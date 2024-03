Les membres FidéliTim MC peuvent recevoir 1 rebord par achat admissible (boisson chaude ou froide, Timatin MD ou wrap-matin, ou produit alimentaire du dîner ou du souper) lorsqu'ils numérisent leur carte FidéliTim MC avant de payer, utilisent la fonction Numérisez et payez ou passent une commande via l'appli Tim.





TORONTO, le 4 mars 2024 /CNW/ - Le concours Déroule pour gagnerMD est de retour à compter d'aujourd'hui avec de superbes prix : des voitures, un bateau, des croisières, des vacances, des appareils électroniques, des cartes-cadeaux, des millions de cafés et d'aliments, un gros lot quotidien de 10 000 $ de Finances Tim et plus encore!

« Pour célébrer notre 60e anniversaire, nous voulions rendre cette édition de Déroule pour gagnerMD particulièrement emballante avec de nouveaux prix que nos invités vont adorer », a déclaré la directrice du marketing de Tim Hortons, Hope Bagozzi.

« L'édition de cette année propose de formidables prix, dont 10 nouveaux véhicules électriques Volkswagen ID.4, un bateau Tracker Targa 18 WT 2024 et sa remorque, des croisières avec Princess® Cruises, des séjours dans un hôtel Hilton, des télévisions, des téléphones intelligents, de superbes cartes-cadeaux, et plus de 14 millions de produits Tim, dont des cafés, des beignes, des boîtes de 10 Timbits® et des points FidéliTimMC. »

Comment participer :

Les invités peuvent aussi obtenir des rebords en prime en utilisant leur Carte Tim MD Mastercard MD , fournie par Neo Financial MC . Les invités peuvent obtenir un rebord en prime par jour en utilisant leur Carte Tim MD Mastercard MD , et les personnes qui demandent une nouvelle Carte Tim MD Mastercard MD obtiendront 60 rebords en prime (à l'ouverture du compte)**.





Pour révéler vos rebords et courir la chance de gagner, utilisez l'appli Tim ou visitez le deroulepourgagner.ca. Pour participer à Déroule pour gagnerMD avec l'appli Tim, vous devez avoir téléchargé la version la plus récente de l'appli.

Voici les prix à gagner cette année :

40 gros lots quotidiens de 10 000 $ en cartes prépayées Mastercard MD offerts par Finances Tim

Un bateau Tracker Targa 18 WT et sa remorque

10 véhicules Volkswagen ID.4 Pro S 2024 à transmission intégrale

30 séjours de 6 nuitées dans un hôtel Hilton

75 cartes « cartes de films gratuits pendant un an » de Cineplex ®

5 cartes promotionnelles pour une croisière de 4 à 7 jours avec Princess® Cruises

30 escapades de 2 nuitées dans un hôtel Hilton

125 téléphones intelligents Samsung Galaxy Z Flip5

10 cartes-cadeaux d'approvisionnement en carburant JOURNIE de 1 000 $

1 000 $ 125 télévisions intelligentes Samsung UHD 4K , écran cristal de 55 po (CU7000)

125 000 abonnements de six mois à Sportsnet+ Premium

200 casques d'écoute Skullcandy Crusher Evo ® avec basses sensorielles

530 prix d'une Roku ® Streambar MD

Streambar 750 cartes d'entrée Découverte famille/groupe de Parcs Canada

700 appareils photo Instax ® mini 12 de Fujifilm + un paquet de films

500 imprimantes Instax mini Link® 2 de Fujifilm pour téléphone intelligent + un paquet de films

500 cartes-cadeaux numériques Home Hardware de 100 $

1 000 coussins flottants pour la piscine en forme de castor

400 000 abonnements de 6 mois à l'appli SiriusXM

700 codes de carte-cadeau numérique Bass Pro Shops de 50 $

200 écouteurs véritablement sans fil Skullcandy Dime ® 3

3 500 000 abonnements de 3 mois à The Athletic

100 000 cartes-cadeaux numériques Skullcandy de 25 $

21 250 cartes-cadeaux DoorDash de 20 $

25 000 rabais de 20 $ sur les commandes d'épicerie de 50 $ ou plus avec Instacart

100 000 abonnements de base de deux mois à Crave MD (avec publicités)

(avec publicités) 70 000 codes de location numérique gratuite sur la boutique Cineplex MD

500 000 codes de rabais JOURNIE de 0,05 $/litre sur 100 litres de carburant

9 547 390 cafés Tim Hortons

2 028 820 beignes Tim Hortons

358 027 boîtes de 10 Timbits ®

16 000 Cartes-cadeaux Tim MD de 60 $

de 60 $ 126 575 prix de 600 points FidéliTim MC

1 012 602 prix de 160 points FidéliTim MC

1 392 328 prix de 60 points FidéliTim MC

Prix de 60 e rebord : 10 000 codes promotionnels Home Hardware de 10 $

Prix de 60 e rebord : 80 000 Cartes-cadeaux Tim MD de 10 $

Prix de 60 e rebord : 110 000 codes de remises en argent Rakuten de 10 $

Prix de 60e rebord : 120 000 cartes-cadeaux numériques promotionnelles La Baie de 10 $

Pour consulter la liste complète des prix et tous les détails du concours, rendez-vous au deroulepourgagner.ca.

Seuls les résidents du Canada inscrits à FidéliTimMC et âgés de 13 ans ou plus (14 ans ou plus au Québec) peuvent participer à Déroule pour gagnerMD. Aucun achat requis. Vous pouvez faire une demande de participation postale sans achat. Nul là où la loi l'interdit. Le nombre de prix disponibles diminuera à mesure qu'ils seront révélés et demandés.Les prix pourraient ne pas être exactement tels qu'ils sont illustrés. Il faut répondre correctement à une question réglementaire. Tous les rebords doivent être révélés au plus tard le 12 avril 2024 à 23 h 59 m 59 s (HE). Toutes les offres de prix de cafés, de beignes et de boîtes de 10 Timbits® doivent être réclamées au plus tard le 17 avril 2024 à 23 h 59 m 59 s (HE). D'autres conditions s'appliquent. Pour en savoir plus, veuillez consulter le règlement officiel au www.timhortons.ca/reglements-drpg.

Un seul prix de 60e rebord par invité; le nombre de prix disponibles diminuera à mesure qu'ils seront révélés et réclamés.

La Carte TimMD MastercardMD avec garantie nécessite de verser les fonds requis dans le compte, et le traitement peut prendre jusqu'à sept (7) jours ouvrables.

La Carte TimMD MastercardMD, par Neo FinancialMD, est délivrée par ATB Financial en vertu d'une licence de Mastercard International Incorporated.

À PROPOS DE TIM HORTONS

Tim Hortons® a ouvert son premier restaurant en 1964 à Hamilton, en Ontario. Depuis maintenant 60 ans, l'entreprise ravit les cœurs en servant de savoureux beignes et Timbits, et le café préféré des gens d'ici. Tim est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays : ses 4 000 restaurants répartis partout au Canada font partie du tissu social de nos communautés. Ils proposent des boissons chaudes et froides (comme des lattes, cappuccinos, doses d'espresso, thés, ou les célèbres cappuccinos glacés), d'irrésistibles déjeuners, sandwichs, wraps et soupes, et bien plus encore! Il y a plus de 5 800 restaurants Tim Hortons® au Canada, aux États-Unis et dans le monde.

