Un nouveau prix pour l'innovation en journalisme est décerné cette année

TORONTO, le 1er déc. 2025 /CNW/ - Le Concours canadien de journalisme accepte maintenant les candidatures pour le travail publié en 2025.

Les candidatures sont acceptées dans 24 catégories, incluant le nouveau prix pour l'innovation en journalisme.

Les autres changements au concours de cette année comprennent les prix nouvellement renommés Reportage numérique (qui remplace Présentation et Conception graphique) et Commentaire illustré (qui remplace Caricature) avec des critères d'admissibilité élargis. La catégorie Reportage à caractère local sera dorénavant ouverte aux candidatures en fonction de la taille des salles de rédaction d'après une division entre les petits, moyens et grands médias.

Le concours est ouvert aux publications imprimées ou numériques qui publient du contenu au moins cinq jours par semaine. Les petits organes de presse qui publient généralement, mais pas toujours, au moins cinq jours par semaine en ligne sont également admissibles au concours.

Le concours continuera d'accepter les soumissions en toutes langues dans toutes les catégories. Pour la troisième année consécutive, la catégorie Sujet spécial est réservée aux travaux réalisés dans une langue autre que le français ou l'anglais. Le concours continue également d'accepter les candidatures d'organisations ou de journalistes canadiens qui, autrement, ne seraient pas admissibles à la Distinction honorifique spéciale.

Toutes les candidatures doivent avoir été publiées en 2025 par une organisation admissible, telle que définie dans le règlement du concours. Le règlement et les instructions relatives à l'admissibilité peuvent être consultés ici . On peut trouver les procédures d'inscription ici. Vous trouverez plus de détails sur les catégories, y compris les dates limites de soumission ici. Les catégories seront fermées aux inscriptions de manière échelonnée. Vous trouverez les dates correspondantes ici.

Le coût d'inscription au concours de cette année reste fixé à 30 $ par candidature. Les finalistes seront annoncés en mars et les lauréats seront dévoilés lors d'un gala qui se tiendra en personne le 24 avril 2026 à Toronto. Pour plus d'informations sur les possibilités de commandite de cet événement phare du journalisme canadien, veuillez contacter Amanda Hansen à l'adresse [email protected].

Le concours a été créé en 1949 afin d'encourager et récompenser l'excellence du travail journalistique dans les quotidiens au Canada. Le concours est désormais ouvert aux journaux, agences de presse et sites d'information en ligne dont la participation a été approuvée par le conseil des gouverneurs du CCJ.

Pour obtenir des informations sur les règles, les conditions d'admissibilité et l'évaluation des candidatures, veuillez contacter : Anne Marie Owens, Directrice générale, Concours canadien de journalisme, [email protected], 647-968-1059; Pour plus d'informations sur l'utilisation du portail d'entrée et les procédures d'inscription, veuillez contacter : Mariana Soares, Directrice de programme, Concours canadien de journalisme, [email protected], 438-366-1201; Pour plus d'information sur les possibilités de commandite, veuillez contacter : Amanda Hansen, Directrice des commandites, Concours canadien de journalisme, [email protected], 819-583-9609