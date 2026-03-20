TORONTO, le 20 mars 2026 /CNW/ - Parmi les finalistes du Concours canadien de journalisme de 2025 figurent cette année des journalistes issus tant des plus petites rédactions du pays que des plus grandes, qu'il s'agisse de médias exclusivement numériques ou de la presse écrite, et de rédactions publiant des articles en anglais, en français, en inuktitut et en chinois.

Au total, on compte parmi les finalistes cette année 99 journalistes individuels et sept candidatures présentées en équipe, représentant 27 publications à travers le pays.

Plus de la moitié des journalistes sélectionnés cette année sont en lice une première fois pour le concours le plus prestigieux au Canada. C'est également la première fois que The Green Line, Sudbury.com, Taproot Edmonton et The Tyee sont en nomination.

Parmi les finalistes du nouveau prix «Innovation en journalisme» décerné dans le cadre du concours figurent le National Observer, Taproot Edmonton et le Toronto Star, qui ont chacun mis au point des outils visant à favoriser l'engagement politique à différents niveaux de gouvernement.

Des comités de trois juges ont sélectionné les finalistes dans chacune des 26 catégories du CCJ. Les juges ont examiné au total 927 candidatures, toutes publiées en 2025, provenant de 77 organes de presse.

Quelques autres faits saillants :

Plusieurs journalistes ont été sélectionnés dans plus d'une catégorie : Martin Tremblay de La Presse est finaliste dans trois catégories; Magdaline Boutros du Devoir, Ariane Lacoursière et Vincent Larouche de La Presse, Marsha McLeod du Winnipeg Free Press, Darryl Dyck de La Presse Canadienne ainsi que Carrie Tait, Alanna Smith et Mark MacKinnon, du Globe and Mail, sont tous en nomination dans deux catégories.

Sing Tao et Nunatsiaq News sont finalistes pour du travail rédigé dans une langue autre que le français ou l'anglais. C'est la troisième année qu'un prix est décerné pour cette catégorie et ces deux candidatures ont été finalistes l'an dernier.

Le Globe and Mail vient en tête des journaux avec 19 nominations, suivi de La Presse, avec 13. Voici les autres organes de presse qui comptent plus d'une sélection : Toronto Star (8), The Canadian Press/La Presse Canadienne (7), Winnipeg Free Press (5), Le Devoir (4), Kingston Whig-Standard et the National Observer (2).

On trouve la liste complète des finalistes ci-dessous.

Les gagnants seront annoncés lors d'un gala à l'Hôtel Delta de Toronto, le vendredi 24 avril. Le nom de la personne désignée Journaliste de l'année 2025 sera également annoncé au gala.

Le concours a été créé en 1949 pour encourager et récompenser l'excellence du travail journalistique dans les quotidiens au Canada. Le concours est maintenant ouvert aux journaux, agences de presse et sites de nouvelles en ligne dont les candidatures ont été approuvées par le conseil des gouverneurs du CCJ.

Douze des catégories de prix portent le nom de personnalités éminentes du monde de l'information :

• Prix George Brown pour la Grande Enquête (commandité par le Globe and Mail) • Prix Mary Ann Shadd Cary pour la Chronique • Prix John Wesley Dafoe pour la Politique (commandité par Ron Stern) • Prix E. Cora Hind pour le Reportage à caractère local • Prix Joan Hollobon pour le Journalisme spécialisé (commandité par le Globe and Mail) • Prix John Honderich pour le Projet de l'année (commandité par la famille Honderich) • Prix Bob Levin pour le Reportage bref (commandité par le Globe and Mail) • Prix Stuart M. Robertson pour la Nouvelle de dernière heure (commandité par Paul et Lauraine Woods) • Prix Claude Ryan pour l'Éditorial (commandité par Le Devoir) • Prix William Southam pour l'Article de fond (commandité par les familles Fisher, Bowen et Balfour) • Prix Geoffrey Stevens pour le Reportage en continu (commandité par la famille et les amis de Geoffrey Stevens) • Prix Norman Webster pour le Reportage à caractère international (commandité par la famille Webster)

Les billets pour le gala de remise des prix sont disponibles au prix de 250 $. Il reste également des possibilités de commandite pour le gala et les prix parrainés. Pour information sur les billets, contactez [email protected]. Pour information sur les commandites, contactez [email protected].

Voici les finalistes dans toutes les catégories :

Prix William Southam pour l'Article de fond

Isabelle Hachey, La Presse, pour son reportage sur le monde clandestin des centres d'escroquerie en ligne en Asie du Sud-Est et sur les hommes et les femmes contraints de travailler comme fraudeurs en ligne.

Marsha McLeod, Winnipeg Free Press, pour son enquête sur la fusillade mortelle perpétrée par la GRC contre Conor Rae, âgé de 18 ans, ainsi que pour l'enquête menée par l'organisme provincial de surveillance de la police.

Shannon Proudfoot, The Globe and Mail, pour son profil approfondi de Mark Carney

Prix Mary Ann Shadd Cary pour la Chronique

Rima Elkouri, La Presse, pour ses chroniques sur le débat autour de l'immigration et les nombreuses façons dont il divise le Québec.

Arno Kopecky, National Observer, pour ses reportages réalisés lors d'une tournée électorale autogérée, après que Pierre Poilievre eut annoncé qu'il n'autoriserait pas les journalistes à l'accompagner.

Niigaan Sinclair, Winnipeg Free Press, pour des articles consacrés au décès du pape François, au coup dur que représente l'aveu de Thomas King de ne pas être autochtone, et à la force des propos de Wab Kinew sur la législation relative à la pornographie infantile.

Commentaire Illustré

Michael de Adder, The Globe and Mail, pour sa satire politique sur les répercussions de la présidence Trump.

Judith Lachapelle, La Presse, pour sa série d'illustrations sur la vie quotidienne en Ukraine et les difficultés liées aux déplacements dans une zone de conflit actif.

David Parkins, The Globe and Mail, pour une sélection de caricatures sur la politique nationale et internationale, ainsi que sur la recherche des femmes autochtones disparues et assassinées.

Culture et Divertissement

Emily Donaldson, The Globe and Mail, pour son portrait singulier de l'écrivain britannique Robert Macfarlane, spécialiste de la nature, qui offre également la représentation des paysages qu'il a décrits.

Sarah Krichel, The Tyee, pour ses essais sur le besoin d'évasion que procure la télé-réalité et la nostalgie de la médiocrité générée par l'IA à l'ère d'une IA indistincte.

Ben Waldman, Winnipeg Free Press, pour son reportage approfondi sur Captain Canuck, ce personnage créé il y a 50 ans par un illustrateur de Winnipeg qui trouve aujourd'hui un nouveau public et une nouvelle pertinence.

Économie

Jameson Berkow, The Globe and Mail, pour sa couverture continue du secteur des entreprises autochtones, en pleine expansion, et de leur rôle prépondérant dans la croissance économique du Canada.

Kathryn Blaze Baum et Alexandra Posadzki, The Globe and Mail, pour leur série consacrée au marché noir numérique né de l'incapacité de Meta à remédier au problème des comptes piratés et de ses répercussions sur les entreprises.

Marco Chown Oved, Toronto Star, pour son enquête sur la manière dont Tesla a tiré parti du programme fédéral de subventions pour les véhicules électriques et sur les répercussions auprès des concessionnaires automobiles canadiens.

Prix Claude Ryan pour l'Éditorial

Kennedy Gordon, Prince George Citizen, pour des éditoriaux sur le financement des programmes destinés aux personnes âgées, l'importance du débat sur le financement des médias locaux, ainsi qu'à la désinformation et au syndrome «pas dans ma cour».

Stéphanie Grammond, La Presse, pour des éditoriaux sur la manière dont le Canada peut tirer parti de l'opportunité offerte par Trump, sur Postes Canada et sur les coûts cachés catastrophiques du transport routier à bas prix.

Louise-Maude Rioux Soucy, Le Devoir, pour des éditoriaux sur l'ampleur considérable d'un scandale scolaire, le conflit entre le gouvernement québécois et les médecins, ainsi que le débat sur l'immigration

Prix George Brown pour la Grande Enquête

Leah Borts-Kuperman, The Narwhal, pour sa série d'enquêtes sur la contamination des sites militaires à travers le Canada.

Nora T. Lamontagne, Louis-Philippe Bourdeau, Le Journal de Montréal, pour leur enquête qui a révélé une concentration de cas de SLA dans la région de Charlevoix, entraînant une enquête de santé publique.

Carrie Tait, Tom Cardoso, Mark MacKinnon, Stephanie Chambers et Alanna Smith, The Globe and Mail, pour une série d'exclusivités sur la controverse relative aux marchés publics au sein de l'autorité sanitaire de l'Alberta.

Innovation en Journalisme

Cody Gault et Lucas Timmons, Toronto Star, pour leur moteur de recherche automatisé en langage naturel qui a fourni des données en temps réel sur les 343 circonscriptions du Canada lors des élections de 2025.

Taproot Edmonton, pour le projet, d'une ampleur sans précédent, conçu en vue des élections municipales et destiné à informer et orienter les électeurs.

Rory White, David McKie, Linda Solomon Wood et Jimmy Thomson, National Observer, pour Civic Searchlight, un outil destiné à tous les journalistes et fonctionnaires canadiens qui permet de transcrire les séances des conseils municipaux et de les rendre consultables par mot-clé et par emplacement.

Prix Joan Hollobon pour le Journalisme spécialisé

Jacques Gallant, Toronto Star, pour sa couverture exhaustive du procès de Hockey Canada et de toutes ses complexités.

Ariane Lacoursière, La Presse, pour une vaste couverture sur la santé, allant des reportages d'actualité aux articles de fond et aux enquêtes.

Terry Pender, Waterloo Region Record, pour son travail tenace et continu sur les menaces qui pèsent sur l'approvisionnement en eau de la région de Waterloo.

Prix Stuart M. Robertson pour la Nouvelle de dernière heure

La Presse Canadienne, pour la couverture sensible et empathique de l'attaque perpétrée lors du festival de rue Lapu Lapu à Vancouver.

Daniel Renaud, Mayssa Ferah et Vincent Larouche, La Presse, pour leur reportage de référence sur les liens entre le milieu criminel montréalais et le baron de la drogue Ryan Wedding.

The Winnipeg Free Press, pour le reportage sensible et approfondi sur l'attaque au couteau qui a eu lieu au sein de la Première Nation de Hollow Water, une communauté autochtone semi-isolée.

Photo d'actualité

Darryl Dyck, La Presse Canadienne, pour sa photo d'une marche aux flambeaux à Vancouver lors d'une veillée en hommage aux victimes de l'attaque perpétrée lors du festival Lapu Lapu.

Greg Locke, The Globe and Mail, pour sa photo d'un avion-citerne combattant les incendies de forêt estivaux à Terre-Neuve.

Martin Tremblay, La Presse, pour sa photo de l'arrestation d'un membre des Hells Angels sur la rive sud de Montréal.

Photo de Sport

Barbara Davidson, The Globe and Mail, pour sa photo illustrant la déception des supporters des Blue Jays après la défaite de leur équipe à la 18e manche.

Darryl Dyck, La Presse Canadienne, pour sa photo de célébration lors du quart de finale du Championnat canadien de soccer à Vancouver.

Frank Gunn, La Presse Canadienne, pour son portrait de Shohei Ohtani, des Dodgers de Los Angeles, en plein lancer.

Photo Documentaire

Marie-France Coallier, Le Devoir, pour sa photo prise lors de la foire agricole d'Expo Brome, un événement annuel organisé en Estrie.

Meagan Hancock, Globe and Mail, pour sa photo prise au Kings Theatre, un lieu communautaire très apprécié à Annapolis Royal, en Nouvelle-Écosse.

Richard Lautens, Toronto Star, pour sa photo prise depuis la zone de rafraîchissement de Celebration Square, à Mississauga.

Prix John Wesley Dafoe pour la Politique

Katia Gagnon, Ulysse Bergeron, Hugo Joncas et Vincent Larin, La Presse pour leur enquête sur le scandale concernant la Régie de l'assurance automobile du Québec, qui a entraîné d'importants retards dans les services publics, une flambée des coûts des projets et la tenue d'une enquête gouvernementale.

Jessica Smith Cross, Charlie Pinkerton et Jack Hauen, The Trillium, pour leur couverture continue des pouvoirs et influences au sein de la politique ontarienne.

Carrie Tait, The Globe and Mail, pour sa couverture, riche en exclusivités, de la controverse politique autour du système de santé en Alberta.

Prix John Honderich pour le Projet de l'année

Liam Casey et Christopher Katsarov Luna, La Presse Canadienne, pour leur couverture approfondie de la région du «Cercle de feu» dans le nord de l'Ontario, qui met en lumière les paysages, les habitants et les enjeux politiques majeurs en jeu.

The Globe and Mail, pour «Poisoned», une série d'articles consacrés à la crise des opioïdes, à son impact sur les communautés à travers le pays et à ses conséquences dévastatrices.

Philippe Mercure et François Roy, La Presse, pour «La Grande Traversée», un périple routier à travers le pays à l'occasion des élections fédérales, visant à mieux comprendre les enjeux qui intéressent les Canadiens.

Prix Norman Webster pour le Reportage à caractère international

Vincent Larouche et Martin Tremblay, La Presse, pour leurs reportages réalisés en République démocratique du Congo, qui ont mis en lumière les liens peu connus entre le conflit en cours et le Canada.

Mark MacKinnon, The Globe and Mail, pour ses reportages depuis «la nouvelle Syrie» sur les changements rapides qui s'opèrent dans le pays et l'ampleur des défis à venir.

Karine Tremblay, La Tribune, pour sa série intitulée «L'Envers du chocolat», qui dénonce les conditions de travail difficiles et l'exploitation généralisée dans la production de cacao en Côte d'Ivoire.

Prix E. Cora Hind pour le Reportage à caractère local - Petit marché

Jennifer Hamilton-McCharles, North Bay Nugget, pour avoir révélé que le maire avait utilisé l'argent des contribuables à des fins personnelles, ce qui a provoqué un débat interne au sein du conseil municipal, des démissions et un véritable tollé.

Jenny Lamothe, Sudbury.com, pour son reportage sur les personnes âgées bloquées chez elles à cause d'ascenseurs en panne, ainsi que sur les propriétaires et les responsables municipaux chargés de la surveillance.

Mary Newman, James Westman, Yara El Murr, Aia Jaber et Anthony Lippa-Hardy, The Green Line, pour leur série consacrée aux «démovictions» liées à la construction d'une nouvelle ligne de transport en commun à Toronto.

Prix E. Cora Hind pour le Reportage à caractère local - Marché moyen

Lise Denis, Le Droit, pour son reportage sur la communauté militaire de la région d'Ottawa-Gatineau, en particulier sur les femmes confrontées à des équipements non adaptés à leur morphologie, ce qui soulève des questions de sécurité.

Joanna Frketich, Hamilton Spectator, pour avoir suivi la situation précaire des effectifs dans les hôpitaux de Hamilton et l'ampleur de son impact sur les dépenses, le personnel et les soins.

Maegen Kulchar, Kingston Whig-Standard, pour son reportage sur le suicide d'un gardien de prison et sur la culture toxique marquée par l'intimidation.

Prix E. Cora Hind pour le Reportage à caractère local - Grand marché

Francine Kopun, Toronto Star, pour son reportage sur le secteur riverain complexe de Toronto et les multiples enjeux qui l'entourent.

Omar Mosleh et David Rider, Toronto Star, pour leur couverture continue des lieux de consommation supervisée et des liens entre politique, sécurité publique, santé mentale et toxicomanie.

Vancouver Sun and Province, pour une couverture rigoureuse et continue de l'attaque perpétrée lors du festival de Lapu-Lapu et de ses conséquences.

Prix Bob Levin pour le Reportage bref

Simon Drouin, La Presse, pour son texte émouvant sur les derniers instants de son ami Pierre Foglia, l'un des chroniqueurs les plus influents du Québec.

Mike Hager, The Globe and Mail, pour son regard amusé sur ces personnages hauts en couleur qui vendent des lits d'eau à des adeptes convaincus.

Nono Shen, La Presse Canadienne, pour son reportage sur les répercussions des droits de douane, transportant les lecteurs dans un voyage inattendu des quais de Vancouver jusqu'à la cuisine de l'un des chefs asiatiques les plus réputés du Canada.

Prix Geoffrey Stevens pour le Reportage en continu

Michelle Berg, Brandon Harder, Larissa Kurz, Kayle Neis et Rob O'Flanagan, Regina Leader Post et Saskatoon Star Phoenix, pour leur reportage détaillé sur les personnes les plus touchées par les incendies de forêt de cet été en Saskatchewan.

Toronto Star, pour sa couverture pluridisciplinaire des séries éliminatoires des Blue Jays, présentées comme un enjeu civique de longue haleine touchant tous les quartiers de la ville.

Nathan VanderKlippe, Alanna Smith, Grant Robertson et Kelly Grant, The Globe and Mail, pour leur couverture approfondie du retour de la rougeole au Canada.

Reportage numérique

Jeremy Agius, The Globe and Mail, pour son travail sur la cartographie de l'épidémie de rougeole, les petits condos et la politique du logement, ainsi que sur le Toronto de Margaret Atwood.

Magdaline Boutros, Cédric Gagnon et Catherine Bombardier, Le Devoir, pour leur travail multimédia immersif sur la vie quotidienne à Gaza.

Nathan Pilla, Toronto Star, pour son travail sur les poursuites policières à contresens, les risques liés à la chaleur pour les travailleurs et les moyens d'améliorer Toronto.

Reportage photo

Goran Tomasevic, The Globe and Mail, pour sa série de photos prises dans un hôpital de campagne géré par les Russes dans le Donbass, où des soldats blessés des deux camps sont soignés à quelques pas de la ligne de front.

Martin Tremblay, La Presse, pour ses photos prises en République démocratique du Congo, qui témoignent de la vie des travailleurs congolais et des sites miniers qui alimentent les technologies de pointe du monde entier.

Chris Young, La Presse Canadienne, pour sa série «From Moss Park with Love», qui documente le côté humain du centre de consommation supervisée situé au cœur de la crise des opioïdes à Toronto.

Sport

Gare Joyce, Kingston Whig-Standard, sur la vie de Don Cherry et son héritage complexe dans sa ville natale de Kingston, en Ontario.

Ariane Lacoursière et Olivier Jean, La Presse, pour leur reportage sur le sport amateur en Norvège, pays qui affiche l'un des taux les plus élevés au monde de médaillés olympiques par habitant.

Jana G. Pruden, The Globe and Mail, pour ses articles sur trois athlètes professionnels abordant les thèmes de la résilience humaine, du courage et de l'identité.

Sujet spécial - Pour le journalisme dans une langue autre que le français ou l'anglais

Debbie Chen, Marcel Tong et Norman Sin, Singtao, sur le coût humain de la crise des surdoses en Colombie-Britannique et les lacunes systémiques.

Nunatsiaq News, pour un numéro spécial consacré à l'impact du projet hydroélectrique de la Baie-James et à la Convention de la Baie-James et du Nord-du-Québec conclue subséquemment avec les communautés inuites et cries.

Texte explicatif

Magdaline Boutros, La Presse, pour ses reportages depuis Nuuk, au Groenland, une région propulsée au cœur de la géopolitique mondiale, et pour ses liens avec les Inuits du Canada.

Lindsay Jones et Patrick White, The Globe and Mail, pour leur reportage approfondi sur les conséquences toxiques des «substances chimiques éternelles» dans les communautés de Terre-Neuve.

Marsha McLeod, Winnipeg Free Press, pour avoir expliqué les origines de la clause d'exclusion de deuxième génération prévue par la Loi sur les Indiens du Canada, son impact sur les familles autochtones et les solutions alternatives possibles.

SOURCE Concours canadien de journalisme

Pour plus d'information, communiquez avec : Anne Marie Owens, Directrice générale, Concours canadien de journalisme, [email protected], 647-968-1059; Mariana Soares, Directrice de programme, Concours canadien de journalisme, [email protected], 438-366-1201