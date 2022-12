Hyundai Canada fait un retour au Salon de l'auto de Montréal avec fierté en présentant pour la première fois deux nouveaux véhicules électriques, le concept Hyundai SEVEN et l'IONIQ 6.

MARKHAM, ON, le 21 déc. 2022 /CNW/ - Hyundai Auto Canada a le plaisir d'annoncer sa participation au prochain Salon international de l'auto de Montréal qui se tiendra du 20 au 30 janvier 2023 au Palais des congrès de Montréal. Hyundai marquera son retour sur le grand circuit des salons automobiles au Canada avec deux lancements nationaux : le concept SEVEN, offrant un aperçu du design futuriste de la marque et de l'orientation technologique de ses véhicules utilitaires sport électriques (VUSE), ainsi que la toute nouvelle berline entièrement électrique IONIQ 6.

Le concept SEVEN offre un aperçu des innovations du futur de Hyundai et un clair avant-goût du nouveau modèle VUSE à venir dans la famille IONIQ, une marque accordant la priorité aux valeurs des clients par rapport aux normes de l'industrie. Dévoilé en première mondiale en novembre 2021 au salon AutoMobility de Los Angeles, le concept SEVEN fera ses débuts au Canada dans le cadre du Salon international de l'auto de Montréal. Construit sur la plateforme modulaire électrique mondiale (E-GMP - Electric-Global Modular Platform) de Hyundai Motor Group, le concept SEVEN possède un long empattement et un plancher plat permettant de construire une toute nouvelle classe de véhicules offrant une expérience de confort et de luxe aux passagers. Le concept SEVEN sera en mesure de fournir une autonomie exceptionnelle cible de plus de 480 km ainsi que des capacités de recharge ultra-rapides dans le but d'offrir une expérience répondant aux besoins des clients. Avec un chargeur de 350 kW, le SEVEN pourra être rechargé de 10 % à 80 % en environ 20 minutes. Le SEVEN est doté d'un levier de commande rétractable, de fauteuils longs, d'une banquette incurvée, d'un mini-réfrigérateur intégré et d'un toit avec un écran panoramique procurant une ambiance relaxante et luxueuse.

De plus, la toute nouvelle Hyundai IONIQ 6 2023, inspirée du concept Prophecy EV de Hyundai, fera également sa première apparition dans un salon automobile au Canada lors du Salon international de l'auto de Montréal. La berline électrifiée « effilée » à quatre portières représente le plus récent ajout à la gamme IONIQ, offrant une technologie de pointe et des performances avancées ainsi qu'un coefficient de trainée de 0,22 - le plus bas de tous les véhicules du constructeur et l'un des plus bas de l'industrie - et ayant un objectif d'autonomie estimée jusqu'à 547 kilomètres pour la version à propulsion aux roues arrière.

L'IONIQ 6 est dotée d'une foule de technologies modernes et du système de charge le plus rapide de sa catégorie, pouvant recharger la batterie de 10 % à 80 % en seulement 18 minutes avec un chargeur de 350 kW. L'IONIQ 6 est le premier véhicule de Hyundai à offrir la technologie de mise à jour de logiciel à distance, appelée Over-The-Air (OTA). L'IONIQ 6 affiche un design extérieur élégant et aérodynamique, ainsi qu'un intérieur spacieux et moderne. Elle devrait arriver dans les salles d'exposition au Canada au printemps 2023.

« À titre de chef de file dans l'adoption des véhicules électriques au Canada, nous sommes très heureux de participer au Salon international de l'auto de Montréal et de présenter nos plus récents véhicules à nos amateurs de véhicules électriques au Québec », a déclaré Don Romano, président et chef de la direction de Hyundai Auto Canada. « En tant qu'entreprise, nous avons toujours reconnu l'importance du marché québécois et son rôle de chef de file dans l'adoption des VÉ au Canada. À cet égard, nous nous engageons à offrir le meilleur en matière d'innovation et de durabilité environnementale, tout en étant reconnaissants du soutien et de l'enthousiasme de nos clients québécois pour faire avancer ce mouvement. Au nom de Hyundai Auto Canada, il nous fait plaisir de nous connecter à nos clients du Québec et de leur présenter la technologie novatrice et le design exceptionnel qui distinguent Hyundai ».

Les visiteurs au kiosque de Hyundai au Salon international de l'auto de Montréal auront l'occasion de voir de près le concept SEVEN et l'IONIQ 6, tout en pouvant découvrir la gamme complète des véhicules de la marque.

