TORONTO, le 24 avril 2026 /CNW/ - Le Nunatsiaq News a remporté son premier prix du Concours canadien de journalisme pour un numéro spécial publié en inuktitut et en anglais - l'un des 27 prix annoncés lors d'un gala à Toronto.

Carrie Tait du Globe and Mail a été désignée Journaliste de l'année après avoir gagné le prix de la catégorie Politique ainsi que celui de Grande Enquête à titre de reporter principale dans le cadre d'une candidature d'équipe pour la couverture exclusive de la controverse politique sur les soins de santé en Alberta.

Les juges ont affirmé que la couverture de Carrie Tait sur la politique albertaine s'est démarquée comme un modèle de rigueur d'enquête et de courage personnel. «Ses reportages ont fait plus que relater des événements; ils ont modifié le paysage politique de la province, déclenchant des conséquences concrètes et obligeant les plus hauts niveaux de gouvernement à rendre des comptes».

Ils ont noté le contexte dans lequel les reportages ont été réalisés : Carrie Tait a fait l'objet d'une campagne d'intimidation soutenue, notamment au moyen d'une poursuite judiciaire, ainsi que d'actes de harcèlement et de surveillance.

«Carrie Tait n'a pas reculé, ont dit les juges, elle a continué à travailler avec discipline, précision et retenue, gérant les risques personnels avec un professionnalisme qui a inspiré ses collègues dans toute la profession».

La Presse Canadienne a remporté le Projet de l'année pour sa couverture exhaustive de la région du Cercle de feu dans le Nord ontarien. Le reporter Liam Casey et le photographe Christopher Katsarov Luna ont consacré des mois à un vaste projet multimédia visant à explorer les enjeux, l'environnement et les gens.

Les juges ont dit que le projet -- qui comprend un reportage en neuf parties, de superbes galeries de photos et des vidéos -- donne une réelle profondeur à un sujet qui traite des opportunités économiques, des droits des peuples autochtones et des complexités du développement.

Le Toronto Star a gagné le premier prix d'Innovation en journalisme du CCJ. Cody Gault et Lucas Timmons ont développé un moteur de recherche automatisé en langage naturel qui associait les données électorales à des articles types rédigés par des journalistes, fournissant des données en temps réel pour les 343 circonscriptions à travers le Canada lors de l'élection de 2025.

Les juges ont été impressionnés par les caractéristiques du produit et par le travail d'équipe interfonctionnel, et ont déclaré : « Le Star a identifié un domaine véritablement mal desservi et a mis au point une solution pour y remédier. »

Autres faits saillants :

Le Globe and Mail vient en tête de toutes les organisations avec huit prix. La Presse Canadienne en a quatre. Le Toronto Star et La Presse en ont trois chacun. Dix autres publications ont obtenu un prix chacune.

Il y a eu 18 gagnants pour une première fois cette année, sans compter les équipes en lice. Parmi eux, on compte la Journaliste de l'année, Carrie Tait, et le photographe Darryl Dyck, qui a été six fois finaliste par le passé.

Mark MacKinnon du Globe and Mail a remporté un neuvième prix du CCJ (Reportage international), égalant le record détenu par Bruce MacKinnon du Chronicle Herald (aucun lien de parenté) et Grant Robertson du Globe and Mail.

Le photographe de La Presse Olivier Jean a remporté un prix à titre posthume, partageant le prix du Sport avec la reporter Ariane Lacoursière. Il a également été honoré dans le cadre d'un hommage aux photographes sélectionnés pour le CCJ qui sont décédés au cours de l'année écoulée.

Les finalistes ont été sélectionnés par un comité de trois juges dans chacune des 27 catégories du CCJ. Les juges ont examiné 927 candidatures, toutes publiées en 2025 provenant de 77 organes de presse à travers le pays.

Un total de 99 journalistes individuels et sept équipes étaient finalistes cette année, représentant 27 publications. Quatorze publications ont remporté au moins un prix.

Il s'agit de la 77e année du programme, établi en 1949 pour encourager et récompenser l'excellence du travail journalistique dans les quotidiens au Canada. Le concours est maintenant ouvert aux journaux quotidiens, agences de presse et sites de nouvelles en ligne dont les candidatures ont été approuvées par le conseil des gouverneurs du CCJ.

Voici la liste complète des lauréats et des finalistes :

Culture et Divertissement

LAURÉATE: Sarah Krichel, The Tyee, pour ses essais sur le besoin d'évasion que procure la télé-réalité et la nostalgie de la médiocrité générée par l'IA à l'ère d'une IA indistincte. Les juges ont déclaré que ces articles publiés par The Tyee « illustrent le journalisme culturel à son meilleur ».

Emily Donaldson, The Globe and Mail, pour son portrait singulier de l'écrivain britannique Robert Macfarlane, spécialiste de la nature, qui offre également la représentation des paysages qu'il a décrits.

Ben Waldman, Winnipeg Free Press, pour son reportage approfondi sur Captain Canuck, ce personnage créé il y a 50 ans par un illustrateur de Winnipeg qui trouve aujourd'hui un nouveau public et une nouvelle pertinence.

Prix Joan Hollobon pour le Journalisme spécialisé

LAURÉATE: Terry Pender, Waterloo Region Record, pour son travail tenace et continu sur les menaces qui pèsent sur l'approvisionnement en eau de la région de Waterloo. Selon les juges, le travail d'investigation acharné de Terry Pender témoigne de son courage et de sa persévérance, de l'engagement de son journal et de la puissance du journalisme local.

Jacques Gallant, Toronto Star, pour sa couverture exhaustive du procès de Hockey Canada et de toutes ses complexités.

Ariane Lacoursière, La Presse, pour une vaste couverture sur la santé, allant des reportages d'actualité aux articles de fond et aux enquêtes.

Prix Stuart M. Robertson pour la Nouvelle de dernière heure

LAURÉATE: La Presse Canadienne, pour la couverture sensible et empathique de l'attaque perpétrée lors du festival de rue Lapu Lapu à Vancouver. Les juges ont salué l'équipe pour sa « réactivité et son engagement constant à faire preuve de clarté et de compassion »

Daniel Renaud, Mayssa Ferah et Vincent Larouche, La Presse, pour leur reportage de référence sur les liens entre le milieu criminel montréalais et le baron de la drogue Ryan Wedding.

The Winnipeg Free Press, pour le reportage sensible et approfondi sur l'attaque au couteau qui a eu lieu au sein de la Première Nation de Hollow Water, une communauté autochtone semi-isolée.

Économie

LAURÉATE: Marco Chown Oved, Toronto Star, pour son enquête sur la manière dont Tesla a tiré parti du programme fédéral de subventions pour les véhicules électriques et sur les répercussions auprès des concessionnaires automobiles canadiens. Selon les juges, la décision d'Ottawa de relancer le programme et de rembourser les concessionnaires automobiles était due aux reportages soutenus du Star.

Jameson Berkow, The Globe and Mail, pour sa couverture continue du secteur des entreprises autochtones, en pleine expansion, et de leur rôle prépondérant dans la croissance économique du Canada.

Kathryn Blaze Baum et Alexandra Posadzki, The Globe and Mail, pour leur série consacrée au marché noir numérique né de l'incapacité de Meta à remédier au problème des comptes piratés et de ses répercussions sur les entreprises.

Prix Mary Ann Shadd Cary pour la Chronique

LAURÉATE: Niigaan Sinclair, Winnipeg Free Press, pour des articles consacrés au décès du pape François, au coup dur que représente l'aveu de Thomas King de ne pas être autochtone, et à la force des propos de Wab Kinew sur la législation relative à la pornographie infantile. Les juges ont déclaré: « Sinclair posant des questions qui marquent le lecteur et l'incitent à la réflexion longtemps après la lecture de sa chronique. »

Rima Elkouri, La Presse, pour ses chroniques sur le débat autour de l'immigration et les nombreuses façons dont il divise le Québec.

Arno Kopecky, National Observer, pour ses reportages réalisés lors d'une tournée électorale autogérée, après que Pierre Poilievre eut annoncé qu'il n'autoriserait pas les journalistes à l'accompagner.

Reportage numérique

LAURÉATE: Nathan Pilla, Toronto Star, pour son travail sur les poursuites policières à contresens, les risques liés à la chaleur pour les travailleurs et les moyens d'améliorer Toronto. Les juges ont décrit Nathan Pilla comme « un conteur qui réinvente les possibilités du reportage numérique -- non seulement au service du journalisme, mais en tant que journalisme à part entière ».

Jeremy Agius, The Globe and Mail, pour son travail sur la cartographie de l'épidémie de rougeole, les petits condos et la politique du logement, ainsi que sur le Toronto de Margaret Atwood.

Magdaline Boutros, Cédric Gagnon et Catherine Bombardier, Le Devoir, pour leur travail multimédia immersif sur la vie quotidienne à Gaza.

Prix Claude Ryan pour l'Éditorial

LAURÉATE: Kennedy Gordon, Prince George Citizen, pour des éditoriaux sur le financement des programmes destinés aux personnes âgées, l'importance du débat sur le financement des médias locaux, ainsi qu'à la désinformation et au syndrome «pas dans ma cour». Les juges ont déclaré : « Le travail de Kennedy Gordon montre pourquoi les journaux locaux sont essentiels à la démocratie au Canada. »

Stéphanie Grammond, La Presse, pour des éditoriaux sur la manière dont le Canada peut tirer parti de l'opportunité offerte par Trump, sur Postes Canada et sur les coûts cachés catastrophiques du transport routier à bas prix.

Louise-Maude Rioux Soucy, Le Devoir, pour des éditoriaux sur l'ampleur considérable d'un scandale scolaire, le conflit entre le gouvernement québécois et les médecins, ainsi que le débat sur l'immigration

Texte explicatif

LAURÉATE: Lindsay Jones et Patrick White, The Globe and Mail, pour leur reportage approfondi sur les conséquences toxiques des «substances chimiques éternelles» dans les communautés de Terre-Neuve. Les juges ont décrit ce reportage comme « la quintessence d'un journalisme explicatif exceptionnel ».

Magdaline Boutros, Le Devoir, pour ses reportages depuis Nuuk, au Groenland, une région propulsée au cœur de la géopolitique mondiale, et pour ses liens avec les Inuits du Canada.

Marsha McLeod, Winnipeg Free Press, pour avoir expliqué les origines de la clause d'exclusion de deuxième génération prévue par la Loi sur les Indiens du Canada, son impact sur les familles autochtones et les solutions alternatives possibles.

Photo Documentaire

LAURÉATE: Marie-France Coallier, Le Devoir, pour sa photo prise lors de la foire agricole d'Expo Brome, un événement annuel organisé en Estrie. Les juges ont déclaré: « La photographe a su saisir un instant magnifiquement lumineux dans un environnement difficile et l'a transformé en une superbe photo documentaire. »

Meagan Hancock, Globe and Mail, pour sa photo prise au Kings Theatre, un lieu communautaire très apprécié à Annapolis Royal, en Nouvelle-Écosse.

Richard Lautens, Toronto Star, pour sa photo prise depuis la zone de rafraîchissement de Celebration Square, à Mississauga.

Commentaire Illustré

LAURÉATE: Michael de Adder, The Globe and Mail, pour sa satire politique sur les répercussions de la présidence Trump. Les juges l'ont décrit comme "une satire véritablement mémorable, à la fois originale et provocatrice."

Judith Lachapelle, La Presse, pour sa série d'illustrations sur la vie quotidienne en Ukraine et les difficultés liées aux déplacements dans une zone de conflit actif.

David Parkins, The Globe and Mail, pour une sélection de caricatures sur la politique nationale et internationale, ainsi que sur la recherche des femmes autochtones disparues et assassinées.

Innovation en Journalisme

LAURÉATE: Cody Gault et Lucas Timmons, Toronto Star, pour leur moteur de recherche automatisé en langage naturel qui a fourni des données en temps réel sur les 343 circonscriptions du Canada lors des élections de 2025. Les juges ont déclaré: « Le Star a identifié un domaine véritablement mal desservi et a mis au point une solution pour y remédier. »

Taproot Edmonton, pour le projet, d'une ampleur sans précédent, conçu en vue des élections municipales et destiné à informer et orienter les électeurs.

Rory White, Bruno de Bondt, David McKie, Linda Solomon Wood et Jimmy Thomson, National Observer, pour Civic Searchlight, un outil destiné à tous les journalistes et fonctionnaires canadiens qui permet de transcrire les séances des conseils municipaux et de les rendre consultables par mot-clé et par emplacement.

Prix Norman Webster pour le Reportage à caractère international

LAURÉATE: Mark MacKinnon, The Globe and Mail, pour ses reportages depuis «la nouvelle Syrie» sur les changements rapides qui s'opèrent dans le pays et l'ampleur des défis à venir. Les juges ont estimé que la série offrait des perspectives importantes à un moment où les Canadiens tentaient de comprendre la nouvelle Syrie.

Vincent Larouche et Martin Tremblay, La Presse, pour leurs reportages réalisés en République démocratique du Congo, qui ont mis en lumière les liens peu connus entre le conflit en cours et le Canada.

Karine Tremblay, La Tribune, pour sa série intitulée «L'Envers du chocolat», qui dénonce les conditions de travail difficiles et l'exploitation généralisée dans la production de cacao en Côte d'Ivoire.

Prix George Brown pour la Grande Enquête

LAURÉATE: Carrie Tait, Tom Cardoso, Mark MacKinnon, Stephanie Chambers et Alanna Smith, The Globe and Mail, pour une série d'exclusivités sur la controverse relative aux marchés publics au sein de l'autorité sanitaire de l'Alberta. Les juges ont déclaré: « Il s'agit là de journalisme d'intérêt public : des journalistes qui exposent la vérité face au pouvoir. »

Leah Borts-Kuperman, The Narwhal, pour sa série d'enquêtes sur la contamination des sites militaires à travers le Canada.

Nora T. Lamontagne, Louis-Philippe Bourdeau, Le Journal de Montréal, pour leur enquête qui a révélé une concentration de cas de SLA dans la région de Charlevoix, entraînant une enquête de santé publique.

Journaliste de L'Année

Lauréate: Carrie Tait, du Globe and Mail, pour sa couverture tenace et continue de la controverse politiquement chargée sur les soins de santé en Alberta, dans un climat d'intimidation et de menaces.

Prix E. Cora Hind pour le Reportage à caractère local - Petit marché

LAURÉATE: Jenny Lamothe, Sudbury.com, pour son reportage sur les personnes âgées bloquées chez elles à cause d'ascenseurs en panne, ainsi que sur les propriétaires et les responsables municipaux chargés de la surveillance. Les juges ont salué son travail comme étant « un journalisme au service de l'intérêt public ».

Jennifer Hamilton-McCharles, North Bay Nugget, pour avoir révélé que le maire avait utilisé l'argent des contribuables à des fins personnelles, ce qui a provoqué un débat interne au sein du conseil municipal, des démissions et un véritable tollé.

Mary Newman, James Westman, Yara El Murr, Aia Jaber et Anthony Lippa-Hardy, The Green Line, pour leur série consacrée aux «démovictions» liées à la construction d'une nouvelle ligne de transport en commun à Toronto.

Prix E. Cora Hind pour le Reportage à caractère local - Marché moyen

LAURÉATE: Maegen Kulchar, Kingston Whig-Standard, pour son reportage sur le suicide d'un gardien de prison et sur la culture toxique marquée par l'intimidation. Selon les juges, le travail de Maegan Kulchar « a mis en lumière le coût humain d'une culture d'entreprise toxique »

Lise Denis, Le Droit, pour son reportage sur la communauté militaire de la région d'Ottawa-Gatineau, en particulier sur les femmes confrontées à des équipements non adaptés à leur morphologie, ce qui soulève des questions de sécurité.

Joanna Frketich, Hamilton Spectator, pour avoir suivi la situation précaire des effectifs dans les hôpitaux de Hamilton et l'ampleur de son impact sur les dépenses, le personnel et les soins.

Prix E. Cora Hind pour le Reportage à caractère local - Grand marché

LAURÉATE: Vancouver Sun and Province, pour une couverture rigoureuse et continue de l'attaque perpétrée lors du festival de Lapu-Lapu et de ses conséquences. Les juges ont déclaré : « Bien après que l'attention nationale se soit dissipée, le travail d'investigation soutenu et rigoureux de l'équipe a clairement montré, de manière poignante, que la tragédie du Lapu Lapu ne s'était pas limitée à une seule journée. »

Francine Kopun, Toronto Star, pour son reportage sur le secteur riverain complexe de Toronto et les multiples enjeux qui l'entourent.

Omar Mosleh et David Rider, Toronto Star, pour leur couverture continue des lieux de consommation supervisée et des liens entre politique, sécurité publique, santé mentale et toxicomanie.

Prix William Southam pour l'Article de fond

LAURÉATE: Shannon Proudfoot, The Globe and Mail, pour son profil approfondi de Mark Carney. Les juges ont déclaré : «Le style clair et évocateur de Shannon Proudfoot, associé à son excellente analyse, brosse un portrait vivant et accessible du 24e premier ministre du Canada.»

Isabelle Hachey, La Presse, pour son reportage sur le monde clandestin des centres d'escroquerie en ligne en Asie du Sud-Est et sur les hommes et les femmes contraints de travailler comme fraudeurs en ligne.

Marsha McLeod, Winnipeg Free Press, pour son enquête sur la fusillade mortelle perpétrée par la GRC contre Conor Rae, âgé de 18 ans, ainsi que pour l'enquête menée par l'organisme provincial de surveillance de la police.

Photo d'actualité

LAURÉATE: Martin Tremblay, La Presse, pour sa photo de l'arrestation d'un membre des Hells Angels sur la rive sud de Montréal. Les juges ont déclaré: «La composition attire efficacement le regard du spectateur vers les policiers et le visage relevé avec défi du membre des Hells Angels. C'est une image qui raconte une histoire avec force.»

Darryl Dyck, La Presse Canadienne, pour sa photo d'une marche aux flambeaux à Vancouver lors d'une veillée en hommage aux victimes de l'attaque perpétrée lors du festival Lapu Lapu.

Greg Locke, The Globe and Mail, pour sa photo d'un avion-citerne combattant les incendies de forêt estivaux à Terre-Neuve.

Reportage photo

LAURÉATE: Chris Young, La Presse Canadienne, pour sa série «From Moss Park with Love», qui documente le côté humain du centre de consommation supervisée situé au cœur de la crise des opioïdes à Toronto. Les juges ont déclaré que « ces images poignantes illustrent le traumatisme lié à la dépendance avec compassion et amour ».

Goran Tomasevic, The Globe and Mail, pour sa série de photos prises dans un hôpital de campagne géré par les Russes dans le Donbass, où des soldats blessés des deux camps sont soignés à quelques pas de la ligne de front.

Martin Tremblay, La Presse, pour ses photos prises en République démocratique du Congo, qui témoignent de la vie des travailleurs congolais et des sites miniers qui alimentent les technologies de pointe du monde entier.

Prix John Wesley Dafoe pour la Politique

LAURÉATE: Carrie Tait, The Globe and Mail, pour sa couverture, riche en exclusivités, de la controverse politique autour du système de santé en Alberta. Les juges ont salué la capacité de Carrie Tait à gagner la confiance de ses sources, ainsi que son courage face aux poursuites judiciaires et au harcèlement en ligne, affirmant que son travail «illustre parfaitement pourquoi le journalisme est un bien public».

Katia Gagnon, Ulysse Bergeron, Hugo Joncas et Vincent Larin, La Presse pour leur enquête sur le scandale concernant la Régie de l'assurance automobile du Québec, qui a entraîné d'importants retards dans les services publics, une flambée des coûts des projets et la tenue d'une enquête gouvernementale.

Jessica Smith Cross, Charlie Pinkerton et Jack Hauen, The Trillium, pour leur couverture continue des pouvoirs et influences au sein de la politique ontarienne.

Prix John Honderich pour le Projet de l'année

LAURÉATE: Liam Casey et Christopher Katsarov Luna, La Presse Canadienne, pour leur couverture approfondie de la région du «Cercle de feu» dans le nord de l'Ontario, qui met en lumière les paysages, les habitants et les enjeux politiques majeurs en jeu. Les juges ont déclaré que "le projet donne une réelle profondeur à un sujet qui traite des opportunités économiques, des droits des peuples autochtones et des complexités du développement."

The Globe and Mail, pour «Poisoned», une série d'articles consacrés à la crise des opioïdes, à son impact sur les communautés à travers le pays et à ses conséquences dévastatrices.

Philippe Mercure et François Roy, La Presse, pour «La Grande Traversée», un périple routier à travers le pays à l'occasion des élections fédérales, visant à mieux comprendre les enjeux qui intéressent les Canadiens.

Prix Bob Levin pour le Reportage bref

LAURÉATE: Simon Drouin, La Presse, pour son texte émouvant sur les derniers instants de son ami Pierre Foglia, l'un des chroniqueurs les plus influents du Québec. Selon les juges, le texte concis et percutant de Simon Drouin a su rassembler les lecteurs autour de leur amour pour Foglia et pour le journalisme qu'il incarnait.

Mike Hager, The Globe and Mail, pour son regard amusé sur ces personnages hauts en couleur qui vendent des lits d'eau à des adeptes convaincus.

Nono Shen, La Presse Canadienne, pour son reportage sur les répercussions des droits de douane, transportant les lecteurs dans un voyage inattendu des quais de Vancouver jusqu'à la cuisine de l'un des chefs asiatiques les plus réputés du Canada.

Sujet spécial - Pour le journalisme dans une langue autre que le français ou l'anglais

LAURÉATE: Nunatsiaq News, pour un numéro spécial consacré à l'impact du projet hydroélectrique de la Baie-James et à la Convention de la Baie-James et du Nord-du-Québec conclue subséquemment avec les communautés inuites et cries. Les membres du jury ont salué l'ambition de ce projet, qui s'est penché sans détour sur les répercussions - « positives et négatives » - de l'un des règlements de revendications territoriales autochtones les plus complexes au Canada.

Debbie Chen, Marcel Tong et Norman Sin, Singtao, sur le coût humain de la crise des surdoses en Colombie-Britannique et les lacunes systémiques.

Sport

LAURÉATE: Ariane Lacoursière et Olivier Jean, La Presse, pour leur reportage sur le sport amateur en Norvège, pays qui affiche l'un des taux les plus élevés au monde de médaillés olympiques par habitant. Les juges ont salué cette série, la qualifiant « d'œuvre aboutie et ambitieuse qui démontre la capacité du journalisme à susciter des débats nationaux courageux et indispensables ».

Gare Joyce, Kingston Whig-Standard, sur la vie de Don Cherry et son héritage complexe dans sa ville natale de Kingston, en Ontario.

Jana G. Pruden, The Globe and Mail, pour ses articles sur trois athlètes professionnels abordant les thèmes de la résilience humaine, du courage et de l'identité.

Photo de Sport

LAURÉATE: Darryl Dyck, La Presse Canadienne, pour sa photo de célébration lors du quart de finale du Championnat canadien de soccer à Vancouver. Déclaré les juges: « C'est le caractère unique de cette composition qui a fait pencher la balance en faveur de cette photo. »

Barbara Davidson, The Globe and Mail, pour sa photo illustrant la déception des supporters des Blue Jays après la défaite de leur équipe à la 18e manche.

Frank Gunn, La Presse Canadienne, pour son portrait de Shohei Ohtani, des Dodgers de Los Angeles, en plein lancer.

Prix Geoffrey Stevens pour le Reportage en continu

LAURÉATE: Nathan VanderKlippe, Alanna Smith, Grant Robertson et Kelly Grant, The Globe and Mail, pour leur couverture approfondie du retour de la rougeole au Canada. Les juges ont déclaré : « Cette série incarne l'excellence du journalisme d'intérêt public : informant les citoyens, demandant des comptes aux pouvoirs publics et contribuant à la protection de la santé publique. »

Michelle Berg, Brandon Harder, Larissa Kurz, Kayle Neis et Rob O'Flanagan, Regina Leader Post et Saskatoon Star Phoenix, pour leur reportage détaillé sur les personnes les plus touchées par les incendies de forêt de cet été en Saskatchewan.

Toronto Star, pour sa couverture pluridisciplinaire des séries éliminatoires des Blue Jays, présentées comme un enjeu civique de longue haleine touchant tous les quartiers de la ville.

SOURCE Concours canadien de journalisme

Pour plus d'information, communiquez avec : Anne Marie Owens, Directrice générale, Concours canadien de journalisme, [email protected], 647-968-1059; Mariana Soares, Directrice de programme, Concours canadien de journalisme, 438-366-1201