TORONTO, le 28 oct. 2025 /CNW/ - Le Concours canadien de journalisme crée un nouveau prix pour célébrer l'innovation à l'occasion de son édition de 2025.

La catégorie Innovation en journalisme compte au nombre des changements approuvés par le conseil des gouverneurs lors de sa réunion du 25 septembre, qui incluent notamment une nouvelle catégorie, des catégories renommées et élargies, ainsi que l'introduction d'une classification en fonction de la taille des rédactions pour une catégorie -- dans le cadre d'un engagement continu visant à diversifier le concours afin de mieux refléter le journalisme à travers le pays.

On instaure ainsi, pour la première fois, une division au sein de la catégorie du Reportage à caractère local entre les petits, moyens et grands médias sur la base de la taille de leur salle de rédaction, afin d'uniformiser la compétition et supprimer les restrictions qui pesaient auparavant sur plusieurs journaux urbains à travers le pays.

Les autres changements cette année prévoient :

Changer le nom de la catégorie Présentation et Conception graphique pour Reportage numérique afin de mieux refléter la nature des candidatures en fonction des salles de rédaction;

Élargir la catégorie Caricature pour y inclure un éventail plus vaste de travail journalistique sous forme de bandes dessinées et de graphiques plus élaborés, en plus des caricatures. Cette catégorie se nomme Commentaire illustré.

Le concours continuera de permettre les soumissions dans une langue autre que le français et l'anglais dans la catégorie Sujet spécial et continuera d'accepter les candidatures d'organisations ou de journalistes canadiens qui ne seraient autrement pas admissibles à sa Distinction honorifique spéciale. Le concours étendra également son admissibilité afin de permettre à des non-journalistes d'être inclus dans les candidatures pour le Projet de l'année et le Reportage en continu, lorsque la majeure partie du travail est effectuée par des journalistes admissibles.

« Le journalisme est en constante évolution et, en tant que distinction la plus prestigieuse décernée aux journaux canadiens, nous continuons de nous concentrer sur le travail actuel des salles de rédaction. C'est pourquoi je me réjouis des derniers changements apportés à nos catégories », a déclaré Paul Samyn, président du conseil des gouverneurs du CCJ et rédacteur en chef du Winnipeg Free Press.

« Le nouveau prix pour l'innovation en journalisme, par exemple, nous permet de mettre en relief le large éventail de tactiques et d'approches non traditionnelles déployées par les rédactions pour mieux impliquer le public et servir les communautés à travers le pays. »

Conformément à une pratique établie de longue date, toute modification approuvée par les gouverneurs du CCJ s'applique au concours 2025, qui couvre le travail publié entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025.

Le coût d'inscription au concours de cette année, qui débute le 1er décembre, reste fixé à 30 dollars par candidature. Les lauréats seront annoncés lors d'un gala qui se tiendra en personne le 24 avril 2026 à Toronto. Pour plus d'informations sur les possibilités de commandite de cet événement phare du journalisme canadien, veuillez contacter Amanda Hansen à l'adresse [email protected].

Le conseil des gouverneurs a aussi eu le plaisir d'accueillir deux nouveaux membres du conseil lors de sa réunion de septembre.

Naoko Asano se joint au conseil en tant que représentante des médias numériques/en ligne. Elle est directrice de l'information chez The Athletic. Elle a précédemment occupé les postes de reporter chez Sportsnet et de rédactrice en chef chez Sportsnet Magazine et Chatelaine. Elle a débuté sa carrière dans le journalisme chez Literary Review of Canada.

Linton Garner se joint au conseil d'administration en tant que représentant de la Canadian Association of Black Journalists, dont il est le directeur pour le Québec. Au cours de sa longue carrière, il a occupé des postes de direction dans les domaines du développement communautaire et économique, de l'éducation et des relations interraciales. Il a animé et produit une émission hebdomadaire d'entretiens sur MAtv Outaouais pendant neuf saisons.

Il s'agit de la 77e année du programme de prix créé en 1949 pour encourager et récompenser l'excellence du travail journalistique dans les quotidiens au Canada. Le concours est maintenant ouvert aux journaux, agences de presse et sites de nouvelles en ligne dont les candidatures ont été approuvées par le conseil des gouverneurs du CCJ. Les journaux non quotidiens qui habituellement publient au moins cinq jours par semaine en ligne, mais qui n'atteignent pas toujours ce seuil, sont aussi admissibles au concours.

SOURCE Concours canadien de journalisme

Pour plus d'information, communiquez avec : Anne Marie Owens, Directrice générale, Concours canadien de journalisme, [email protected], 438-366-1201; Mariana Soares, Directrice de programme, Concours canadien de journalisme, [email protected], 438-366-1201; Amanda Hansen, Directrice des commandites, Concours canadien de journalisme, [email protected], 819-583-9609