissance »; la deuxième proposition est « inspection intelligente de la qualité des données », la dernière proposition est « prédiction des taux de clics au moyen de données interdomaines à partir d'annonces et de fils de nouvelles ».

Prix en argent à gagner

Le concours a été ouvert à l'inscription le 24 juin et comprendra l'étape préliminaire (du 24 juin au 24 août) et la finale d'élite (du 3 septembre à la mi-septembre). À la suite d'un concours en ligne qui aura lieu à l'étape préliminaire, sept équipes seront sélectionnées pour chaque proposition. Ces équipes participeront à la finale d'élite, où un total de 21 équipes pour les trois propositions se disputeront des prix en argent par le biais d'un concours en ligne et d'une présentation.

Le programme Shining Star de Huawei a mis de côté un total de 210 000 dollars américains en prix pour le concours, qui sera distribué aux sept meilleures équipes pour chacune des trois propositions. Le champion recevra 35 000 dollars américains, la personne en deuxième place 15 000 dollars américains et la personne en troisième place 10 000 dollars américains. De plus, quatre équipes recevront une mention honorifique qui leur donne droit à 2 500 dollars américains.

Huawei invite chaleureusement tous les développeurs étudiants qui oseront relever le défi à présenter au monde entier leur meilleur travail.

Cliquez ici pour vous inscrire dès aujourd'hui.

