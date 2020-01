Le concours Donne des super pouvoirs à ton école est de retour pour récompenser les écoles soucieuses de l'environnement avec un prix de 20 000 $ en articles techno de Bureau en Gros

RICHMOND HILL, ON, le 9 janv. 2020 /CNW/ - Staples Canada/Bureau en Gros s'est associée à Écoapprentis et à Jour de la Terre Canada pour le 10e concours annuel Donne des super pouvoirs à ton école. Les écoles primaires et secondaires écoresponsables à l'échelle du Canada sont invitées à participer au concours afin de courir la chance de gagner l'un des 10 prix de 20 000 $ en articles techno de Staples Canada/Bureau en Gros.

Dès maintenant et jusqu'au 31 janvier 2020, les écoles peuvent partager leurs initiatives écologiques et soumettre leur bulletin de participation par l'entremise du site Web du concours à l'adresse bureauengros.com/pouvoireco.

« Chaque année, le concours Donne des super pouvoirs à ton école reconnaît les écoles et les élèves qui ont mis en œuvre des éco-initiatives exceptionnelles pour aider leur communauté et l'environnement, déclare David Boone, chef de la direction de Staples Canada/Bureau en Gros. Nous sommes heureux de continuer à responsabiliser ces étudiants en les récompensant avec la technologie la plus récente pour les soutenir alors qu'ils continuent à développer leur sensibilisation, leur conscience et leur compréhension de l'environnement. »

À ce jour, le concours a permis de doter 90 écoles soucieuses de l'environnement des dernières technologies pour permettre aux élèves de continuer à apprendre et à développer leur passion et leur sensibilisation à l'environnement. Chaque année, le concours reçoit des centaines de soumissions d'écoles de partout au Canada, qui partagent des histoires inspirantes sur ce que leurs enseignants et leurs élèves font pour créer un avenir plus durable dans leur communauté.

Pour aider les écoles à préparer leur bulletin de participation, Staples Canada/Bureau en Gros, Écoapprentis et Jour de la Terre ont mis à leur disposition une série de ressources, dont :

Le concours est organisé en collaboration avec des organismes de bienfaisance nationaux, soient Écoapprentis et Jour de la Terre Canada. Écoapprentis offre des programmes et des ressources pour les enfants, parents, éducateurs et communautés au Canada pour s'engager dans l'éducation environnementale. Jour de la Terre Canada aide les gens et les organisations à réduire leur impact sur l'environnement.

« Nous sommes ravis de travailler de nouveau avec Staples Canada/ Bureau en Gros pour célébrer les initiatives environnementales inspirantes qui ont lieu dans les écoles de tout le pays, déclare Cristina Greco, directrice générale intérimaire d'Écoapprentis. Nous sommes fiers d'appuyer des approches novatrices de gérance et de récompenser le précieux travail environnemental des écoles canadiennes et de leurs collectivités. »

Staples Canada/Bureau en Gros aide les écoles à changer les choses

Staples/Bureau en Gros s'engage à aider les écoles à contribuer à l'environnement en leur proposant plusieurs programmes de recyclage :

Programme de recyclage de cartouches d'encre dans les écoles : Chaque année, 300 millions de cartouches d'encre se retrouvent dans les sites d'enfouissement nord-américains. Les écoles partout au pays peuvent participer à ce programme en s'inscrivant pour recevoir un bac de recyclage de cartouches d'encre gratuit. Pour tous les détails et pour vous inscrire afin de recevoir votre bac de recyclage de cartouches d'encre gratuit, visitez le canadaschoolrecycling.ca.

Chaque année, 300 millions de cartouches d'encre se retrouvent dans les sites d'enfouissement nord-américains. Les écoles partout au pays peuvent participer à ce programme en s'inscrivant pour recevoir un bac de recyclage de cartouches d'encre gratuit. Pour tous les détails et pour vous inscrire afin de recevoir votre bac de recyclage de cartouches d'encre gratuit, visitez le canadaschoolrecycling.ca. Recyclage de piles : Staples Canada /Bureau en Gros s'associe à Call2Recycle pour récupérer des piles usagées (rechargeables et alcalines) dans toutes les succursales et au siège social, à des fins de recyclage. Le partenariat a débuté en 2004 et jusqu'à maintenant, plus d'un million de kilogrammes de piles usagées ont été récupérées et recyclées en toute sécurité grâce au programme.

/Bureau en Gros s'associe à Call2Recycle pour récupérer des piles usagées (rechargeables et alcalines) dans toutes les succursales et au siège social, à des fins de recyclage. Le partenariat a débuté en jusqu'à maintenant, plus d'un million de kilogrammes de piles usagées ont été récupérées et recyclées en toute sécurité grâce au programme. Instruments d'écriture : En 2012, Staples Canada /Bureau en Gros a lancé un programme de recyclage d'instruments d'écriture en partenariat avec TerraCycle®. Le programme incite les clients à déposer des instruments d'écriture usagés comme stylos, crayons, marqueurs et surligneurs dans les succursales locales; ils seront expédiés à TerraCycle aux fins de recyclage.

En 2012, /Bureau en Gros a lancé un programme de recyclage d'instruments d'écriture en partenariat avec TerraCycle®. Le programme incite les clients à déposer des instruments d'écriture usagés comme stylos, crayons, marqueurs et surligneurs dans les succursales locales; ils seront expédiés à TerraCycle aux fins de recyclage. Recyclage de produits électroniques : Staples Canada /Bureau en Gros et son partenaire de recyclage électronique national eCycle Solutions récupèrent des appareils électroniques en fin de vie à presque tous ses emplacements de vente au détail (excluant les succursales à Calgary , en Alberta ). Le programme d'articles recyclables accepte les téléphones cellulaires, les ordinateurs, les pièces d'ordinateur et bien plus. À ce jour, Staples /Bureau en Gros a recyclé plus de 20,5 millions de kilogrammes de produits électroniques grâce à ses programmes de recyclage.

À propos de Staples/Bureau en Gros

Staples/Bureau en Gros est l'entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la collectivité, l'inspiration et les services, l'entreprise est déterminée à jouer le rôle de partenaire dynamique et inspirant pour tous les clients qui visitent ses 305 succursales au pays ou magasinent en ligne sur le site Bureauengros.com. L'entreprise offre trois espaces de travail collaboratif à Toronto, Kelowna et Oakville sous le nom de Studio Staples/Bureau en Gros. Depuis sa transformation en Entreprise du travail et de l'apprentissage, Staples Canada/Bureau en Gros a démontré un engagement renouvelé envers les petites entreprises et les consommateurs, à travers des services élargis qui vont au-delà de l'impression au Centre de solutions, des milliers de nouveaux produits, de services de technologie, d'événements spéciaux et de contenu informatif avec la série de présentations de l'espace Sous les projecteurs et le lancement d'un nouveau blogue. En tant que société, Staples/Bureau en Gros est déterminée à aider ses clients à travailler, à apprendre et à évoluer. Visitez le site Bureauengros.com pour en savoir plus, ou suivez @bureauengros sur Facebook et Instagram, @Bureau_enGros sur Twitter, et @bureau-en-gros sur LinkedIn.

